О применении ККТ при поступлении аванса от третьего лица

Расскажем, нужно ли дополнительно формировать кассовый чек на зачет аванса, уплаченного физлицом в счет оплаты товара, переданного другому физлицу.

Вопрос:

ФЛ1 внес аванс в счет оплаты товара, приобретаемого ФЛ2.

Организацией были сформированы два кассовых чека – в момент получения предоплаты и в момент передачи товара.

Нужно ли дополнительно формировать кассовый чек на зачет аванса, уплаченного ФЛ1, в счет оплаты товара, переданного ФЛ2?

Ответ:

По нашему мнению, поскольку понятие расчет включает как уплату аванса в счет оплаты стоимости приобретаемых товаров, так и последующий зачет аванса в счет передаваемых товаров, то в рассматриваемом нами случае обязанность применить ККТ и оформить кассовый чек возникает у Организации:

- в момент получения аванса;

- в момент передачи товара в счет полученного аванса.

Зачет аванса, уплаченного ФЛ1, в счет оплаты товара, приобретаемого ФЛ2, не является зачетом встречного требования с точки зрения положений гражданского законодательства, поэтому отсутствуют основания для формирования каких-либо дополнительных чеков, связанных с проведением зачетов.

Какие-либо иные особенности заполнения кассового чека при получении предоплаты от третьих лиц и дальнейшей реализации товара в счет поступившей оплаты от третьего лица законодательством не установлены.

Обоснование:

Согласно пункту 1 статьи 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В силу пункта 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

При этом, на основании статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Таким образом, обязательство может быть прекращено несколькими способами, в частности:

- надлежащим исполнением;

- зачетом встречного требования.

При этом надлежащим исполнением будет признаваться также исполнение обязательства третьим лицом, если такое исполнение возложено на него должником.

Зачет встречного требования представляет иной способ исполнения обязательства. В этом случае осуществляется зачет встречных требований между кредитором и должником. Третье лицо в зачете не участвует.

На основании изложенного, считаем, что оплата товара третьим лицом и зачет такой оплаты в счет реализуемого товара не признается зачетом встречных требований с точки зрения норм гражданского законодательства для продавца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ понятие расчеты подразумевает, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг, либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с физическими лицами за реализованные товары у Организации возникает обязанность применить ККТ.

При этом в качестве расчета понимается как получение предварительной оплаты (аванса), так и зачет предварительной оплаты (аванса) в оплату за реализованный товар.

В силу статьи 1.1 Закона № 54-ФЗ кассовый чек представляет собой первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

Пунктом 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ установлено, что при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 6 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в налоговые органы через оператора фискальных данных с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, за исключением случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона.

Из приведенных норм следует, что применение ККТ осуществляется в момент проведения расчета.

Поскольку понятие расчет включает как уплату аванса в счет оплаты стоимости приобретаемых товаров, так и последующий зачет аванса в счет передаваемых товаров, то в общем случае обязанность применить ККТ и оформить кассовый чек возникает у Организации:

- в момент получения аванса;

- в момент передачи товара в счет полученного аванса.

В рассматриваемом нами случае аванс уплачен сторонним физическим лицом, которое не является покупателем товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пунктов 1.1 и 1.2 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты, в частности:

- признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода);

- форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке.

Пунктом 6.1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ установлено, что кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать следующие реквизиты:

1) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);

2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента);

3) сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар);

4) сумма акциза (если применимо);

5) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар) (если применимо).

Таким образом, реквизит «наименование покупателя (клиента)» заполняется исключительно в случае осуществления расчетов между организациями и ИП с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа.

При расчетах с физическими лицами кассовый чек не должен содержать наименование покупателя.

Приказом ФНС РФ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (далее по тексту – Приказ ФНС РФ) установлены дополнительные реквизиты фискальных документов:

Значения реквизита «признак способа расчета» (тег 1214) и перечень оснований для присвоения соответствующих значений реквизиту, а также формат данных этого реквизита ФД в печатной форме:

Значение реквизита Перечень оснований для присвоения реквизиту «признак способа расчета» (тег 1214) соответствующего значения реквизита Формат ПФ 1 Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета "ПРЕДОПЛАТА 100%" 2 Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета "ПРЕДОПЛАТА" 3 Аванс "АВАНС" 4 Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" или "4" 5 Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит "ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ" 6 Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" 7 Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) "ОПЛАТА КРЕДИТА"

В Письме Минфина РФ от 10.07.2017 № 03-01-15/43690 были даны следующие разъяснения:

«При этом отмечаем, что согласно информации, полученной от ФНС России, в случае если при получении предоплаты объем и список товаров, работ, услуг невозможно определить в момент оплаты, на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) указываются аванс и фактически полученные денежные средства. При конечном расчете с учетом ранее предоставленного аванса на кассовом чеке указываются обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ, а в сумме оплаты наличными и (или) электронными средствами платежа за реализуемые товары, работы, услуги указываются фактически полученные денежные средства без привязки к конкретным товарным позициям, при этом сумма ранее полученного аванса не отражается».

Учитывая изложенное, в рассматриваемом нами случае на дату получения предоплаты выставляется кассовый чек с признаком способа расчета «АВАНС», а на дату передачи товара выставляется кассовый чек с признаком способа расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ».

Кроме того, как было отмечено нами выше, зачет аванса, уплаченного ФЛ1, в счет оплаты товара, приобретаемого ФЛ2, не является зачетом встречного требования, следовательно, отсутствуют основания для формирования каких-либо дополнительных чеков, связанных с проведением зачетов.

Какие-либо иные особенности заполнения кассового чека при получении предоплаты от третьих лиц и дальнейшей реализации товара в счет поступившей оплаты от третьего лица законодательством не установлены.

Только наши авторские материалы в телеграм-канале . Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 26 марта 2025 года