О порядке формирования кассового чека в случае предоставления скидки покупателю

В случае предоставления скидки как правильно должен быть оформлен кассовый чек? Может ли Организация применить скидку только к общей стоимости работ? Или Организация обязана с учетом скидки показать и стоимость материалов, руководствуясь положениями абзаца 9 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ?

Вопрос:

Организация выполняет работы с использованием собственных материалов.

В первичном документе и в кассовом чеке планирует указать перечень материалов, с использованием которых были выполнены работы.

Заказчику будет предоставлена скидка.

В случае предоставления скидки как правильно должен быть оформлен кассовый чек?

Может ли Организация применить скидку только к общей стоимости работ? Или Организация обязана с учетом скидки показать и стоимость материалов, руководствуясь положениями абзаца 9 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ?

Ответ:

По договору подряда Заказчику передается результат работ. Стоимость работ включает в себя компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость материалов, используемых подрядчиком при выполнении работ.

Стоимость может быть определена путем составления сметы, в которой может быть отдельно выделена стоимость материалов.

При этом в случае выделения стоимости материалов отдельной строкой, на наш взгляд, предмет договора не изменяется – по договору подряда реализуются именно работы, а не работы и материалы.

При составлении первичного документа в отношении выполненных работ, в нем должно быть указано, в частности, наименование факта хозяйственной жизни – вид выполненных работ, и величина денежного измерения – стоимость выполненных работ.

По нашему мнению, указание в первичном документе стоимости материалов в этом случае является справочной информацией, показывающей порядок формирования итоговой стоимости работ.

В рассматриваемом нами случае Организация предоставляет Заказчику скидку, изменяющую цену работ.

Следовательно, по нашему мнению, в первичном документе правомерно скидка применена к итоговой стоимости работ. Стоимость материалов, указанная справочно, в целях определения первоначальной стоимости работ до предоставления скидки, не должна корректироваться.

Организация планирует отразить в чеке информацию о формировании стоимости работ путем указания отдельной строкой стоимости фактически выполненных работ и стоимости материалов. При этом сумма предоставляемой скидки будет корректировать только общую стоимость работ.

По нашему мнению, учитывая, что предметом договора является выполнение работ и передача ее результата заказчику, то в чеке с учетом скидки должна быть отражена именно итоговая стоимость работ. Стоимость материалов в этом случае с учетом скидки отражаться не должна, поскольку сами материалы отдельно заказчику не реализуются.

На основании изложенного, считаем, что представленный порядок формирования чека будет являться корректным.

Между тем, мы не можем полностью исключить вероятности того, что при указании отдельными товарными позициями стоимости работ и стоимости материалов в кассовом чеке проверяющие органы могут исходить из того, что в чеке отражены отдельные операции, связанные с реализацией работ и реализацией товаров. В этом случае ими может быть сделан вывод о том, что скидку следует применять в отношении каждой позиции.

На наш взгляд, при возникновении споров у Организации есть шансы отстоять свою позицию, аргументируя ее тем, что была осуществлена реализация работ.

Кроме того, считаем целесообразным рассмотреть варианты иного отражения указанной операции в кассовом чеке, например:

1. При сохранении формата чека указать дополнительную информацию о том, что стоимость материалов отражена справочно.

2. Отражать в чеке только информацию об общей стоимости работ.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (пункт 1 статьи 704 ГК РФ).

Статьей 709 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (пункт 1).

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (пункт 2).

Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (пункт 3).

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (пункт 4).

На основании изложенного, считаем, что по договору подряда Заказчику передается результат работ.

Стоимость работ включает в себя компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость материалов, используемых подрядчиком при выполнении работ.

Стоимость может быть определена путем составления сметы, в которой может быть отдельно выделена стоимость материалов.

При этом в случае выделения стоимости материалов отдельной строкой, на наш взгляд, предмет договора не изменяется – по договору подряда реализуются именно работы, а не работы и материалы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ[1] каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

В силу пункта 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ обязательными реквизитами первичного учетного документа являются, в частности:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Таким образом, при составлении первичного документа в отношении выполненных работ, в нем должно быть указано, в частности, наименование факта хозяйственной жизни – вид выполненных работ, и величина денежного измерения – стоимость выполненных работ.

