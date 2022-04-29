О порядке уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль при реорганизации в форме преобразования

ООО было реорганизовано в форме преобразования в АО 17 августа 2024 года. У АО возникает обязанность сдать декларацию за ООО за период с 01.01.2024 по 17.08.2024. За какой период АО должно сдать декларацию по налогу на прибыль за себя? Как в таком случае исчислять авансовые платежи по налогу на прибыль за 9 месяцев?

В случае реорганизации в форме преобразования ООО в АО последним налоговым периодом для ООО будет являться период с 01.01.2024 по 16.08.2024. По итогам указанного периода АО в качестве правопреемника обязано будет представить декларацию по налогу на прибыль и уплатить налог. В этом случае обязанность уплачивать авансовые платежи после 16.08.2024 у АО за ООО не возникнет.

Для вновь созданного АО налоговым периодом по налогу на прибыль будет являться период с 17.08.2024 по 31.12.2024.

АО в целях уплаты авансовых платежей будет признаваться вновь созданной организацией, поэтому в силу пункта 6 статьи 286 НК РФ у нее возникнет обязанность уплатить авансовый платеж за период с 17.08.2024 по 30.09.2024 в срок до 28 октября 2024 года, т.е. по итогам первого отчетного периода. Обязанность уплачивать ежемесячные авансовых платежи у нее может возникнуть только по итогам полного квартала, т.е. после 4 квартала 2024 года.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 4 статьи 57 ГК РФ юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

Из положений пунктов 1 и 9 статьи 50 НК РФ следует, что обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица исполняется его правопреемником (правопреемниками) в порядке, установленном настоящей статьей.

При преобразовании одного юридического лица в другое правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанностей по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо.

Таким образом, в случае преобразования ООО в АО обязанность по уплате налогов, возникшие у ООО, возлагаются на АО, т.е. АО будет являться правопреемником в части исполнения обязательств по уплате налогов за ООО.

На основании пункта 2 статьи 55 НК РФ, если в соответствии с частью второй настоящего Кодекса налоговым периодом по соответствующему налогу признается календарный год, даты начала и завершения налогового периода определяются с учетом положений, установленных настоящим пунктом и пунктом 3 настоящей статьи.

Если организация создана (государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена) в период времени с 1 января по 30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом для такой организации (такого индивидуального предпринимателя) является период времени со дня создания организации (государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) по 31 декабря этого календарного года.

В силу пункта 3 статьи 55 НК РФ при прекращении организации путем ликвидации или реорганизации (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) последним налоговым периодом для такой организации (такого индивидуального предпринимателя) является период времени с 1 января календарного года, в котором прекращена организация (утратила силу государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), до дня государственной регистрации прекращения организации в результате ликвидации или реорганизации (утраты силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).

Отметим, что налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год (пункт 1 статьи 285 НК РФ).

Таким образом, в связи с проведением реорганизации в форме преобразования для реорганизованного ООО налоговым периодом по налогу на прибыль будет признаваться период с 01.01.2024 по 16.08.2024. Для вновь созданного АО налоговым периодом по налогу на прибыль будет являться период с 17.08.2024 по 31.12.2024.

Аналогичная точка зрения была высказана в Письме ФНС РФ от 12.05.2014 № ГД-4-3/8919@:

«2. По налогу на прибыль организаций.

Учитывая положения пункта 3 статьи 55 Кодекса, налоговые декларации по налогу на прибыль преобразованных организаций за последний налоговый период должны быть представлены организацией-правопреемником в налоговый орган по месту ее учета, если указанные декларации не были представлены преобразованными организациями в налоговые органы до снятия их с учета в установленном порядке.

Как следует из обращения, реорганизация в форме преобразования произошла 09.01.2014…

Таким образом, организация - правопреемник ООО представляет в налоговый орган по месту ее учета налоговую декларацию по налогу на прибыль за ЗАО за период с 01.01.2014 по 08.01.2014 как за последний налоговый период. Первым налоговым периодом ООО является период с 09.01.2014».

