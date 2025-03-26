Об учете у компенсации у лизингодателя за утраченный предмет лизинга

Вопрос
У лизингополучателя был утрачен предмет лизинга – угнан автомобиль.
Автомобиль не застрахован.
Получена копия постановления о приостановлении производства по уголовному делу в связи с не установлением виновного лица.
Договором лизинга предусмотрено, что в случае утраты предмета лизинга лизингополучатель выплачивает компенсацию.
Какими документами оформить выплату компенсации?
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете?
Ответ
Как следует из вопроса, условиями договора лизинга предусмотрена обязанность лизингополучателя произвести компенсацию остаточной стоимости угнанного имущества в адрес лизингодателя.
По нашему мнению, такая компенсация по сути является возмещением убытков лизингодателя в связи с утратой лизингополучателем предмета лизинга.
В бухгалтерском учете сумма компенсации, выплачиваемая лизингополучателем, признается в составе прочих доходов по дате их признания лизингополучателем:
Дт 76 Кт 91.1 – признана в составе прочих доходов компенсация стоимости утраченного имущества лизингополучателем.
В налоговом учете сумма компенсации, выплачиваемая лизингополучателем, признается в составе внереализационных доходов по дате их признания лизингополучателем.
Полученная от лизингополучателя компенсация не облагается НДС, поскольку не связана с операцией по реализацией товаров, работ, услуг на территории РФ.
По нашему мнению, основанием для уплаты компенсации будут являться следующие документы:
- договор лизинга, содержащий условия об уплате компенсации лизингополучателем в случае утраты предмета лизинга;
- претензия/требование/письменное уведомление, направленной Организацией в адрес лизингополучателя об уплате соответствующей компенсации;
- копия постановления о приостановлении производства по уголовному делу в связи с не установлением виновного лица.
При этом фактом признания обязательства по уплате компенсации со стороны лизингополучателя будет либо подписание претензии/требования/письменное уведомления, либо фактическая уплата компенсации.
Обоснование
В соответствии с пунктом 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
В силу пункта 2 статьи 393 ГК РФ убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.
Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.
Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 № 7 были даны следующие разъяснения:
«1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или договором, убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК РФ).
Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 ГК РФ).
2. Согласно статьям 15, 393 ГК РФ в состав убытков входят реальный ущерб и упущенная выгода.
Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества.
…
5. По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ)».
Таким образом, должник обязан возместить убытки в размере расходов, которые кредитор произвел или должен произвести для восстановления права, нарушенного должником неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
Как следует из вопроса, условиями договора лизинга предусмотрена обязанность лизингополучателя произвести компенсацию остаточной стоимости угнанного имущества в адрес лизингодателя.
По нашему мнению, такая компенсация по сути является возмещением убытков лизингодателя в связи с утратой лизингополучателем предмета лизинга.
Бухгалтерский учет
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 9/99[1] доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Согласно пункту 7 ПБУ 9/99 прочими доходами являются поступления в возмещение причиненных организации убытков.
На основании пункта 10.2 ПБУ 9/99 штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником.
На основании изложенного, считаем, что сумма компенсации, выплачиваемая лизингополучателем, признается в бухгалтерском учете в составе прочих доходов по дате их признания лизингополучателем.
При это на практике датой признания является либо дата подписания должником претензии, выставленной кредитором, либо дата перечисления денежных средств.
Указанная операция подлежи отражению следующей проводкой:
Дт 76 Кт 91.1 – признана в составе прочих доходов компенсация стоимости утраченного имущества лизингополучателем.
Налоговый учет
В соответствии со статьей 250 НК РФ в целях настоящей главы внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в статье 249 НК РФ.
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:
3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.
В силу подпункта 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ для внереализационных доходов по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) датой получения дохода признается дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда.
Таким образом, сумма компенсации, выплачиваемая лизингополучателем, признается в налоговом учете в составе внереализационных доходов по дате их признания лизингополучателем.
Как было отмечено нами выше, на практике датой признания является либо дата подписания должником претензии, выставленной кредитором, либо дата перечисления денежных средств.
НДС
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.
В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 НК РФ, увеличивается на суммы, полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг);
Пунктом 1 статьи 39 НК РФ установлено, что реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.
В рассматриваемой ситуации Организацией получена компенсация от Лизингополучателя в качестве возмещения убытков, в связи с утратой предмета лизинга. При этом сам предмет лизинга в адрес лизингополучателя не был реализован. Более того, в распоряжении Организации имеется копия постановления о приостановлении производства по уголовному делу, возбужденного в связи с угоном транспортного средства, что подтверждает факт утраты имущества, а не его реализацию лизингополучателю или третьим лицам.
На основании изложенного считаем, что полученная от лизингополучателя компенсация не облагается НДС.
Схожие выводы содержат Письма Минфина РФ от 22.02.2018 № 03-07-11/11149, от 27.10.2017 № 03-07-11/70530, от 29.07.2013 № 03-07-11/30128.
Документальное оформление
Законодательством прямо не регламентирован порядок документального оформления операции по выплате лизингополучателем компенсации.
По нашему мнению, основанием для уплаты компенсации будут являться:
- договор лизинга, содержащий условия об уплате компенсации лизингополучателем в случае утраты предмета лизинга;
- претензия/требование/письменное уведомление, направленной Организацией в адрес лизингополучателя об уплате соответствующей компенсации;
- копия постановления о приостановлении производства по уголовному делу в связи с не установлением виновного лица.
При этом фактом признания обязательства по уплате компенсации со стороны лизингополучателя будет либо подписание претензии/требования/письменное уведомления, либо фактическая уплата компенсации.
Читайте на наш телеграм-канал про бухгалтерию, налоги, юридические вопросы, применение новых стандартов, сложные, запутанные ситуации, юридические вопросы, прослеживаемости товаров, иностранные компании и пр. сложные, запутанные ситуации.
Коллегия налоговых Консультантов, 25 февраля 2025 года
[1] Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации ПБУ 9/99»
Начать дискуссию