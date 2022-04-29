О рисках при заключении договора на оказание услуг по выполнению нормативов утилизации

С 01.09.2024 внесены изменения в Закон № 89-ФЗ. В связи с внесенными изменениями при заключении организацией - импортером договора на оказание услуг по выполнению нормативов утилизации какие появились особенности в представлении отчетности? На ком лежит ответственность за невыполнение нормативов утилизации?

С 01.09.2024 в случае невыполнения норм утилизации отходов импортером в связи с невыполнением юридическим лицом, включенным в реестр утилизаторов, норм утилизации, предусмотренных договором, обязанность по уплате экологического сбора возникает у юридического лица, включенного в реестр утилизаторов, с которым заключен соответствующий договор.

Иными словами, если импортером будет предоставлена отчетность о выполнении норм утилизации, в которой будут отражены сведения из договора и акта утилизации, предоставленных юридическим лицом, с которым заключен договор об утилизации, ответственность за предоставление недостоверных сведений в виде уплаты экологического сбора будет нести юридическое лицо, являющееся исполнителем по договору об утилизации.

По нашему мнению, в этом случае административная ответственность к импортеру не применяется, поскольку выполнение норм утилизации самим импортером в этом случае не оспаривается.

Обязанность по представлению отчетности, в которой будут отражены сведения о выполненных нормах утилизации, возникает и у импортера, и у юридического лица, включенного в реестр утилизаторов. Кроме того, юридические лица, включенные в реестр утилизаторов, обязаны будут представлять сведения о заключенных с импортерами договорах.

Обоснование:

Федеральным законом от 04.08.2023 № 451-ФЗ были внесены изменения и дополнения в Закон № 89-ФЗ, которые в части выполнения нормативов утилизации вступили в силу с 01.09.2024.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров обязаны:

1) производители товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров, упаковки на территории РФ);

2) импортеры товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ввоз товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза).

Производители товаров, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров в соответствии с нормативами утилизации, установленными Правительством РФ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.

Таким образом, импортеры – юридические лица обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования импортируемых товаров в соответствии с нормативами утилизации.

В силу пункта 3 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ производители товаров, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно путем создания и использования собственной инфраструктуры по утилизации отходов от использования товаров или путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по утилизации отходов от использования товаров и включенными в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров (далее также - самостоятельная утилизация).

Производители товаров, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор в размерах и порядке, которые установлены статьей 24.5 настоящего Федерального закона (пункт 7 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ).

Пунктом 9 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ установлено, что обязанность производителя товаров, импортера товаров по обеспечению утилизации отходов от использования товаров считается исполненной:

1) со дня представления в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров отчетности о выполнении самостоятельной утилизации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи;

2) со дня уплаты экологического сбора в размере, подлежащем уплате в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Пунктом 11 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ установлено, что обеспечение самостоятельной утилизации подтверждается:

1) договором, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи, и актами утилизации отходов от использования товаров (далее - акт утилизации) в случае, если утилизация отходов от использования товаров обеспечивается путем заключения такого договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по утилизации отходов от использования товаров и включенными в реестр утилизаторов;

2) актами утилизации в случае, если утилизация отходов от использования товаров обеспечивается с использованием собственной инфраструктуры по утилизации отходов от использования товаров.

Следовательно, обязанность импортера по обеспечению нормативов утилизации может быть исполнена:

- либо путем самостоятельной утилизации отходов;

- либо путем уплаты экологического сбора.

При этом самостоятельная утилизация отходов может быть обеспечена путем заключения договора с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по утилизации, которая подтверждается договором и актами утилизации.

Обязанность импортера по обеспечению утилизации отходов считается исполненной со дня представления отчетности о выполнении самостоятельной утилизации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24.2-2 Закона № 89-ФЗ самостоятельная утилизация может признаваться выполненной только в случае осуществления утилизации отходов от использования товаров юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, сведения о которых внесены в реестр утилизаторов, в том числе привлекаемыми на основании договора с производителем товаров, импортером товаров.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в реестр утилизаторов, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров отчетность о массе отходов от использования товаров и (или) полученного из них вторичного сырья и об их доле, использованных при производстве товаров (продукции), и сведения о договорах, которыми предусмотрена утилизация отходов от использования товаров и которые заключены с производителями товаров, импортерами товаров, иными лицами, о расторжении таких договоров в отчетном периоде, а также ведут учет отходов от использования товаров, полученного из них вторичного сырья, использованных при производстве товаров (продукции). Отчетным периодом является квартал календарного года (пункт 2 статьи 24.2-2 Закона № 89-ФЗ).

