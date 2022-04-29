О приобретении имущества у физического лица

Организация планирует приобрести имущество у физического лица. Должна ли сделка оформляться в письменной форме? Возникнут ли у Организации обязанности по удержанию и уплате НДФЛ, а также по уплате страховых взносов?

Гражданским законодательством прямо предусмотрено, что сделка между юридическим и физическим лицом должна быть совершена в письменной форме.

При выплате дохода Организацией физическому лицу за приобретаемое имущество физическое лицо самостоятельно уплачивает НДФЛ. Обязанность по уплате страховых взносов у Организации не возникнет.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Пунктом 1 статьи 158 ГК РФ установлено, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

В силу пункта 1 статьи 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами.

Таким образом, гражданским законодательством прямо предусмотрено, что сделка между юридическим и физическим лицом должна быть совершена в письменной форме.

НДФЛ

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

На основании пункта 1 статьи 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения или постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами.

Пунктом 2 статьи 226 НК РФ установлено, что исчисление сумм и уплата налога в соответствии с настоящей статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 НК РФ), а в случаях и порядке, предусмотренных статьей 227.1 НК РФ, также с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком.

Особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов устанавливаются статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 226.2, 227 и 228 НК РФ.

Из приведенных положений следует, что Организация будет признаваться налоговым агентом в отношении всех доходов, выплаченных физическому лицу, за исключением отдельных видов доходов, в отношении которых предусмотрен специальный порядок уплаты налогов.

В силу пункта 1 статьи 228 НК РФ исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков:

2) физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению, а также если иное не предусмотрено настоящей главой;

Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 НК РФ (пункт 2 статьи 228 НК РФ).

Таким образом, в отношении доходов, полученных физическим лицом от продажи имущества, обязанность уплатить НДФЛ возникает у самого физического лица. Организация в этом случае налоговым агентом не признается.

Аналогичная точка зрения высказана в Письмах Минфина РФ от 30.04.2019 № 03-04-05/32124, от 08.05.2019 № 03-04-06/33776:

«Вопрос: Об исполнении организацией обязанностей налогового агента по НДФЛ при выплате физлицу доходов от продажи имущества и имущественных прав.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 226 Кодекса российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 Кодекса, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 226 Кодекса.

Указанные организации именуются в главе 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса налоговыми агентами.

Согласно пункту 2 статьи 226 Кодекса исчисление сумм и уплата налога, в соответствии со статьей 226 Кодекса, производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 Кодекса), а в случаях и порядке, предусмотренных статьей 227.1 Кодекса, также с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком.

При этом абзацем вторым пункта 2 статьи 226 Кодекса определено, что особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов установлены статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 и 228 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 3 статьи 228 Кодекса физические лица, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению, исчисление, декларирование и уплату налога в соответствии со статьей 228 Кодекса производят самостоятельно исходя из сумм полученных доходов.

С учетом изложенного в отношении указанных доходов, выплачиваемых организацией физическим лицам, такая организация не признается налоговым агентом. На нее не могут быть возложены обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьей 226 Кодекса».

Страховые взносы

Пунктом 4 статьи 420 НК РФ установлено, что не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права).

Следовательно, доходы, выплачиваемые организацией физическому лицу в связи с приобретением имущества, не признаются объектом обложения страховыми взносами.

Коллегия Налоговых Консультантов, 29 октября 2024 года