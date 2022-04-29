О налоговых последствиях при передаче имущества в благотворительных целях

Стоимость имущества, переданного бюджетному образовательному учреждению, не включенному в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, не может учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.

В рассматриваемом нами случае имущество полностью самортизировано, поэтому у Организации в принципе не возникнет расхода, связанного с передачей имущества.

Операция по передаче имущества в благотворительных целях освобождена от налогообложения НДС.

Передача имущества на развитие инфраструктуры школы при образовательном учреждении с целью повышения эффективности научной и образовательной деятельности может быть отнесена к благотворительной деятельности, поэтому передаваемое Организацией имущество будет освобождено от налогообложения НДС.

Для правомерного применения льготы по НДС при передаче имущества Организации необходимо оформить следующие документы:

договор о безвозмездной передаче имущества в адрес бюджетного образовательного учреждения в целях развития инфраструктуры школы при образовательном учреждении для повышения эффективности научной и образовательной деятельности;

акт приема-передачи имущества.

Если при приобретении имущества «входной» НДС был принят к вычету, то в связи с его передачей на благотворительные цели указанный НДС подлежит восстановлению. Если имущество учитывалось в составе основных средств, то подлежит восстановлению НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости основного средства.

В рассматриваемом нами случае стоимость имущества полностью самортизирована, поэтому при его передаче на благотворительные цели у Организации не возникнет обязанности по восстановлению НДС.

На основании изложенного, считаем, что при передаче полностью самортизированного имущества в адрес бюджетного образовательного учреждения в благотворительных целях у Организации не возникнет каких-либо налоговых последствий.