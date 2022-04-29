О ставках по НДФЛ с 2025 года

Организацией заключены договоры ГПХ с физическими лицами — нерезидентами. Услуги оказаны в декабре 2024 года. Оплата будет осуществлена в январе 2025 года. По каким ставкам осуществлять НДФЛ при выплате дохода, применяемым в 2024 году или применяемым с 2025 года?

Ответ

В рассматриваемом случае к доходам, дата выплаты которых приходится на 2025 год, Организации следует применять ставки по НДФЛ, действующие с 1 января 2025 года.

Обоснование

В соответствии со статьей 209 НК РФ объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

1) от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ;

2) от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Согласно подпункту 6.3. пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относится вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы, оказанные услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в случае, если выполнение работ, оказание услуг, предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации осуществлены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории РФ, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории РФ, при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

налогоплательщик - физическое лицо является налоговым резидентом РФ;

доходы получены налогоплательщиком - физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории РФ;

источники выплаты доходов - это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.

Таким образом, в рассматриваемом случае доходы физического лица, являющегося налоговым нерезидентом, получаемые по договорам оказания услуг, заключенным с российской организацией, подлежат налогообложению НДФЛ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки (пункт 2 статьи 210 НК РФ).

В силу пункта 3 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, за исключением доходов, получаемых:

в виде доходов, указанных в подпунктах 6.2 и 6.3 пункта 1 статьи 208 НК РФ, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере, предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи.

Согласно пункту 1 статьи 3.1 статьи 224 НК РФ (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, указанных в абзацах третьем - седьмом и десятом пункта 3 настоящей статьи, налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13 процентов - если сумма соответствующих доходов за налоговый период равна 2,4 миллиона рублей или менее 2,4 миллиона рублей;

312 тысяч рублей и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 2,4 миллиона рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 2,4 миллиона рублей и составляет не более 5 миллионов рублей;

702 тысячи рублей и 18 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей и составляет не более 20 миллионов рублей;

3402 тысячи рублей и 20 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 20 миллионов рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 20 миллионов рублей и составляет не более 50 миллионов рублей;

9402 тысячи рублей и 22 процента суммы соответствующих доходов, превышающей 50 миллионов рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 50 миллионов рублей.

Таким образом, с 1 января 2025 года для доходов налоговых нерезидентов, указанных в подпункте 6.3 пункта 1 статьи 208 НК РФ, установлены ставки от 13 до 20 % в зависимости от суммы полученных доходов за налоговый период.

Согласно пункту 3 статьи 226 НК РФ исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 НК РФ, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1, 1.1, 1.2 или 3.1 статьи 224 НК РФ, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

Из пункта 3 статьи 225 НК РФ следует, что общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.

Из приведенных положений следует, что налоговым агентом исчисляется сумма налога по ставке, действующей в налоговом периоде, на который приходится дата получения дохода.

Согласно пункту 1 статьи 223 НК РФ в целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи[1], дата фактического получения дохода определяется как день:

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме.

Таким образом, датой получения физическим лицом дохода по договорам гражданско-правового характера при оказании услуг является дата выплаты дохода такому лицу и не зависит от периода оказания услуг (подписания акта оказания услуг).

Аналогичное мнение изложено в Письмах Минфина РФ 03.10.2023 № 03-04-05/93737, от 21.07.2017 № 03-04-06/46733.

Следовательно, в рассматриваемом случае к доходам, дата выплаты которых приходится на 2025 год, Организации следует применять ставки по НДФЛ, действующие с 1 января 2025 года.

Коллегия Налоговых Консультантов, 16 января 2025 года

[1] Случаи, предусмотренные пунктами 2 – 5 статьи 223 НК РФ к рассматриваемой нами ситуации не применимы.