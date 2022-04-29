О налоговых последствиях при передаче имущества в благотворительных целях

Вопрос
Организация передает полностью самортизированное имущество (основное средств) в благотворительных целях в бюджетное образовательное учреждение. Целевое назначение пожертвования: «развитие инфраструктуры образовательного учреждения с целью повышения эффективности научной и образовательной деятельности». Образовательное учреждение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций учреждения не внесено. В договоре рыночная стоимость передаваемого имущества, определенная оценщиком.
Какие возникают налоговые последствия у Организации?
Ответ
Стоимость имущества, переданного бюджетному образовательному учреждению, не включенному в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, не может учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.
В рассматриваемом нами случае имущество полностью самортизировано, поэтому у Организации в принципе не возникнет расхода, связанного с передачей имущества.
Операция по передаче имущества в благотворительных целях освобождена от налогообложения НДС.
Передача имущества на развитие инфраструктуры школы при образовательном учреждении с целью повышения эффективности научной и образовательной деятельности может быть отнесена к благотворительной деятельности, поэтому передаваемое Организацией имущество будет освобождено от налогообложения НДС.
Для правомерного применения льготы по НДС при передаче имущества Организации необходимо оформить следующие документы:
договор о безвозмездной передаче имущества в адрес бюджетного образовательного учреждения в целях развития инфраструктуры школы при образовательном учреждении для повышения эффективности научной и образовательной деятельности;
акт приема-передачи имущества.
Если при приобретении имущества «входной» НДС был принят к вычету, то в связи с его передачей на благотворительные цели указанный НДС подлежит восстановлению. Если имущество учитывалось в составе основных средств, то подлежит восстановлению НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости основного средства.
В рассматриваемом нами случае стоимость имущества полностью самортизирована, поэтому при его передаче на благотворительные цели у Организации не возникнет обязанности по восстановлению НДС.
На основании изложенного, считаем, что при передаче полностью самортизированного имущества в адрес бюджетного образовательного учреждения в благотворительных целях у Организации не возникнет каких-либо налоговых последствий.
Обоснование
Налог на прибыль
Из положений пункта 1 статьи 252 НК РФ следует, что в целях исчисления налога на прибыль учитываются расходы, одновременно удовлетворяющие следующим критериям:
- экономически обоснованы;
- направлены на получение дохода;
- документально подтверждены;
- прямо не поименованы в статье 270 НК РФ.
В силу пункта 16 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, если иное не предусмотрено настоящей главой.
Таким образом, в общем случае стоимость имущества, переданного организацией безвозмездно, а также затраты, связанные с такой передачей, не могут быть учтены в целях налогообложения прибыли.
Вместе с этим в соответствии с подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности, расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного следующим некоммерческим организациям:
- некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение указанного реестра, критерии включения некоммерческих организаций в указанный реестр устанавливаются Правительством РФ.
Расходы, предусмотренные настоящим подпунктом, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.
В рассматриваемом случае Организация планирует осуществить передачу имущества в бюджетное образовательное учреждение. Указанная организация не включена в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
Следовательно, положения подпункта 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ в рассматриваемом нами случае не применимы, поэтому стоимость имущества, переданного бюджетному образовательному учреждению, не включенному в реестр, не может учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.
Между тем, из вопроса следует, что имущество полностью самортизировано, поэтому у Организации в принципе не возникает расхода, связанного с передачей имущества.
НДС
В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ операция по передаче имущества на безвозмездной основе признается объектом налогообложения НДС.
Согласно пункту 2 статьи 154 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, передаче права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.
Таким образом, при передаче имущества на безвозмездной основе исчисление НДС осуществляется исходя из рыночной стоимости имущества.
На основании пункта 12 пункта 3 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС на территории РФ операции по передаче товаров (выполнение работ, оказание услуг), передаче имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (далее – Закон № 135-ФЗ), за исключением подакцизных товаров.
При этом, если получателями товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, являются организация и (или) индивидуальный предприниматель, документами, подтверждающими право на освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим подпунктом, являются:
- договор или контракт о безвозмездной передаче налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в абзаце первом настоящего подпункта;
- акт приема-передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав или иной документ, подтверждающий передачу налогоплательщиком товаров, имущественных прав (выполнение работ, оказание услуг).
Таким образом, в случае передачи имущества в благотворительных целях не возникает обязанности по начислению НДС.
Согласно статье 1 Закона № 135-ФЗ под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
В силу пункта 1 статьи 2 Закона № 135-ФЗ благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях, в частности:
- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.
В рассматриваемом нами случае имущество передается на развитие инфраструктуры школы при образовательном учреждении с целью повышения эффективности научной и образовательной деятельности.
На основании изложенного, считаем, что цели, на которые передается имущество, соответствуют благотворительной деятельности, поэтому передаваемое Организацией имущество будет освобождено от налогообложения НДС.
Для правомерного применения льготы по НДС при передаче имущества Организации необходимо оформить следующие документы:
- договор о безвозмездной передаче имущества в адрес бюджетного образовательного учреждения в целях развития инфраструктуры школы при образовательном учреждении для повышения эффективности научной и образовательной деятельности;
- акт приема-передачи имущества.
Отметим, что в общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) принимаются к вычету при выполнении следующих условий:
- сумма налога должна быть предъявлена, о чем должен свидетельствовать соответствующий счет-фактура (пункт 1 статьи 172 НК РФ);
- товары (работы, услуги) приняты к учету на основании соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ);
- товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию РФ, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав, в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).
Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.
Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, и имущественные права были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Таким образом, если при приобретении имущества НДС был принят к вычету, то в связи с его передачей на благотворительные цели указанный НДС подлежит восстановлению. Если имущество учитывалось в составе основных средств, то подлежит восстановлению НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости основного средства.
В рассматриваемом нами случае стоимость имущества полностью самортизирована, поэтому при его передаче на благотворительные цели у Организации не возникнет обязанности по восстановлению НДС.
На основании изложенного, считаем, что при передаче полностью самортизированного имущества в адрес бюджетного образовательного учреждения в благотворительных целях у Организации не возникнет каких-либо налоговых последствий.
Коллегия Налоговых Консультантов, 13 декабря 2024 года
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