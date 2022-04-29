О налоговых последствиях при оплате действительной стоимости доли имуществом

Действительная стоимость доли, выплаченная имуществом участнику, не облагается налогом на прибыль в пределах первоначального вклада. Сумма превышения будет облагаться налогом на прибыль в качестве дохода, приравненного к дивидендам.

У Общества разница между стоимостью имущества и размером первоначального вклада участника подлежит налогообложению НДС.

Поскольку в пределах первоначального вклада стоимость имущества не облагается НДС у Общества также возникает обязанность восстановить НДС в размере суммы, пропорциональной стоимости имущества, соответствующей сумме первоначального вклада.

По мнению Минфина РФ, при выплате действительной доли имуществом происходит реализация имущества по цене, соответствующей действительной стоимости доли. В этом случае возникает доход, равный действительной стоимости доли, который может быть уменьшен на расходы, связанные с приобретением имущества.

Обоснование

Пунктом 6.1 статьи 23 Закона № 14-ФЗ[1] установлено, что в случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли[2].

Налогообложение участника

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав, которые получены в пределах вклада (взноса) участником организации (его правопреемником или наследником), при уменьшении уставного (складочного) капитала (фонда), при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее участниками.

Согласно пункту 1 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации.

Для целей настоящей главы к доходам от долевого участия в других организациях, выплачиваемых в виде дивидендов, также относится доход в виде имущества (имущественных прав), который получен акционером (участником) организации при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками) в размере, превышающем фактически оплаченную (вне зависимости от формы оплаты) соответствующим акционером (участником) стоимость акций (долей, паев) такой организации и величину внесенного им вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ, в имущество организации.

На основании изложенного, считаем, что действительная стоимость доли, выплаченная имуществом, не облагается налогом на прибыль в пределах первоначального вклада. Сумма превышения будет облагаться налогом на прибыль в порядке, установленном для доходов в виде дивидендов.

Аналогичные разъяснения даны в Письме Минфина РФ от 10.02.2023 № 03-03-06/1/10911:

«…доход участника организации, являющегося юридическим лицом, определяется как разница между рыночной стоимостью получаемого имущества на момент его получения и стоимостью оплаченной доли в уставном капитале общества. Указанный доход квалифицируется в качестве дивидендов. Российская организация, выплачивающая участнику доходы при его выходе из общества, признается налоговым агентом по доходам такого участника в виде дивидендов (пункт 3 статьи 275 НК РФ)». Соответственно, если доля владения участника составила менее 50%, то сумма превышения действительной стоимости доли над первоначальным вкладом будет облагаться налогом на прибыль по ставке 13%.

Налогообложение ООО, выплачивающего действительную стоимость доли

В общем случае в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 146 НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции, указанные в пункте 3 статьи 39 НК РФ.

Из положений подпункта 5 пункта 3 статьи 39 НК РФ следует, что не признается реализацией товаров, работ или услуг передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества, а также при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества между его участниками.

Соответственно, разница между стоимостью имущества и размером первоначального вклада участника подлежит налогообложению НДС.

В Письмах Минфина РФ от 07.09.2020 № 03-07-11/78450, от 22.12.2023 № 03-07-11/124865 на основе приведенных выше норм сделаны схожие выводы:

«… на основании подпункта 5 пункта 3 статьи 39 и подпункта 1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйственного общества при выходе из этого общества не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. Поэтому, в случае если стоимость имущества, передаваемого участнику общества, превышает первоначальный взнос участника, сумма указанного превышения подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость».

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, не признаваемых объектом налогообложения.

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Поскольку в пределах первоначального вклада стоимость имущества не облагается НДС у Общества также возникает обязанность восстановить НДС в размере суммы, пропорциональной стоимости имущества, соответствующей сумме первоначального вклада.

Высказанная позиция подтверждается разъяснениями Минфина РФ, приведенными в Письме от 22.12.2023 № 03-07-11/124865:

«Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), имущественным правам в порядке, предусмотренном Кодексом, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), имущественных прав для осуществления операций, по которым налог не начисляется, за исключением ряда операций, поименованных в указанном подпункте 2 пункта 3 статьи 170 Кодекса, к которым передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйственного общества при выходе из этого общества не относится. Таким образом, при передаче объекта недвижимости участнику общества при выходе из этого общества суммы налога на добавленную стоимость, ранее принятые к вычету по данному объекту, подлежат восстановлению в размере суммы, пропорциональной стоимости объекта недвижимости, соответствующей первоначальному взносу участника общества».

Для целей исчисления налога на прибыль в связи с переходом права собственности на имущество при его передаче в качестве выплаты действительной стоимости доли фискальными органами делается вывод о том, что происходит реализация имущества, в связи с чем подлежит отражению доход, равный действительной стоимости доли, и расход, равный стоимости имущества, по которому такое имущество подлежало признанию в налоговом учете.

Письмо Минфина РФ от 05.11.2019 № 03-03-06/1/84931:

«В соответствии со статьей 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, и выручка от реализации имущественных прав. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. Под реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (пункт 1 статьи 39 НК РФ). Согласно статье 38 НК РФ товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. При этом передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйственного общества (его правопреемнику или наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества реализацией не признается (подпункт 5 пункта 3 статьи 39 НК РФ). Особенности определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав установлены статьей 268 НК РФ. Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации амортизируемого имущества (за исключением объекта основных средств, в отношении которого налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 НК РФ) налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ. В связи с тем что выбытие имущества осуществляется в счет оплаты действительной стоимости доли в уставном капитале общества при выходе участника общества из общества, то, учитывая положения статьи 247 НК РФ, прибыль формируется как разница между действительной стоимостью доли участника общества и стоимостью выбывающего имущества, определенной по данным налогового учета общества».

Таким образом, по мнению Минфина РФ, при выплате действительной доли имуществом происходит реализация имущества по цене, соответствующей действительной стоимости доли. В этом случае реализация имущества отражается в общеустановленном порядке, при котором сумма полученного дохода в виде действительной стоимости доли может быть уменьшена на стоимость приобретения такого имущества (остаточную стоимость, если имущество амортизируемое).

Для целей применения УСН фискальными органами высказывалась позиция, что при передаче имущества в оплату действительной стоимости доли при выходе участника в состав доходов включается разница между стоимостью имущества и стоимостью первоначального вклада - Письмо Минфина РФ от 25.03.2021 № 03-11-06/2/21517:

«…если стоимость имущества, передаваемого участнику хозяйственного общества, превышает первоначальный взнос данного участника, то сумма указанного превышения признается реализацией имущества и включается в состав доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Схожая позиция в отношении доходов, учитываемых при УСН, была высказана в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2023 № 11АП-19108/2023 по делу № А65-16913/2023.

В любом случае имеющиеся разъяснения и арбитражная практика свидетельствуют о том, что при передаче имущества в оплату действительной стоимости доли происходит реализация имущества и возникает доход от реализации.

Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 7 августа 2024 года

[1] Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

[2] Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом общества. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.