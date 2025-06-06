Об учете сети газопотребления в стоимости здания

Отвечаем на вопрос: нужно ли с точки зрения учета выделять сеть газопотребления в отдельный объект ОС.

Вопрос

Организация приобрела производственное здание.

Выяснилось, что в здании находится сеть газопотребления, которая является частью опасного производственного объекта, которая должна быть поставлена на учет в органах Ростехнадзора.

С учетом изложенного обязательно ли с точки зрения бухгалтерского и налогового учета выделять сеть газопотребления в отдельный объект основных средств?

Ответ

Для целей бухгалтерского и налогового учета, в случае если сети газопотребления, установленные в здании, используются для обслуживания здания, то они подлежат учету в составе здания. В противном случае, по нашему мнению, указанные сети следует учитывать как отдельный объект, или следует включать указанный объект в стоимость имущества, для обеспечения работы которого эта сеть предназначена.

Организации целесообразно проанализировать документацию, связанную с созданием и вводом в эксплуатацию сети газопотребления с точки зрения ее отнесения в состав здания, либо в целях учета в качестве отдельного объекта, в том числе с учетом мнения технических специалистов.

Независимо от того, отнесены ли сети газопотребления к опасным объектам или нет, учет их на балансе Организации должен осуществляться в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020, ОКОФ ОК 013-2014 и иными положениями законодательства. Соответственно, если сети газопотребления используются для эксплуатации здания, они подлежат учету в составе здания независимо от факта их отнесения к опасным объектам.

Обоснование

В первую очередь отметим, что понятие инвентарного объекта в налоговом учете отсутствует, поэтому при формировании стоимости объектов в качестве отдельного основного средства налогоплательщикам следует руководствуется положениями бухгалтерского учета.

В соответствии с пунктом 4 ФСБУ 6/2020 [1] для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

В силу пункта 10 ФСБУ 6/2020 единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплексом конструктивно сочлененных предметов считается один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Таким образом, отдельным инвентарным объектом основных средств признается:

объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями;

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы;

часть объекта, стоимость и сроки полезного использования существенно отличаются от стоимости и сроков полезного использования самого объекта.

Из вопроса следует, что Организацией было приобретено здание, в стоимости которого учтена сеть газопотребления.

Из Постановления Правительства РФ «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29.10.2010 № 870 (далее – Постановление № 870) следует, что сеть газопотребления представляет единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.

Далее, при ответе будем исходить из того, что Организацией было приобретено здание, в котором установлена сеть газопотребления в понимании, определенном Постановлением № 870.

Статьей 2 Закона № 384-ФЗ [2] введены следующие определения:

6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;

21) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.

На основании пункта 8.1 статьи 55.24 ГрК РФ в случаях, определенных Правительством РФ, при проведении текущего ремонта зданий, сооружений может осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов строительных конструкций таких зданий, сооружений (за исключением элементов несущих строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения таких зданий, сооружений.

Согласно пункту 1 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2120 при проведении текущего ремонта зданий, сооружений может осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов строительных конструкций таких зданий, сооружений (за исключением элементов несущих строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения таких зданий, сооружений в случае ухудшения или утраты технических характеристик, эстетических и (или) эксплуатационных свойств таких элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, в частности, замена напольных покрытий.

В силу ОКОФ ОК 013-2014 [3] в состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, как-то: система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и водоотведения со всеми устройствами и оборудованием; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой, внутренние телефонные и сигнализационные сети, вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники и лифты.

Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства водоотведения включаются в состав зданий, начиная от вводного вентиля или тройника у зданий, или от ближайшего смотрового колодца, в зависимости от места присоединения подводящего трубопровода.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в состав здания включаются внутренние сети газопровода со всеми устройствами и оборудованием, необходимые для эксплуатации здания.

Из анализа арбитражной практики, можно сделать вывод о том, что не все коммуникации подлежат включению в стоимость здания.

Так, например, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 14.02.2023 № Ф05-27009/2021 по делу № А40-110147/2020 в отношении квалификации системы вентиляции в качестве недвижимого имущества для целей налогообложения налогом на имущество было указано следующее:

«По эпизоду доначисления налога на имущество в отношении систем вентиляции и кондиционирования спорным являлся вопрос квалификации системы вентиляции и кондиционирования. Налогоплательщик в проверяемом периоде квалифицировал системы вентиляции и кондиционирования как движимое имущество, не подлежащее налогообложению по налогу на имущество (всего - 4 объекта, инв. N 303410, 502752, 401341, 502709), поскольку указанные объекты: не имеют прочной связи с землей; в соответствии с классификатором основных фондов относятся к категории "Оборудование"; приняты на учет ранее срока окончания реконструкции зданий, в которых монтировались спорные объекты; по своей конструкции предусматривают возможность перемещения.

Налоговый орган при проверке исходил из того, что указанное имущество относится к недвижимому, исходя из того, что оно неотъемлемо входит в состав зданий, необходимо для их эксплуатации, смонтировано в рамках реконструкции здания и установок и до реконструкции учитывалось в составе здания.

Проанализировав доводы сторон, представленные ими доказательства в их совокупности и взаимной связи, применив положения ст. ст. 374, 378, 378.1, 378.2, 381 НК РФ, Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, Классификатора основных фондов, учитывая судебную практику, суды нижестоящих инстанций пришли к выводу об ошибочности выводов Инспекции о том, что спорные СВИК относятся к недвижимому имуществу.