Из приведенных норм следует, что договоры об утилизации отходов могут быть заключены с юридическими лицами, сведения о которых внесены в реестр утилизаторов.

Указанные юридические лица обязаны предоставлять в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров, в частности:

- отчетность о массе отходов от использования товаров и (или) полученного из них вторичного сырья и об их доле, использованных при производстве товаров (продукции);

- сведения о договорах, которыми предусмотрена утилизация отходов от использования товаров и которые заключены с импортерами товаров.

Таким образом, сведения о выполненных нормах утилизации будут отражены не только в отчетности импортера, но и в отчетности юридического лица, включенного в реестр утилизаторов. Кроме того, юридические лица, включенные в реестр утилизаторов, обязаны будут представлять сведения о заключенных с импортерами договорах.

На основании пункта 5 статьи 24.2-2 Закона № 89-ФЗ в случае, если юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров, не выполнена утилизация отходов от использования товаров в массе товаров, указанной в предусмотренном подпунктом 1 пункта 11 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона договоре, заключенном с такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или в актах утилизации, представленных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, на основании которых обязанность производителя товаров, импортера товаров по обеспечению утилизации отходов от использования товаров считается исполненной в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона, либо утилизация отходов от использования товаров осуществлена с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона, такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны уплатить экологический сбор в срок не более чем тридцать дней со дня направления предписания, указанного в пункте 8 статьи 24.2-4 настоящего Федерального закона.

Экологический сбор, подлежащий уплате юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров, рассчитывается посредством умножения ставки экологического сбора на разницу между массой товаров, указанной в предусмотренном подпунктом 1 пункта 11 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона договоре, заключенном с такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, и (или) актах утилизации, представленных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, на основании которых обязанность производителя товаров, импортера товаров по обеспечению утилизации отходов от использования товаров считается исполненной в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона, и фактическим значением массы отходов от использования товаров и (или) полученного из них вторичного сырья, использованных при производстве такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (продукции) в отчетном периоде. При этом под фактическим значением массы отходов от использования товаров и (или) полученного из них вторичного сырья понимается разница между массой отходов от использования товаров, полученного из них вторичного сырья, использованных при производстве товаров (продукции), сведения о которой содержатся в отчетности юридического лица, индивидуального предпринимателя, и массой товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации в соответствии с договорами, которые заключены с лицами, не являющимися производителями товаров, импортерами товаров, и предусматривают утилизацию отходов от использования товаров (пункт 6 статьи 24.2-2 Закона № 89-ФЗ).

Проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, сведения о которых включены в реестр утилизаторов, требований настоящего Федерального закона, в том числе соответствие сведений о принадлежащих им оборудовании и (или) установках, которые используются при утилизации отходов от использования товаров, об их производственной мощности сведениям, содержащимся в реестре утилизаторов, осуществляется в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) (пункт 7 статьи 24.2-2 Закона № 89-ФЗ).

Пунктом 8 статьи 24.2-4 Закона № 89-ФЗ установлено, что в случае выявления несоответствия массы товаров, в отношении отходов от использования которых в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона обязанность производителя товаров, импортера товаров по обеспечению самостоятельной утилизации считается исполненной, массе отходов от использования товаров и (или) полученного из них вторичного сырья, которые использованы юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при производстве товаров (продукции), с которыми был заключен предусмотренный подпунктом 1 пункта 11 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона договор, на основании которого указанная обязанность считается исполненной, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, осуществляющим утилизацию отходов от использования товаров, предписание о необходимости уплатить экологический сбор с указанием размера подлежащего уплате экологического сбора.

Из приведенных норм можно сделать вывод о том, что с 01.09.2024 в случае невыполнения норм утилизации отходов импортером в связи с невыполнением юридическим лицом, включенным в реестр утилизаторов, норм утилизации, предусмотренных договором, обязанность по уплате экологического сбора возникает у юридического лица, включенного в реестр утилизаторов, с которым заключен соответствующий договор.

Иными словами, если импортером будет предоставлена отчетность о выполнении норм утилизации, в которой будут отражены сведения из договора и акта утилизации, предоставленных юридическим лицом, с которым заключен договор об утилизации, по сути, ответственность за предоставление недостоверных сведений в виде уплаты экологического сбора будет нести юридическое лицо, являющееся исполнителем по договору об утилизации.

Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 4 сентября 2024 года