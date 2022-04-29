Об исправлении ошибки, связанной с неправомерным выставлением кассового чека

Организацией в рамках досудебной претензии при выплате денежных средств физическому лицу был ошибочно выставлен кассовый чек. Нужно ли исправлять эти чеки обратной операцией или их можно оставить?

Выплата денежных средств в рамках досудебной претензии не признается расчетом с точки зрения Закона № 54-ФЗ. Следовательно, у Организации отсутствовала обязанность по применению ККТ.

По нашему мнению, Организация вправе, но не обязана внести соответствующие исправления путем регистрации возвратного чека. При этом невнесение таких исправлений не повлечет за собой неблагоприятных последствий.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Из приведенной нормы следует, что ККТ применяется юридическими лицами в момент проведения расчета.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги[2]. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также[3] прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг[4] либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

В рассматриваемом случае Организация выплачивает денежные средства физическому лицу в рамках досудебной претензии.

По нашему мнению, выплата денежных средств в рамках досудебной претензии не признается расчетом с точки зрения Закона № 54-ФЗ. Следовательно, у Организации отсутствовала обязанность по применению ККТ.

Вместе с этим при выплате денежных средств Организацией была применена ККТ.

Законодательство о порядке применения ККТ, а также разъяснения контролирующих органов не содержат требований и/или порядка внесения исправлений для ситуаций, когда ККТ была применена ошибочно в отношении операции, не являющейся расчетом.

В связи с изложенным, по нашему мнению, Организация не обязана вносить какие-либо исправления.

Согласно части 2 статьи 14.5 КоАП РФ неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.

Кроме того, частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение порядка применения ККТ.

Так, применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий ее применения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

По нашему мнению, применение ККТ в отношении операции, которая не признается расчетом, не является нарушением порядка применения ККТ по смыслу частей 2 и 4 статьи 14.5 КоАП РФ.

С учетом изложенного, по нашему мнению, Организация вправе, но не обязана внести соответствующие исправления путем регистрации возвратного чека. При этом невнесение таких исправлений не повлечет за собой неблагоприятных последствий.

Коллегия налоговых Консультантов, 19 октября 2024 года

[1] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

[2] прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

[3] прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц.

[4] включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей.