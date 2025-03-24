Об учете банковской комиссии и услуг нотариуса при приобретении доли в ООО

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н, (далее по тексту – ПБУ 19/02) устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях организации.

К финансовым вложениям организации относятся, в том числе вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (пункт 3 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (пункт 8 ПБУ 19/02).

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 19/02 первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты коммерческой организации (в составе прочих расходов) или увеличение расходов некоммерческой организации того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.

Таким образом, расходы, непосредственно связанные с приобретением финансового вложения, включаются в его первоначальную стоимость.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ стоимость приобретенной доли в уставном капитале ООО учитывается в составе расходов организации только при дальнейшей реализации этой доли. При этом в расходы включается непосредственно стоимость доли, а также расходы, связанные с ее приобретением и реализацией.

Таким образом, расходы на приобретение доли в УК, а также расходы, связанные с ее приобретением, учитываются при исчислении налога на прибыль только при дальнейшей реализации данной доли в УК.

В рассматриваемом случае Организацией были произведены следующие расходы:

- комиссия банка за перечисление денежных средств продавцу доли;

- услуги нотариуса по регистрации сделки.

По нашему мнению, комиссия банка за перечисление денежных средств не может быть отнесена к расходам, связанным с приобретением доли. Данная комиссия связана с непосредственно с операцией по переводу денежных средств, также как и иные банковские комиссии. В связи с этим, по нашему мнению, должен применятся единый подход. Если банковские комиссии, взымаемые банком при перечислении денежных средств в иных ситуациях (расчеты с поставщиками, подрядчиками и т.д.) учитываются в текущих расходах, то такой же подход должен применятся и в рассматриваемом случае. Размер комиссии, на наш взгляд, не является основанием для иного подхода в отношении ее учета.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99[1] расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, признаются прочими расходами.

В целях исчисления налога на прибыль банковская комиссия включается в состав внереализационных расходов (подпунктом 15 пункта 1 статьи 265 НК РФ).

Таким образом, ПБУ 10/99 и НК РФ прямо определяет банковскую комиссию как текущие расходы.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, банковская комиссия за перечисление денежных средств продавцу доли в УК не включается в первоначальную стоимость.

В свою очередь, услуги нотариуса по регистрации сделки связаны с приобретением доли.

Согласно пункту 11 статьи 21 Закона № 14-ФЗ[2] сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Таким образом, нотариальное удостоверение сделки является обязательным условием ее заключения.

Соответственно, в бухгалтерском учете расходы в виде стоимости услуг нотариуса подлежат включению в первоначальную стоимость финансового вложения.

В целях исчисления налога на прибыль расходы связанные с приобретением доли в УК учитываются в периоде реализации такой доли.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, банковская комиссия учитывается в составе текущих расходов как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. В свою очередь, государственная пошлина за регистрационные действия нотариуса включается в стоимость приобретаемой доли в ООО.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 31 февраля 2025 года

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

[2] Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».