О признании в целях исчисления налога на прибыль расходов на добровольное страхование рисков от кибератак

Вправе ли организация учесть в целях исчисления налога на прибыль расходы на страхование исков от кибератак?

По нашему мнению, расходы на страхование от кибератак Организация не вправе учесть в целях исчисления налога на прибыль.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 263 НК РФ расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также по следующим видам добровольного имущественного страхования:

1) добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание которого включаются в расходы, связанные с производством и реализацией;

2) добровольное страхование грузов;

3) добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных);

4) добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;

5) добровольное страхование товарно-материальных запасов;

6) добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;

7) добровольное страхование иного имущества, используемого налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода;

8) добровольное страхование ответственности за причинение вреда или ответственности по договору, если такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с международными обязательствами РФ или общепринятыми международными требованиями;

9) добровольное страхование риска ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с финансированием строительства и (или) со строительством олимпийских объектов, осуществляемое в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

9.1) добровольное страхование имущественных интересов, связанных с обращением банковских карт, выпущенных (эмитированных) налогоплательщиком, в случаях возникновения убытков страхователя в результате проведения третьими лицами операций с использованием поддельных, утерянных или украденных у держателей банковских карт, списания денежных средств на основании подделанных слипов или квитанций электронного терминала, подтверждающих проведение операций держателем банковской карты, проведения иных незаконных операций с банковскими картами;

9.2) добровольное страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков;

9.3) добровольное страхование, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ, в целях обеспечения финансирования мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

10) другие виды добровольного имущественного страхования, если в соответствии с законодательством РФ такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности и (или) если такое страхование направлено на компенсацию расходов (убытков, недополученных доходов), учитываемых для целей налогообложения, которые могут возникнуть в результате страхового случая.

Перечень видов добровольного страхования, приведенный в пункте 1 статьи 263 НК РФ, является закрытым (Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2020 № 301-ЭС20-16165 по делу № А11-9529/2016).

На основании пункта 6 статья 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в статьях 255, 263 и 291 НК РФ.

Соответственно, расходы на те виды добровольного страхования, которые не указаны в пункте 1 статьи 263 НК РФ, не могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль.

В силу пункта 1 статьи 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховщиком.

Согласно пункту 2 статьи 929 ГК РФ по договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности;

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск.

В рассматриваемом нами случае Организацией застрахованы риски, связанные с нарушением информационной безопасности, т.е. риски от кибератак.

Указанный вид добровольного страхования в перечне видов страхования, предусмотренных пунктом 1 статьи 263 НК РФ, прямо не поименован.

На основании изложенного, считаем, что расходы на страхование от кибератак Организация не вправе учесть в целях исчисления налога на прибыль.

Коллегия Налоговых Консультантов, 27 декабря 2024 года