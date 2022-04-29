О применении разных ККТ в момент получения предоплаты и в момент передачи товара

Вправе ли Организация при получении предоплаты и при отгрузке товара применить разные ККТ, находящиеся в разных подразделениях?

Если фактически предоплата внесена покупателем по месту нахождения одного подразделения Организации, а товар получен в другом подразделении по другому адресу, то Организация обязана применить разные ККТ соответственно по месту нахождения каждого из подразделений.

Обращаем Ваше внимание, что если фактически предоплата и передача товара были осуществлены в одном месте, то Организация не вправе применять ККТ, зарегистрированные по другому адресу.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Под расчетом понимается – прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги (статья 1.1 Закона № 54-ФЗ).

Из приведенных норм следует, что ККТ должна быть применена:

в момент предварительной оплаты товара в месте получения предварительной оплаты;

в момент передачи товара в счет этой предварительной оплаты в месте передачи товара.

Таким образом, если фактически предоплата внесена покупателем по месту нахождения одного подразделения Организации, а товар передан в другом подразделении по другому адресу, то Организация обязана применить разные ККТ по месту нахождения каждого из подразделений.

Обращаем Ваше внимание, что если фактически предоплата и передача товара были осуществлены в одном месте, то Организация не вправе применять ККТ, зарегистрированные по другому адресу.

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 октября 2024 года