Налогообложение услуг иностранного агента, осуществляющего расчеты с иностранными поставщиками

Организацией заключен договор с иностранным Агентом, на основании условий которого Агент оказывает услуги по перечислению денежных средств иностранным контрагентам Организации. Какие налоговые последствия возникают у Организации при перечислении денежных средств в адрес Агента?

Местом реализации указанных услуг территория РФ не признается, поэтому услуги не облагаются НДС на территории РФ.

Доход, выплачиваемый агенту – резиденту ОАЭ, не облагается налогом на прибыль на территории РФ, при условии, что Организация и Исполнитель услуг не являются взаимозависимыми лицами.

В связи с выплатой дохода резиденту ОАЭ, не облагаемого налогом на прибыль, но признаваемого доходом от источника в РФ, Организации необходимо будет представить в налоговый орган Налоговый расчет.

Обоснование:

НДС

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Таким образом, объектом налогообложения НДС признается операция по реализации услуг на территории РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 НК РФ в целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если:

4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории РФ.

Положение настоящего подпункта применяется при:

- передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ;

- оказании услуг (выполнении работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ;

- оказании консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ, а также при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

- предоставление труда работников (персонала) в случае, если работники работают в месте деятельности покупателя услуг;

- сдаче в аренду движимого имущества, за исключением сдачи в аренду авиационных двигателей и прочего авиационно-технического имущества, если в соответствии с законодательством иностранного государства местом реализации таких услуг признается территория такого иностранного государства, и сдачи в аренду наземных автотранспортных средств;

- оказании услуг агента, привлекающего от имени основного участника контракта лицо (организацию или физическое лицо) для оказания услуг, предусмотренных настоящим подпунктом;

- передаче единиц сокращения выбросов (прав на единицы сокращения выбросов), полученных в рамках реализации проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов или на увеличение абсорбции поглотителями парниковых газов;

- оказании услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ.

5) деятельность организации или индивидуального предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории РФ (в части выполнения видов работ (оказания видов услуг), не предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 4.4 настоящего пункта).

Пунктом 2 статьи 148 НК РФ установлено, что местом осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, выполняющих виды работ (оказывающих виды услуг), не предусмотренные подпунктами 1 - 4.1 пункта 1 настоящей статьи, считается территория РФ в случае фактического присутствия этой организации или индивидуального предпринимателя на территории РФ на основе государственной регистрации, а при ее отсутствии или в отношении филиалов и представительств указанной организации - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организацией, места нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации, места нахождения постоянного представительства в РФ (если работы выполнены (услуги оказаны) оказаны через это постоянное представительство) либо места жительства индивидуального предпринимателя.

В рассматриваемом нами случае Организация привлекает агента, который оказывает Организации услуги по перечислению денежных средств в адрес иностранных контрагентов.

По нашему мнению, данный вид услуги прямо не поименован в подпунктах 1 – 4.1 пункта 1 статьи 148 НК РФ.

Следовательно, место реализации услуги определяется в порядке, установленном подпунктом 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ, т.е. по месту нахождения исполнителя услуг.

Таким образом, местом реализации услуг территория РФ не признается, а услуги не облагаются НДС на территории РФ.

Косвенно, высказанная позиция подтверждается разъяснениями Минфина РФ. Приведенными в Письме от 02.08.2024 № 03-07-08/72324:

«Вопрос: Об НДС при оказании иностранным лицом российскому банку (принципалу) агентских услуг по осуществлению банковских операций и денежных переводов от имени принципала либо от своего имени.

Ответ: Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 148 Кодекса место реализации работ (услуг) определяется по месту осуществления деятельности организации, выполняющей (оказывающей) работы (услуги), за исключением работ (услуг), предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 данной статьи Кодекса.

Поскольку агентские услуги в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 Кодекса не поименованы, местом реализации таких услуг, оказываемых иностранным лицом российскому банку, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, эти услуги не подлежат налогообложению НДС в Российской Федерации»

Какие-либо уведомления в этом случае в налоговый орган не представляются.

Налог на прибыль

В соответствии со статьей 246 НК РФ налогоплательщиками налога на прибыль признаются, в том числе, иностранные организации, получающие доходы от источников в РФ.

Пунктом 3 статьи 247 НК РФ установлено, что объектом налогообложения по налогу на прибыль в этом случае признаются доходы, полученные от источников в РФ, перечень которых приведен в пункте 1 статьи 309 НК РФ.

Таким образом, для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, объектом налогообложения признаются доходы, полученные от источников в РФ, перечень которых определен положениями статьи 309 НК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 309 НК РФ доходы, полученные иностранной организацией от реализации товаров, иного имущества (кроме указанного в подпунктах 5, 6 и 9.1 пункта 1 настоящей статьи), имущественных прав (за исключением указанных в подпункте 9.2 пункта 1 настоящей статьи), от выполнения работ (оказания услуг) (за исключением указанных в подпункте 9.4 пункта 1 настоящей статьи) на территории РФ, не подлежат обложению налогом у источника выплаты, если такая деятельность не приводит к образованию постоянного представительства в РФ в соответствии со статьей 306 НК РФ.

Из приведенных положений следует, что к доходам, полученным иностранными организациями от источников в РФ, относятся:

- доходы, указанные в пункте 1 статьи 309 НК РФ, которые полежат обложению налогом на прибыль;

- доходы, указанные в пункте 2 статьи 309 НК РФ, от реализации товаров, работ, услуг на территории РФ, которые не подлежат обложению налогом на прибыль.

Кроме того, российские организации могут выплачивать доход иностранной организации, не признаваемый доходом от источника в РФ, ни на основании положений пункта 1 статьи 309 НК РФ, ни на основании положений пункта 2 статьи 309 НК РФ, при реализации товаров, работ, услуг за пределами РФ.