В Письме УФНС РФ по г. Москве от 13.05.2009 № 16-15/047057 были сделаны следующие выводы:

«…реорганизуемая в порядке преобразования организация, запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности которой внесена, например, 2 марта 2009 г., должна представить в налоговый орган по месту учета итоговую декларацию за период с 1 января 2009 г. до дня завершения реорганизации, то есть за период с 1 января по 1 марта 2009 г. (включительно)».

Пунктом 7 статьи 274 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.

На основании изложенного, считаем, что АО определяет налоговую базу по налогу на прибыль за период с 17 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года нарастающим итогом.

Прибыль, рассчитанная за период с 1 января 2024 года по 16 августа 2024 года, в расчет налоговой базы по налогу на прибыль АО не включается.

При этом налоговая декларация по налогу на прибыль по реорганизованной организации за последний налоговый период должна быть представлена организацией-правопреемником, если она не была представлена реорганизованной организацией до снятия ее с учета в установленном порядке - Письма Минфина РФ от 01.09.2022 № 03-03-06/1/85258, от 17.12.2020 № 03-03-06/1/110695, от 09.02.2018 № 03-03-06/1/7849, от 13.09.2012 № 03-05-05-01/54, Письмо ФНС РФ от 20.02.2021 № СД-4-3/2256@, от 02.07.2019 № СД-4-3/12868@, от 14.01.2013 № ЕД-4-3/104@.

Соответственно, если ООО не представило декларацию по налогу на прибыль за период с 01.01.2024 по 16.08.2024, то АО обязано за ООО представить указанную декларацию как правопреемник.

Как было отмечено нами выше, у АО налоговым периодом по налогу на прибыль будет признаваться период с 17.08.2024 по 31.12.2024.

В Письме ФНС РФ от 02.07.2019 № СД-4-3/12868@ в отношении порядка уплаты авансовых платежей вновь созданными в результате реорганизации в форме преобразования организации, были даны следующие разъяснения:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) юридическое лицо считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Следовательно, в результате реорганизации в форме преобразования возникает новая организация, в отношении которой применяются положения пункта 6 статьи 286 и пункта 5 статьи 287 Налогового кодекса».

Так, пунктом 6 статьи 286 НК РФ установлено, что организации, созданные после вступления в силу настоящей главы, начинают уплачивать ежемесячные авансовые платежи по истечении полного квартала с даты их государственной регистрации.

Из пункта 5 статьи 287 НК РФ следует, что вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала пять миллионов рублей в месяц либо пятнадцать миллионов рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований пункта 6 статьи 286 НК РФ.

В Письме Минфина РФ от 10.04.2023 № 03-03-06/1/31892 в отношении порядка уплаты ежемесячных авансовых платежей для вновь созданных организаций был сделан следующий вывод:

«Организации, созданные после вступления в силу главы 25 Кодекса, начинают уплачивать ежемесячные авансовые платежи по истечении полного квартала с даты их государственной регистрации (пункт 6 статьи 286 Кодекса).

Следовательно, у организации, зарегистрированной в феврале 2022 года, обязанность по уплате ежемесячных авансовых платежей может возникнуть только с третьего квартала 2022 года».

В рассматриваемом нами случае АО создано 17.08.2024, следовательно, полным кварталом будет являться 4 квартал 2024 года.

Таким образом, только по итогам декабря 2024 года, т.е. с января 2025 года у Организации может возникнуть обязанность уплачивать ежемесячные авансовые платежи.

Авансовый платеж за период с 17.08.2024 по 30.09.2024 Организация обязана будет заплатить по итогам 3 квартала за весь квартал, т.е. до 28 октября 2024 года (пункт 1 статьи 287 НК РФ).

Коллегия налоговых Консультантов, 11 октября 2024 года