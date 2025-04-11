О применении ККТ в момент проведения зачета встречных требований

Обоснование

В соответствии со статьей 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Следовательно, в случае, когда Организация в счет оплаты проданного ею автомобиля засчитывает обязательства по оплате приобретенного ею автомобиля имеет место зачет встречного требования.

На основании пункта 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Статьей 1.1 Закона № 54-ФЗ определено, в качестве расчета, в том числе предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Из приведенной нормы можно сделать вывод о том, что в случае продажи товара в кредит в общем случае у Организации возникает обязанность применить ККТ:

- в момент передачи товара в кредит;

- в момент погашения кредита получением иного встречного представления.

В Информации ФНС РФ от 23.10.2019 были даны следующие разъяснения:

«Расчет - это предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. Под иным встречным предоставлением понимается и взаимозачет, и товарообмен, и оплата векселем. Зачет взаимных требований, возникших при реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, между организациями также считается встречным предоставлением. При всех видах иных встречных предоставлений наличные денежные средства не передаются, и электронное средство платежа не предъявляется. Таким образом, эти платежи являются (ст. 861 ГК РФ) безналичными. ККТ же не применяется при безналичных расчетах между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями. Исключение - расчеты с помощью электронного средства платежа с его предъявлением. Следовательно, любое иное встречное предоставление, в том числе зачет взаимных требований, между организациями и индивидуальными предпринимателями освобождено от применения ККТ».

Таким образом, по своей сути, зачет встречного требования является иным встречным представлением за товары, работы, услуги.

Следовательно, в случае проведения зачета встречных требований в счет проданного товара имеет место расчет, требующий применения ККТ.

На основании изложенного, считаем, что в случае продажи физическому лицу товара в кредит и погашения обязательства по оплате товара зачетом встречного требования к этому физическому лицу такой зачет признается расчетом, а у Организации возникает обязанность применить ККТ:

- в момент передачи товара в кредит;

- в момент проведения зачета.

Наш авторский телеграм-канал . Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 5 марта 2025 года

[1] Федеральный закон от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» № 54-ФЗ.