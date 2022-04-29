О внесении изменений в ППА и обязательства в связи с внесением в договор аренды изменений на стороне арендодателя

Как Организации следует отразить изменения на стороне арендодателя в бухгалтерском учете?

Организацией заключен долгосрочный договор аренды недвижимого имущества.

В бухгалтерском учете отражены ППА и арендные обязательства.

Впоследствии было подписано дополнительное соглашение к договору аренды, в котором были отражены изменения на стороне арендодателя – изменился доверительный управляющий. При этом срок аренды, размер аренных платежей не изменился.

Как Организации следует отразить изменения на стороне арендодателя в бухгалтерском учете?

Ответ

В бухгалтерском учете изменение ППА и обязательств отражается в случае изменения условий договора аренды, а списание ППА и обязательства отражается в случае частичного или полного прекращения договора аренды.

В рассматриваемом нами случае произошла замена на стороне арендодателя, при этом все права и обязанности по договору аренды не изменились. В частности, сохранился срок аренды и размер арендных платежей.

На основании изложенного, считаем, что в связи со сменой доверительного управляющего, действующего в качестве арендодателя, и сохранением прав и обязанностей по договору аренды в учете Организации какие-либо изменения в части ППА и арендных обязательств не отражаются.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Согласно пункту 2 статьи 1012 ГК РФ осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.

Таким образом, при передаче имущества в доверительное управление право собственности на имущество сохраняется у его собственника (учредителя управления).

При этом доверительный управляющий вправе совершать любые юридические и фактические действия в отношении имущества в интересах собственника имущества – учредителя управления.

Пунктом 1 статьи 617 ГК РФ установлено, что переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.

Соответственно, при смене собственника имущества, сданного в аренду, а также при смене лица, получившего имущество в хозяйственное ведение, оперативной управление, договор аренды не изменяется и не расторгается.

По нашему мнению, на основании приведенных норм можно сделать вывод о том, что при смене доверительного управляющего имуществом, переданным в аренду, сам договор аренды не расторгается, происходит только смена лица, действующего от имени собственника имущества.

В соответствии с пунктом 10 ФСБУ 25/2018[1] арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, если иное не установлено настоящим Стандартом.

В силу пункта 21 ФСБУ 25/2018 фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательства по аренде пересматриваются в случаях:

- изменения условий договора аренды;

- изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при расчете срока аренды;

- изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при первоначальной оценке обязательства по аренде.

Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом. Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего периода.

На основании пункта 23 ФСБУ 25/2018 при полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость права пользования активом и обязательства по аренде списываются в соответствующей части. Образовавшаяся при этом разница признается в качестве дохода или расхода в составе прибыли (убытка).

Из приведенных норм следует, что изменение ППА и обязательств отражается в случае изменения условий договора аренды, а списание ППА и обязательства отражается в случае частичного или полного прекращения договора аренды.

В рассматриваемом нами случае произошла замена на стороне арендодателя, при этом все права и обязанности по договору аренды не изменились. В частности, не изменились сроки аренды, арендные платежи.

На основании изложенного, считаем, что в связи со сменой доверительного управляющего, действующего в качестве арендодателя, и сохранением прав и обязанностей по договору аренды в учете Организации какие-либо изменения в части ППА и арендных обязательств не отражаются.

Коллегия Налоговых Консультантов, 19 ноября 2024 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н