В этом случае такие доходы не подлежат обложению налогом на прибыль на территории РФ в связи с тем, что не возникает объекта налогообложения, предусмотренного статьей 247 НК РФ.

Пунктом 1 статьи 309 НК РФ перечислены следующие виды доходов, признаваемых доходами иностранной организации от источника в РФ, подлежащих обложению налогом на прибыль:

1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций;

2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации (с учетом положений абзаца второго пункта 1 части второй статьи 250 НК РФ);

3) процентный доход от следующих долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации:

- государственные и муниципальные эмиссионные ценные бумаги, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов;

- иные долговые обязательства российских организаций, индивидуальных предпринимателей, не указанные в абзаце втором настоящего подпункта;

- долговые обязательства иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, при условии, что задолженность, по которой выплачиваются проценты, возникла в связи с деятельностью указанного постоянного представительства;

4) доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности.

5) доходы от реализации акций (долей) организаций, более 50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 9 статьи 280 НК РФ;

6) доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на территории РФ;

7) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на территории РФ, в том числе доходы от лизинговых операций, доходы от предоставления в аренду или субаренду морских и воздушных судов и (или) транспортных средств, а также контейнеров, используемых в международных перевозках;

8) доходы от международных перевозок (в том числе демереджи и прочие платежи, возникающие при перевозках);

9) штрафы и пени за нарушение российскими лицами, государственными органами и (или) исполнительными органами местного самоуправления договорных обязательств;

9.1) доходы от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям рентных фондов или фондов недвижимости, а также комбинированных и иных фондов, более 50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ;

9.2) доходы по операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права;

9.3) доходы, указанные в пунктах 30 и 31 части второй статьи 250 НК РФ, выплаченные в пользу иностранной организации - участника соглашения о сервисных рисках или соглашения об управлении финансированием;

9.4) доходы, полученные иностранной организацией от выполнения работ (оказания услуг) на территории РФ взаимозависимому лицу, определяемому в соответствии со статьей 105.1 НК РФ.

10) иные аналогичные доходы.

Пунктом 1 статьи 309 НК РФ доходы от оказания услуг по осуществлению расчетов не поименованы, поэтому считаем, что доход, выплачиваемый агенту – резиденту ОАЭ, не облагается налогом на прибыль на территории РФ, при условии, что Организация и Исполнитель услуг не являются взаимозависимыми лицами.

Схожая точка зрения изложена в Письме Минфина РФ от 27.05.2024 № 03-08-05/48520:

«Вопрос: О налоге на прибыль в отношении агентского вознаграждения, выплаченного иностранной организации за оказание услуг по переводу оплаты за поставленный товар иностранному поставщику.

Ответ: Порядок налогообложения доходов иностранной организации от предпринимательской деятельности в Российской Федерации определяется нормами пункта 1 статьи 246, статьи 247, статьи 309 и статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), исходя из положений которых иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации, признается налогоплательщиком налога на прибыль организаций и налог с доходов, полученных такой организацией, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, либо индивидуальным предпринимателем, выплачивающими доход иностранной организации, при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 Кодекса, в валюте выплаты дохода.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 309 Кодекса доходы, полученные иностранной организацией от реализации товаров, иного имущества (кроме указанного в подпунктах 5, 6 и 9.1 пункта 1 статьи 309 Кодекса), имущественных прав (за исключением указанных в подпункте 9.2 пункта 1 статьи 309 Кодекса), от выполнения работ (оказания услуг) (за исключением указанных в подпункте 9.4 пункта 1 статьи 309 Кодекса) на территории Российской Федерации, не подлежат обложению налогом у источника выплаты, если такая деятельность не приводит к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 Кодекса.

С учетом вышеизложенного доходы иностранной организации в виде агентского вознаграждения за оказание услуг по переводу другой иностранной компании - поставщику оплаты за поставленный товар не подлежат налогообложению на территории Российской Федерации, если такие доходы не подпадают под действие подпункта 9.4 пункта 1 статьи 309 Кодекса».

На основании пункта 4 статьи 310 НК РФ налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов статьей 289 НК РФ, представляет налоговый расчет в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Приказом ФНС РФ от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@ утверждена форма налогового расчета и порядок ее заполнения (далее - Порядок).

Пунктом 1 Порядка установлено, что Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов заполняется в соответствии со статьей 80, пунктом 1 статьи 289, а также пунктом 4 статьи 310 НК РФ организациями, постоянными представительствами иностранных организаций и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими иностранным организациям доходы от источников в РФ (далее - налоговый агент).

Соответственно, Налоговый расчет подлежит заполнению в случае выплаты дохода иностранной организации, признаваемого доходом от источника в РФ, не зависимо от того, подлежит обложению налогом на прибыль такой доход в силу пункта 1 статьи 309 НК РФ или освобожден от налогообложения в силу пункта 2 статьи 309 НК РФ.

Согласно пункту 111 Порядка раздел 4 заполняется в отношении выплаченных иностранной организации в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода доходов от продажи имущественных прав и иного имущества (за исключением доходов от продажи товаров), осуществления работ, оказания услуг на территории РФ, не приводящих к образованию постоянного представительства в РФ, предусмотренных пунктом 2 статьи 309 НК РФ, а также в отношении доходов, предусмотренных пунктом 2.3 статьи 309 НК РФ.

На основании изложенного, считаем, что в связи с выплатой дохода резиденту ОАЭ, не облагаемого налогом на прибыль, но признаваемого доходом от источника в РФ, Организации необходимо будет представить в налоговый орган Налоговый расчет, форма которого утверждена Приказом ФНС РФ от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@.

Коллегия Налоговых Консультантов, 8 октября 2024 года