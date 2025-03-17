О формировании кассового чека субагентом, действующим от имени Принципала

Организация как субагент, действует от имени и по поручению Принципала при формировании кассовых чеков в адрес покупателя. Кого в кассовом чеке указывать в качестве Принципала - Агента или Принципала?

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При формировании кассового чека субагентом в качестве принципала должен быть указан Принципал (не агент).

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Таким образом, в общем случае, если в рамках агентского договора агент действует от имени и за счет принципала, то права и обязанности во взаимоотношениях с третьими лицами возникают непосредственно у принципала.

Согласно статье 1009 ГК РФ если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом. В агентском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий такого договора (пункт 1).

Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося принципалом по агентскому договору, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 1 статьи 187 настоящего Кодекса субагент может действовать на основе передоверия. Порядок и последствия такого передоверия определяются по правилам, предусмотренным статьей 976 настоящего Кодекса (пункт 2).

Таким образом, в целях исполнения поручения принципала агент вправе заключить субагентский договор, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом. В этом случае в отношении субагента принципалом является агент.

Субагент может действовать:

- от своего имени или от имени агента, если это предусмотрено договором субагентирования;

- от имени принципала, если по условиям агентского договора агент действует от имени принципала, которым выдана доверенность с правом передоверия.

На основании пункта 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов[2], за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Статьей 1.1 Закона № 54-ФЗ определено, что пользователем является организация или индивидуальный предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что организация, непосредственно участвующая в расчетах с физическим лицом, обязана применить ККТ и выдать кассовый чек.

Между тем, в случае, когда организация в рамках агентского договора при осуществлении расчетов действует от имени и в интересах принципала, то, по нашему мнению, лицом, участвующим в расчетах, является принципал.

Соответственно, именно у принципала возникают обязанности по применению ККТ и выдаче кассового чека покупателю.

Аналогичная позиция была высказана в Письмах Минфина РФ от 12.03.2021 № 03-00-03/17554, от 04.07.2018 № 03-01-15/46377:

«…в соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ. Пунктом 2 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ установлено, что при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае представления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на представленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты). Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие ККТ при осуществлении расчетов; расчеты - это прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. При этом отмечаем, что пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Учитывая изложенное, при оказании услуг агентом ККТ применяется в обязательном порядке и, соответственно, регистрировать ККТ обязан агент. При этом дополнительного применения ККТ принципалом не требуется. Вместе с тем в соответствии с вышеуказанным пунктом по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. В таком случае ККТ применяется принципалом и, соответственно, регистрировать ККТ обязан принципал».

При этом в Письме ФНС РФ от 04.08.2020 № ВД-3-20/5634@ были даны разъяснения, согласно которым принципал вправе передать зарегистрированную на него ККТ агенту, действующему от имени принципала, однако данное обстоятельство не освобождает принципала от ответственности, предусмотренной за неприменение ККТ:

«Вопрос: Об ответственности в случае передачи ККТ агенту для осуществления расчетов. Ответ:…Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкционированный доступ третьих лиц к контрольно-кассовой технике, в том числе передачу им контрольно-кассовой техники. Однако следует учитывать, что использование такой контрольно-кассовой техники третьим лицом, уполномоченным на ее применение, не освобождает саму организацию или индивидуального предпринимателя от предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ обязанностей и ответственности за их неисполнение»

Таким образом, в случае если агент действует от имени принципала, то при осуществлении расчетов с покупателем обязанность по применению ККТ возникает у принципала. Агент может использовать ККТ, только зарегистрированную на принципала и с его разрешения.

В рассматриваемом случае, как следует из вопроса, субагент действует от имени и по поручению принципала. В связи с чем мы предполагаем, что субагент действует на основе передоверия.

Обращаем Ваше внимание, что при отсутствии у субагента права действовать от имени принципала передача контрольно-кассовой техники принципала субагенту не допускается (письмо Минфина РФ от 03.04.2024 № 30-01-15/30314).

Учитывая изложенное, по нашему мнению, при формировании кассового чека в качестве принципала должен быть указан Принципал (не агент).

Коллегия Налоговых Консультантов, 12 февраля 2025 года

[1] Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

[2] Расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги (статья 1.1 Закона № 54-ФЗ).