Об отражении ППА по краткосрочному договору аренды

Организацией заключен договор аренды дорогостоящего оборудования сроком на 11 месяцев. Организация планирует длительное время сохранять арендные отношения. Вправе ли Организация на основании того, что по договору аренды предусмотрен срок 11 месяцев не отражать ППА в бухгалтерском учете?

Срок действия договора в целях признания ППА необходимо оценивать исходя из наиболее вероятного срока сохранения арендных отношений, в том числе учитывая опыт прошлых лет.

Соответственно, если Организация планирует сохранить арендные отношения в течение срока, превышающего 12 месяцев, то ей следует отразить в учете ППА и арендные обязательства исходя из предполагаемого срока, в противном случае будет иметь место нарушение порядка учета ППА.

Обоснование

В соответствии с пунктом 10 ФСБУ 25/2018[1] арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, если иное не установлено настоящим Стандартом. Организация должна применять единую учетную политику в отношении права пользования активом и в отношении схожих по характеру использования активов (незавершенных капитальных вложений, основных средств и других), с учетом особенностей, установленных настоящим Стандартом.

В силу пункта 11 ФСБУ 25/2018 при выполнении условий, установленных пунктом 12[2] настоящего Стандарта, арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;

в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - упрощенные способы учета).

В случае, указанном в подпункте «а» настоящего пункта, решение о применении настоящего пункта принимается арендатором в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды. В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, решение о применении настоящего пункта принимается в отношении каждого предмета аренды.

При применении настоящего пункта арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды или на основе другого систематического подхода, отражающего характер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды.

Таким образом, в общем случае в соответствии с положениями ФСБУ 25/2018 арендатор признает в учете предмет аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательств по аренде.

В отношении краткосрочной аренды или малоценных объектов аренды арендатор вправе применять упрощенный порядок учета договора аренды, заключающийся в признании в составе расходов арендных платежей, руководствуясь принципом равномерного признания или иным систематическим подходом в случае, если предмет аренды в конце срока не переходит в собственность к арендатору или если предмет аренды не сдается в субаренду.

При этом краткосрочным договором аренды признается договор, заключенный на срок менее 12 месяцев.

В отношении порядка определения сроков договора аренды, отметим следующее.

Согласно пункту 9 ФСБУ 25/2018 срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Срок аренды пересматривается в случае наступления событий, изменяющих допущения, которые использовались при первоначальном определении срока аренды (при предыдущем пересмотре срока аренды). Связанные с таким пересмотром корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Течение срока аренды начинается с даты предоставления предмета аренды.

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 1/2008 учетная политика организации должна обеспечивать, в частности, отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

В Письме Минфина РФ от 04.10.2021 № 07-01-09/80036 в отношении порядка определения сроков договора аренды в целях применения ФСБУ 25/2018 были даны следующие разъяснения:

«…в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Учет аренды", утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2018 года N 208н, срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей. Помимо указанного, при определении срока аренды для целей бухгалтерского учета, по нашему мнению, следует принимать во внимание наличие достаточной уверенности в продлении или прекращении аренды, уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономического стимула для продления или прекращения аренды, в том числе прошлую практику организации в отношении периода, в течение которого обычно используются определенные виды активов (предоставленные в аренду или находящиеся в собственности), а также экономические причины такой практики».

Учитывая приведенные нормы, по нашему мнению, при наличии намерений продлевать договор аренды (перезаключать на новый срок) срок действия договора в целях признания ППА необходимо оценивать исходя из наиболее вероятного срока сохранения арендных отношений, в том числе учитывая опыт прошлых лет.

На основании изложенного, считаем, что в случае, если Организация планирует сохранить арендные отношения в течение срока, превышающего 12 месяцев, то ей следует отразить в учете ППА и арендные обязательства исходя из предполагаемого срока, в противном случае будет иметь место нарушение порядка учета ППА.

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Коллегия налоговых Консультантов, 6 марта 2025 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

[2] Пунктом 12 ФСБУ 25/2018 установлено, что применение арендатором пункта 11 настоящего Стандарта допускается при одновременном выполнении следующих условий:

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.