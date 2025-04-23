Об учете процентов по кредитам, займам, направленным на создание инвестиционного актива

Обоснование

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 15/2008[1] расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

В силу пункта 7 ПБУ 15/2008 расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

Согласно пункту 10 ФСБУ 26/2020[2] в сумму фактических затрат при признании капитальных вложений включаются:

е) связанные с осуществлением капитальных вложений проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива.

На основании пункта 11 ФСБУ 5/2019[3] в фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

д) связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа (кредита) (пункт 8 ПБУ 15/2008).

Пунктом 9 ПБУ 15/2008 установлено, что проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:

а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;

б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;

в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что при использовании заемных, кредитных средств на строительство объекта, удовлетворяющего понятию инвестиционного актива, проценты по таким займам, кредитам правомерно учитываются застройщиком в стоимости строящегося актива.

В силу пункта 10 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений.

Официальные разъяснения по вопросу применения пункта 10 ПБУ 15/2008 отсутствуют.

Между тем, на наш взгляд, из приведенной формулировки следует, что проценты, учитываемые в стоимости инвестиционного актива, уменьшаются на сумму доходов, полученных от временного использования в качестве долгосрочных и краткосрочный финансовых вложений средств, полученных на цели, связанные со строительством инвестиционного актива.

Если изначально средства не были получены на цели, связанные со строительством инвестиционного актива, то проценты по ним учитываются в составе прочих расходов. Соответственно, при использовании таких средств в качестве финансовых вложений – для предоставления займов, сумма полученных процентов учитывается в составе прочих доходов.

Косвенно, высказанная нами позиция подтверждается Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2009 год, примененными в Письме Минфина РФ от 28.01.2010 № 07-02-18/01:

«Признание расходов по займам (кредитам) В соответствии с ПБУ 15/2008 расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива».

Из приведенных разъяснений следует, что в общем случае при строительстве инвестиционного актива проценты, уплачиваемые по займам, полученным на цели, не связанные со строительством актива, учитываются в составе прочих расходов.

Соответственно, в рассматриваемом нами случае при получении заменных средств на цели, не связанные со строительством объекта, Застройщик правомерно учитывает проценты в составе прочих расходов. При этом проценты, полученные за передачу заемных средств во временное пользование, также правомерно учитываются в составе прочих доходов.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что пункт 10 ПБУ 15/2008 применяется с учетом целевого назначения полученных заемных и кредитных средств.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 17 марта 2025 года

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

[2] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

[3] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.