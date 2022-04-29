Об исчислении НДФЛ с сумм, присужденных судом в пользу ФЛ

В отношении каких выплат Организации следует предоставить сведения о суммах неудержанного НДФЛ? Какой код дохода указывать?

2301 «Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1» ;

В зависимости от оснований, в соответствии с которыми были начислены штраф и неустойка, Организации необходимо будет указать один из следующих видов кодов:

Поскольку налогообложению НДФЛ подлежат «Неустойка за нарушение сроков» и «Штраф за неисполнение требования», то только в отношении указанных видов доходов Организации следует представить сведения в налоговый орган о суммах НДФЛ, которые не были удержаны с указанных видов доходов, в составе формы 6-НДФЛ.

В рассматриваемом нами случае к штрафам и неустойкам, облагаемым НДФЛ, следует отнести:

В рассматриваемом нами случае к возмещению реального ущерба, не подлежащего обложению НДФЛ, следует отнести:

Суммы, которые выплачиваются физическому лицу в качестве возмещения реального ущерба, не подлежат обложению НДФЛ.

На основании пункта 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

Пунктом 1 статьи 41 НК РФ установлено, что доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в частности, в соответствии с главой «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Таким образом, доходы налогоплательщика независимо формы их получения признаются объектом налогообложения НДФЛ. При этом доходом признается экономическая выгода.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

По нашему мнению, реальный ущерб предполагает утрату или повреждение имущества, а также расходы, которые произведены либо необходимо произвести для восстановления, приобретения утраченного или поврежденного имущества.

Соответственно, возмещение реального ущерба не предполагает получение какого-либо дополнительного дохода, а только покрывает расходы лица, которому был причинен ущерб.

На основании изложенного, считаем, что суммы, которые выплачиваются физическому лицу в качестве возмещения реального ущерба, не подлежат обложению НДФЛ.

В Письме Минфина РФ от 07.04.2023 № 03-04-05/31279 даны аналогичные разъяснения:

«Согласно пункту 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса. На основании пункта 1 статьи 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Таким образом, сумма компенсации реального ущерба, причиненного имуществу физического лица, размер которого документально подтвержден, не является доходом для целей обложения налогом на доходы физических лиц».

В Письмах Минфина РФ от 24.09.2024 № 03-04-05/91662, от 02.05.2024 № 03-04-05/40582 сделан вывод о том, что сумма компенсации реального ущерба, причиненного имуществу физического лица, размер которого документально подтвержден, не является доходом для целей обложения налогом на доходы физических лиц.

Если физическому лицу в соответствии с решением суда была возмещена сумма реального ущерба, причиненного его имуществу, данные суммы не являются доходом налогоплательщика и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (Письмо Минфина РФ от 09.03.2021 № 03-04-05/15997).

В Определении Конституционного Суда РФ от 28.06.2022 № 1709-О отмечено:

«… доходом для целей обложения налогом на доходы физических лиц федеральный законодатель признает лишь экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, возникающую у физического лица при осуществлении им хозяйственной деятельности; такой подход позволяет исключить из-под налогообложения выплаты, носящие, например, характер возмещения реального ущерба (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2016 года N 1460-О, от 20 декабря 2016 года N 2677-О и др.)».

В рассматриваемом нами случае к возмещению реального ущерба, не подлежащего обложению НДФЛ, следует отнести:

стоимость товара;

оплата услуг представителя по составлению претензии;

расходы на оплату почтовых услуг.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

При получении неустоек, штрафов, по нашему мнению, у физического лица возникает дополнительный доход в виде экономической выгоды.

Статьей 217 НК РФ установлен перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ.

В данном перечне доходы в виде штрафов, неустоек не поименованы.

В Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015, по вопросу порядка налогообложения НДФЛ штрафов, неустойки, полученных физическим лицом за нарушение прав потребителей, были даны следующие разъяснения:

«7. Производимые гражданам выплаты неустойки и штрафа в связи с нарушением прав потребителей не освобождаются от налогообложения. Выплачиваемая гражданину денежная компенсация морального вреда налогом не облагается. Вступившим в законную силу решением суда со страховой организации в пользу гражданина взыскана предусмотренная Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" неустойка за нарушение срока выплаты страхового возмещения, штраф за отказ в добровольном удовлетворении требования потребителя о выплате страхового возмещения, а также денежная компенсация морального вреда (пункт 6 статьи 13, статья 15 и пункт 5 статьи 28 Закона). Исполнив решение суда, страховая организация направила в налоговый орган справку по форме 2-НДФЛ, в которой указала выплаченные во исполнение судебного акта суммы в качестве дохода, полученного гражданином, налог с которого не мог быть удержан при выплате. Полагая, что включенные в облагаемый налогом доход суммы не подлежат налогообложению, гражданин обратился в районный суд с заявлением к страховой организации о признании незаконными ее действий в качестве налогового агента. Суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил. Поскольку суммы неустойки и штрафа, предусмотренные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", по своей правовой природе представляют собой меру ответственности страховой организации за нарушение прав потребителя, они не связаны с доходом гражданина. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, плательщика сборов (пункт 7 статьи 3 НК РФ), а следовательно, при отсутствии в главе 23 Кодекса прямого указания об отнесении таких выплат к облагаемым доходам налог при их получении гражданином взиматься не должен. Выплаты физическим лицам, призванные компенсировать в денежной форме причиненный им моральный вред, также не относятся к экономической выгоде (доходу) гражданина, что в соответствии со статьями 41, 209 НК РФ означает отсутствие объекта налогообложения. Судебная коллегия областного суда, признав правильными выводы суда в отношении налоговых последствий выплаты денежной компенсации морального вреда, не согласилась с выводами суда первой инстанции, сделанными в отношении неустойки и штрафа. Предусмотренные законодательством о защите прав потребителей санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цель компенсации потерь (реального ущерба) потребителя. Поскольку выплата сумм таких санкций приводит к образованию имущественной выгоды у потребителя, они включаются в доход гражданина на основании положений статей 41, 209 НК РФ вне зависимости от того, что получение данных сумм обусловлено нарушением прав физического лица».

Со ссылкой на приведенный выше Обзор Президиума ВАС РФ, в Письме Минфина РФ от 16.10.2020 № 03-04-05/90523 были даны аналогичные разъяснения:

«Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, содержится в статье 217 Кодекса. Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм указанных штрафа и неустойки, выплачиваемых организацией по решению суда, в статье 217 Кодекса не содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Указанная позиция нашла подтверждение в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 октября 2015 г., в пункте 7 которого указано, что предусмотренные законодательством о защите прав потребителей санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует цель компенсации потерь (реального ущерба) потребителя. Поскольку выплата сумм таких санкций приводит к образованию имущественной выгоды у потребителя, они включаются в доход гражданина на основании положений статей 41, 209 Кодекса вне зависимости от того, что получение данных сумм обусловлено нарушением прав физического лица».

Кроме того, в Определении Верховного Суда РФ от 30.09.2014 по делу № 309-ЭС14-47, А60-21768/2013 было отмечено следующее:

«Второй довод заявителя о том, что неустойка не является доходом в понимании статьи 41 Налогового кодекса, также был оценен нижестоящими судами и отклонен в связи с необоснованностью и неверным толкованием положений налогового законодательства. Неустойка выплачивается в целях выравнивания разницы в доходах лица в связи с несвоевременным поступлением денежных средств (просрочкой исполнения денежного обязательства). Перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса, является исчерпывающим, доход в виде неустойки в данном перечне не указан».

Аналогичный вывод сделан в Письме ФНС РФ от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@.

В Письме Минфина РФ от 07.04.2023 № 03-04-05/31279 был сделан вывод о том, что положений, предусматривающих освобождение от налогообложения штрафов и неустоек, выплачиваемых организацией на основании решения суда, в статье 217 НК РФ не содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

На основании изложенного, считаем, что штрафы и неустойки, выплачиваемые на основании решения суда, подлежат налогообложению НДФЛ.

В рассматриваемом нами случае к штрафам и неустойкам, облагаемым НДФЛ, следует отнести:

неустойка за нарушение сроков;

штраф за неисполнение требования.

В силу пункта 5 статьи 226 НК РФ при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

Информация о суммах неудержанных налогов отражается в составе формы 6-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС РФ от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

В рассматриваемой нами ситуации налогообложению НДФЛ подлежат «Неустойка за нарушение сроков» и «Штраф за неисполнение требования».

Соответственно, только в отношении указанных видов доходов Организации следует представить сведения в налоговый орган о суммах НДФЛ, которые не были удержаны с указанных видов доходов.

Приказом ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ утверждены коды видов доходов налогоплательщика.

Из анализа перечня кодов, на наш взгляд, в рассматриваемой нами ситуации могут быть применены следующие, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с которыми были исчислены штрафы и неустойки:

Код дохода Наименование дохода 2301 Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 4800 Иные доходы

Коллегия Налоговых Консультантов, 5 ноября 2024 года