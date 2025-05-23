О применении ККТ при перечислении денежных средств агентом в адрес принципала – физического лица

Обоснование

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги[1]. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также[2] прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг[3] либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с физическими лицами за реализованные товары, работы, услуги у Организации возникает обязанность применить ККТ.

В рассматриваемом нами случае Организация оказывает в адрес физического лица услуги посреднического характера, связанные с продажей товара и перечислением в адрес физического лица денежных средств, полученных от покупателя.

Во взаимоотношениях с физическим лицом (принципалом, комитентов) у Организации возникает обязанность применить ККТ в связи с оказанием услуг посреднического характера.

При этом в момент перечисления денежных средств физическому лицу, полученных от покупателей за проданные товары, ККТ не применяется, поскольку такое перечисление денежных средств не признается расчетом.

Так, в Письме Минфина РФ от 26.04.2017 № 03-01-15/25252 был сделан следующий вывод:

«…учитывая, что выдача денежных средств за проданный товар комитенту не является приемом (возвратом) денежных средств за реализуемые товары (работы, услуги), ККТ при такой выдаче не применяется».

В Письме Минфина РФ от 26.09.2019 № 03-01-15/74190 было разъяснено:

«…в случае, указанном в обращении, при получении денежных средств в безналичном порядке за товары положения Федерального закона N 54-ФЗ возлагают на организацию-агента обязанность применять контрольно-кассовую технику. Вместе с тем при передаче денежных средств принципалу применение контрольно-кассовой техники не требуется».

Такая точка зрения была высказана в Письмах Минфина РФ от 06.04.2020 № 03-01-15/27090, от 29.06.2018 № 03-01-15/45091.

Между тем, в совместном Письме Минфина РФ и ФНС РФ от 29.10.2024 № ЗГ-2-20/15925@ была высказана противоположная позиция, из которой можно сделать вывод о том, что при перечислении агентом, комиссионером в адрес комитента, принципала – физического лица денежных средств, полученных от покупателей при продаже товаров, такое перечисление признается расчетом и следует применить ККТ с признаком расчета «расход»:

«Вопрос: О применении ККТ организацией-комиссионером при удержании комиссионного вознаграждения из средств, причитающихся физлицу-комитенту за реализованные товары. Ответ: …Исходя из сути обращения организация-комиссионер (далее - Агент) реализует товары физического лица - комитента (далее - Принципал) по договору комиссии. Комиссионное вознаграждение удерживается Агентом самостоятельно из денежных средств, причитающихся к перечислению Принципалу. Таким образом, в случае, указанном в обращении, при удержании вознаграждения за услуги у физических лиц Агент обязан применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, обеспечивать передачу кассовых чеков (бланков строгой отчетности) таким физическим лицам. При осуществлении передачи денежных средств Агентом физическому лицу за ранее реализованные товары данного физического лица в случае удержания комиссионного вознаграждения Агенту требуется сформировать кассовый чек с указанием реквизита "признак расчета" (тег 1054) "расход" в момент передачи денежных средств. Сумма, указанная в кассовом чеке, должна представлять собой сумму ранее реализованных товаров, уменьшенную на величину комиссионного вознаграждения».

По нашему мнению, из утверждения, что «при удержании вознаграждения за услуги у физических лиц Агент обязан применять контрольно-кассовую технику» логично было бы сделать вывод о том, что агент оформляет кассовый чек на сумму удерживаемо вознаграждения с признаком расчета «приход». По какой причине формируется кассовый чек на сумму перечисляемых в адрес принципала денежных средств с признаком счета «расход», не ясно.

Отметим, что, по нашему мнению, поскольку в последнее время никаких изменений в понятие «расчет», определенное Законом № 54-ФЗ, внесено не было, позиция фискальных органов, приведенная в Письмах Минфина РФ от 06.04.2020 № 03-01-15/27090, от 26.09.2019 № 03-01-15/74190, от 29.06.2018 № 03-01-15/45091, от 26.04.2017 № 03-01-15/25252, о том, что перечисление денежных средств агентом в адрес принципала не является расчетом и не требует применения ККТ, остается справедливой.

Однако, учитывая наличие совместного Письма Минфина РФ и ФНС РФ, опровергающего ранее высказанную позицию, мы не можем исключить вероятность предъявления претензий со стороны налоговых органов в случае неприменения ККТ при перечислении денежных средств принципалу – физическому лицу, полученных за проданные товары.

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Коллегия налоговых Консультантов, 18 апреля 2025 года

[1] прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

[2] прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц.

[3] включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей.