О бухгалтерском учете лицензии на 100 рабочих мест

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) относятся к результатам интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

На основании пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно подпункту 1 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:

предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать:

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Таким образом, по лицензионному договору лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности (одна лицензия). При предоставлении прав на несколько лицензий, на это должно быть прямо указано в предмете договора.

На основании пункта 4 ФСБУ 14/2022[1] для целей бухгалтерского учета объектом нематериальных активов считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) не имеет материально-вещественной формы;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить;

д) может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Соответственно, актив, характеризующийся одновременно признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ 14/2022, учитывается в бухгалтерском учете как нематериальный актив.

Из приведенных в пункте 4 ФСБУ 14/2022 признаков можно сделать вывод о том, что в составе объектов НМА признаются как исключительное, так и неисключительное право на объекты интеллектуальной собственности.

На основании пункта 7 ФСБУ 14/2022 организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость за единицу ниже лимита, установленного организацией. Указанный лимит устанавливается с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией.

Таким образом, организация вправе определить стоимостной лимит активов, которые не будут признаваться объектами НМА в случае выполнения положений пункта 4 ФСБУ 14/2022, и которые будут единовременно списываться в состав расходов в том периоде, в котором такие активы будут приобретены.

Выбранный лимит следует закрепить в учетной политике.

В рассматриваемом случае Организации предоставлена одна лицензия с правом использования результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ) на несколько рабочих мест, а не предоставлены права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) несколькими лицензиями.

Таким образом, лицензия на 100 рабочих мест является единым объектом НМА.

Поскольку стоимость лицензии превышает стоимостной лимит, то для целей бухгалтерского она учитывается в составе НМА и ее стоимость не может быть единовременно списана в состав расходов.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 14 февраля 2025 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утв. Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н.