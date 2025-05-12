Налог на имущество при изменении способа оценки основных средств с первоначальной на переоцененную стоимость

Обоснование

Согласно пункту 3 статьи 375 НК РФ при определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.

Таким образом, в целях исчисления налога на прибыль по среднегодовой стоимости используется стоимость, сформированная в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.

В связи с этим рассмотрим порядок ведения бухгалтерского учета.

В соответствии с пунктом 21 ФСБУ 6/2020[1] организация, принявшая решение оценивать инвестиционную недвижимость по переоцененной стоимости, должна применять этот способ оценки для всех объектов инвестиционной недвижимости.

Переоценка инвестиционной недвижимости проводится на каждую отчетную дату.

Первоначальная стоимость объекта инвестиционной недвижимости (в том числе ранее переоцененная) пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной его справедливой стоимости.

Дооценка или уценка объекта инвестиционной недвижимости включается в финансовый результат деятельности организации в качестве дохода или расхода периода, в котором проведена переоценка этого объекта.

Последствия изменения способа оценки основных средств отражаются перспективно (без пересчета данных за предыдущие периоды) (пункт 22 ФСБУ 6/2020).

Таким образом, переоценка проводится на каждую отчетную дату.

Согласно статье 15 Закона № 402-ФЗ[2] отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица (пункт 1).

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно (пункт 4).

Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (отчетной датой), является последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и ликвидации юридического лица (пункт 6).

Из указанных норм можно сделать вывод о том, что в случае, если Организация не составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность, то отчетной датой для нее будет являться 31 декабря.

Соответственно, Организация, составляющая только годовую бухгалтерскую отчетность, может производить переоценку инвестиционных объектов основных средств один раз в год на 31 декабря.

Таким образом, в случае если Организации необходимо осуществить переоценку ОС на 31.12.2024, то такой способ оценки ОС должен быть отражен в учетной политике, применяемой с 01.01.2024.

Также отметим, что поскольку инвестиционная недвижимость, учитываемая по переоцененной стоимости, не подлежит амортизации, то остаточная стоимость ОС, сформированная на 01.01.2024, также не должна амортизироваться.

Соответственно, начисленная амортизация в течение 2024 года, подлежит восстановлению.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что налог на имущество за 2024 год должен рассчитываться исходя из следующих показателей:

с 01.01.2024 по 01.12.2024 – остаточная стоимость, сформированная на 01.01.2024;

на 31.12.2024 – переоцененная стоимость.

В отношении перехода Организации в дальнейшем к первоначальной стоимости отметим, что ФСБУ 6/2020 не содержит запрета на обратный переход к способу оценки.

В связи с этим, по нашему мнению, в случае если Организация перейдет на способ оценки стоимости ОС по переоцененной стоимости, то в дальнейшем она сможет вернуться к способу оценки по первоначальной стоимости, внеся соответствующие изменения в учетную политику.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 31 марта 2025 года.

[1] ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н

[2] Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».