По нашему мнению, указание в первичном документе стоимости материалов в этом случае является справочной информацией, показывающей порядок формирования итоговой стоимости работ.

В рассматриваемом нами случае Организация предоставляет Заказчику скидку, изменяющую цену работ.

Следовательно, по нашему мнению, в первичном документе правомерно скидка применена к итоговой стоимости работ. Стоимость материалов, указанная справочно, в целях определения первоначальной стоимости работ до предоставления скидки, не должна корректироваться.

В силу пункта 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ[2] кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты:

- наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками НДС или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС).

В Письме Минфина РФ от 15.05.2024 № 30-01-11/44535 были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: О формировании реквизитов кассового чека (БСО), связанных с ценой и стоимостью предмета расчета.

Ответ: …пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ определен обязательный перечень реквизитов, содержащихся на кассовом чеке (бланке строгой отчетности), в том числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок.

При этом Приказом определены правила формирования реквизитов кассового чека (бланка строгой отчетности), в том числе "цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1079), "сумма расчета, указанного в чеке (БСО)" (тег 1020), "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1043), "общая итоговая сумма в чеках (БСО)" (тег 1201), согласно которым величина в указанных реквизитах печатается в рублях с учетом копеек в виде числа с фиксированной точкой (2 цифры после точки)».

В Письме ФНС РФ от 15.09.2023 № ЗГ-3-20/11971 было отмечено следующее:

«Исходя из обращения в случае, если скидка на товары (работы, услуги), размер которой определяется начисляемыми покупателю (клиенту) баллами, составляет 100%, расчет осуществляется встречным предоставлением.

При этом цена предмета расчета (тег 1079) и стоимость предмета расчета (тег 1043), сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217) указываются с учетом скидки, то есть "0 руб."».

Таким образом, в кассовом чеке цена каждой единицы товара, работы, услуги должна быть отражена с учетом скидки.

Следовательно, в случае выполнения работ в кассовом чеке стоимость работ должна быть указана с учетом предоставленной скидки.

Поскольку по договору подряда отдельно материалы заказчику не реализуются, а включаются в стоимость работ, стоимость материалов не должна выделяться в чеке отдельной строкой.

Из вопроса следует, что Организация планирует формировать чек следующим образом:

Чек на приход.

Способ расчета Полный расчет,

Наименование работ - 1 500.00

Наименование материалов - 3 500.00

Всего: 5 000.00

Скидка 2000.00.

Итого с Учетом скидки к оплате: 3000.00

Итог: 3000.00

Сумма НДС 20%: 500.00

Тип оплат – б/нал.

Таким образом, Организация планирует отразить в чеке информацию о формировании стоимости работ путем указания отдельной строкой стоимости фактически выполненных работ и стоимости материалов. При этом сумма предоставляемой скидки будет корректировать только общую стоимость работ.

По нашему мнению, учитывая, что предметом договора является выполнение работ и передача ее результата заказчику, то в чеке с учетом скидки должна быть отражена именно итоговая стоимость работ. Стоимость материалов в этом случае с учетом скидки отражаться не должна, поскольку сами материалы отдельно заказчику не реализуются.

На основании изложенного, считаем, что представленный порядок формирования чека будет являться корректным.

Между тем, мы не можем полностью исключить вероятности того, что при указании отдельными товарными позициями стоимости работ и стоимости материалов в кассовом чеке проверяющие органы могут исходить из того, что в чеке отражены отдельные операции, связанные с реализацией работ и реализацией товаров. В этом случае ими может быть сделан вывод о том, что скидку следует применять в отношении каждой позиции.

Отметим, что официальные разъяснения, а также арбитражная практика по данному вопросу отсутствуют, поэтому оценить вероятность возникновения претензий со стороны проверяющих органов мы не можем.

На наш взгляд, при возникновении споров у Организации есть шансы отстоять свою позицию, аргументируя ее тем, что была осуществлена реализация работ.

Кроме того, считаем целесообразным рассмотреть варианты иного отражения указанной операции в кассовом чеке, например:

1. При сохранении формата чека указать дополнительную информацию о том, что стоимость материалов отражена справочно.

2. Отражать в чеке только информацию об общей стоимости работ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 19 октября 2024 года

[1] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

[2] Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.