О представлении сведений из консолидированной отчетности участником МГК

Организация является участником МГК в значении, определенном пунктом 1 статьи 105.16-1 НК РФ. Обязана ли компания представлять сведения из консолидированной отчетности по формату, утвержденному приказом ФНС от 10.12.2024 №ЕД-7-13/1115@?

Ответ

У Организации может возникнуть обязанность представить сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, финансовой отчетности участников международной группы компаний в электронной форме, формат которой утвержден Приказом ФНС РФ от 10.12.2024 № ЕД-7-13/1115@, до окончания 2025 года, если одновременно будут выполнены следующие условия:

в 2024 хотя бы один участник МГК совершил контролируемые сделки в области внешней торговли со следующими товарами:

нефть и товары, выработанные из нефти; черные металлы; цветные металлы; минеральные удобрения; драгоценные металлы и драгоценные камни;

по состоянию на 31.12.2023 более 50% активов МГК находится на территории РФ.

Обоснование

Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ была введена статья 105.16-7 НК РФ, которая вступила в силу с 01.01.2024.

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.16-7 НК РФ в случае, если хотя бы один участник международной группы компаний, более 50% активов которой по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую году совершения таким участником контролируемых сделок, находится на территории РФ, совершил сделки в области внешней торговли, которые признаются контролируемыми и предметом которых являются товары, входящие в состав одной или нескольких товарных групп, указанных в пункте 5 статьи 105.14 НК РФ, материнская компания такой международной группы компаний или уполномоченный участник такой международной группы компаний, которые являются российской организацией либо иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица), добровольно признавшей себя налоговым резидентом РФ, обязаны представить в ФНС РФ сведения из консолидированной финансовой отчетности такой международной группы компаний, финансовой отчетности участников такой международной группы компаний, совершивших такие сделки и (или) сделки по последующей реализации указанных товаров и (или) обеспечивавших совершение указанных сделок (в том числе путем оказания услуг по перевозке, хранению, упаковке, страхованию, финансированию, маркетингу), в порядке и сроки, которые установлены настоящей статьей.

Пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ предусмотрены следующие группы товаров:

нефть и товары, выработанные из нефти; черные металлы; цветные металлы; минеральные удобрения; драгоценные металлы и драгоценные камни.

Из приведенной нормы следует, что МГК или уполномоченный участник МГК, которые являются российской организацией, обязаны представить сведения из консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности участников МГК, совершивших сделки, приведенные ниже, в случае выполнения следующих условий:

- участник МГК совершил контролируемые сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав товарных групп:

1) нефть и товары, выработанные из нефти;

2) черные металлы;

3) цветные металлы;

4) минеральные удобрения;

5) драгоценные металлы и драгоценные камни;

- более 50% активов МГК на последнюю отчетную дату, предшествующую году совершения приведенных выше сделок, находится на территории РФ.

В силу пункта 2 статьи 105.16-7 НК РФ сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, финансовой отчетности участников международной группы компаний, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в ФНС РФ в электронной форме по установленным форматам в срок не позднее двенадцати месяцев с даты окончания финансового года, в котором были совершены сделки, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

Пунктом 3 статьи 105.16-7 НК РФ установлено, что форматы представления сведений из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, финансовой отчетности участников международной группы компаний в электронной форме утверждаются ФНС РФ.

В целях реализации положений пункта 3 статьи 105.16-7 НК РФ Приказом ФНС РФ от 10.12.2024 № ЕД-7-13/1115@ утвержден Формат представления в налоговый орган сведений из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, финансовой отчетности участников международной группы компаний в электронной форме.

Таким образом, у Организации может возникнуть обязанность представить сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, финансовой отчетности участников международной группы компаний в электронной форме, формат которой утвержден Приказом ФНС РФ от 10.12.2024 № ЕД-7-13/1115@, до окончания 2025 года, если одновременно будут выполнены следующие условия:

в 2024 хотя бы один участник МГК совершил контролируемые сделки в области внешней торговли со следующими товарами:

нефть и товары, выработанные из нефти; черные металлы; цветные металлы; минеральные удобрения; драгоценные металлы и драгоценные камни;

по состоянию на 31.12.2023 более 50% активов МГК находится на территории РФ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 17 января 2025 года