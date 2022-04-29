О налогообложении НДФЛ переходящей сделки по купле-продаже долей

Физическое лицо — резидент РФ заключило договор продажи доли в УК ООО. Срок владения долей менее 5 лет. В 2024 году получен аванс 100% в оплату доли. Право собственности на долю перейдет к покупателю в 2025 году. По какой ставке физическое лицо должно уплатить НДФЛ Следует ли в 2025 году пересчитать сумма налога в связи с изменением ставок?

Ответ

В случае получения предоплаты за долю в уставном капитале в 2024 году и передаче права собственности на долю в 2025 году доход от продажи доли возникнет в 2024 году и будет облагаться НДФЛ по ставкам, предусмотренным пунктом 1 статьи 224 НК РФ в редакции, действующей в 2024 году.

При последующей передаче права собственности на долю в 2025 году пересчет ставки по НДФЛ исходя из ставок, предусмотренных пунктом 1 статьи 224 НК РФ в редакции, применяемой с 2025 года, не осуществляется.

Обоснование

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относятся доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Таким образом, в общем случае при продаже доли в ООО у физического лица возникает доход, подлежащий обложению НДФЛ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

Доходы от продажи доли в уставном капитале учитываются в основной налоговой базе и облагаются по ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 224 НК РФ (подпункт 9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит применению в отношении совокупности всех доходов физического лица - налогового резидента Российской Федерации, подлежащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 настоящей статьи.

Таким образом, в 2024 году на основании пункта 1 статьи 224 НК РФ доход от продажи доли подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 13 % или 650 тыс. руб. + 15 % (в случае если сумма дохода более 5 млн. руб.).

С 2025 году в главу 23 НК РФ Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ внесены изменения.

Согласно подпунктам 9 пункта 2.1, подпунктам 8 пункта 6 статьи 210 НК РФ (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) в общем случае доходы от продажи доли в уставном капитале учитываются в основной налоговой базе и облагаются по ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 224 НК РФ. При этом в основной налоговой базе не учитываются доходы от продажи доли в уставном капитале, если срок владения такой долей на дату ее продажи составляет более 5 лет, в отношении таких доходов будет применяется ставка, предусмотренная пунктом 1.1 статьи 224 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период равна 2,4 миллиона рублей или менее 2,4 миллиона рублей;

312 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 2,4 миллиона рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период превышает 2,4 миллиона рублей и составляет не более 5 миллионов рублей;

702 тысячи рублей и 18 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период превышает 5 миллионов рублей и составляет не более 20 миллионов рублей;

3402 тысячи рублей и 20 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 20 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период превышает 20 миллионов рублей и составляет не более 50 миллионов рублей;

9402 тысячи рублей и 22 процента суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 50 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период превышает 50 миллионов рублей.

Таким образом, доход от продажи доли, учитываемый в основной налоговой базе, будет облагаться НДФЛ по прогрессивным ставкам, предусмотренными пунктом 1 статьи 224 НК РФ, в зависимости от размера налоговой базы.

Из пункта 3 статьи 225 НК РФ следует, что общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.

Согласно пункту 1 статьи 223 НК РФ в целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи[1], дата фактического получения дохода определяется как день:

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме.

Таким образом, доходы, полученные налогоплательщиком при продаже доли в уставном капитале, учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ в том налоговом периоде, в котором фактически получен доход, т.е. в котором получены денежные средства от продажи доли.

Аналогичное мнение изложено в Письмах Минфина РФ от 27.08.2019 № 03-04-05/65794, от 25.06.2008 № 03-04-05-01/219.

Следует отметить, порядок исчисления НДФЛ не зависит от момента передачи права собственности на долю.

Схожая позиция изложена в Письме ФНС РФ от 25.12.2013 № БС-4-3/23409@ по вопросу учета дохода от продажи акций.

На основании изложенного, считаем, что в случае получения предоплаты за долю в уставном капитале в 2024 году и передаче права собственности на долю в 2025 году доход от продажи доли возникнет в 2024 году и будет облагаться НДФЛ по ставкам, предусмотренным пунктом 1 статьи 224 НК РФ в редакции, действующей в 2024 году.

При последующей передаче права собственности на долю в 2025 году пересчет ставки по НДФЛ исходя из ставок, предусмотренных пунктом 1 статьи 224 НК РФ в редакции, применяемой с 2025 года, не осуществляется.

Коллегия Налоговых Консультантов, 10 декабря 2024 года

[1] Случаи, предусмотренные пунктами 2 – 5 статьи 223 НК РФ к рассматриваемой нами ситуации не применимы.