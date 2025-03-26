Об учете у компенсации у лизингодателя за утраченный предмет лизинга

В соответствии с пунктом 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В силу пункта 2 статьи 393 ГК РФ убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 № 7 были даны следующие разъяснения:

Таким образом, должник обязан возместить убытки в размере расходов, которые кредитор произвел или должен произвести для восстановления права, нарушенного должником неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Как следует из вопроса, условиями договора лизинга предусмотрена обязанность лизингополучателя произвести компенсацию остаточной стоимости угнанного имущества в адрес лизингодателя.

По нашему мнению, такая компенсация по сути является возмещением убытков лизингодателя в связи с утратой лизингополучателем предмета лизинга.