Пунктом 25 статьи 381 НК РФ (в редакции, действовавшей в проверяемом периоде) установлено, что освобождаются от налогообложения организации в отношении движимого имущества, принятого с 01.01.2013 на учет в качестве основных средств.

В соответствии с пунктом 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющий собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно различаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Основой классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете выступает Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенный в действие приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст, и ранее действовавший Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94, утвержденный постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 359.

Из анализа первичной документации Общества следует, что спорные объекты смонтированы в рамках реконструкции зданий и установок, в ходе которых осуществлена замена существующей системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в рамках строительства установки гидроочистки дизельного топлива.

По общему правилу исключения из объекта налогообложения, предусмотренные пунктом 25 статьи 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий.

Суды правомерно указали, что сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению в сложную вещь, используемые гражданским законодательством (пункт 1 статьи 130, пункт 1 статьи 133, статья 134 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)), не позволяют однозначно решить вопрос о праве налогоплательщиков на применение рассматриваемой льготы, поскольку эти критерии не позволяют разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости - зданий и капитальных сооружений. В обоих случаях приобретаемые налогоплательщиком активы до окончания монтажа не имеют прочной связи с землей, а после начала эксплуатации - могут образовывать сложную вещь с объектом недвижимости, разделение которой без разрушения или повреждения становится невозможным или экономически нецелесообразным…

…Таким образом, для целей применения льготы по налогу на имущество объекты основных средств оцениваются как с точки зрения их свойств и функционального назначения, так и с точки зрения формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств на основании применения кодов ОКОФ.

Из системного толкования норм ГК РФ, Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ОК 013-94 следует, что из приоритетной нормы гражданского законодательства (общего правила), согласно которой СВИК по умолчанию признается движимым имуществом, существует исключение - СВИК признается недвижимым имуществом (как часть здания) при условии выполнения критериев, установленных ОК 013-94 - это общесанитарное назначение СВИК и предназначенность для эксплуатации здания (а не оборудования, расположенного в здании).

Судами нижестоящих инстанций правомерно учтено, что СВИК являются промышленными вентиляционными системами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию оборудования, а не функционирование зданий, соответственно не могут являться частью зданий, в пределах которых они находятся, а являются технологическим оборудованием, относящимся к движимому имуществу на основании ОКОФ».

Таким образом, по мнению суда, при квалификации вентиляционной системы, смонтированной внутри здания, в качестве движимого либо недвижимого имущества, следует исходить из того, является ли такая система обеспечивающей безопасное функционирование здания в целом, либо обеспечивающей иные цели, например, функционирование оборудования, расположенного внутри такого здания.

Аналогичные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 по делу № А18-1531/2019, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222 по делу № А32-56709/2019.

С учетом приведенных выше разъяснений можно сделать вывод о том, что, в случае если сети газопотребления, установленные в здании, используются для обслуживания здания, то они подлежат учету в составе здания. В противном случае, по нашему мнению, указанные сети следует учитывать как отдельный объект, или следует включать указанный объект в стоимость имущества, для обеспечения работы которого эта сеть предназначена.

Считаем, что Организации целесообразно проанализировать документацию, связанную с созданием и вводом в эксплуатацию сети газопотребления с точки зрения ее отнесения в состав здания, либо в целях учета в качестве отдельного объекта, в том числе с учетом мнения технических специалистов.

Отметим, что на основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (далее – Закон № 116-ФЗ) опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

Согласно Приложению № 1 к Закону № 116-ФЗ к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии).

К опасным производственным объектам не относятся:

работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления.

Из пункта 4 Приложения 2 к Закону № 116-ФЗ следует, что для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:

1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;

2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно.

Пунктом 222 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее - Правила), установлено, что не позднее 10 рабочих дней после даты принятия решения о вводе в эксплуатацию и пуска (включения) в работу оборудования под давлением (за исключением оборудования, указанного в пункте 223 ФНП) эксплуатирующая организация направляет в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, а также в ГК «Росатом» в случае, указанном в пункте «о» пункта 3 ФНП, информацию согласно пункту 224 ФНП для осуществления учета оборудования под давлением, при этом:

1) Информация о стационарном оборудовании направляется по месту нахождения ОПО, в составе которого оно установлено и эксплуатируется, в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности в отношении поднадзорного ему ОПО.

2) Транспортируемые сосуды (цистерны) (за исключением подлежащих учету в ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности) учитываются в органах Ростехнадзора по месту нахождения площадки (при наличии) эксплуатирующей организации, на которой производятся работы по ремонту, техническому обслуживанию и освидетельствованию, стоянка (хранение) указанного оборудования под давлением или по месту нахождения (государственной регистрации) эксплуатирующей организации.

3) Котлы передвижных (транспортабельных) котельных установок (за исключением подлежащих учету в ином федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области промышленной безопасности) подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту нахождения (государственной регистрации) эксплуатирующей организации. Информацию о фактическом адресе эксплуатации котлов передвижных (транспортабельных) котельных установок, в том числе уведомление о смене адреса их эксплуатации эксплуатирующая организация направляет в территориальный орган Ростехнадзора, в котором они подлежат учету (учтены), а также в адрес территориального органа Ростехнадзора на территории которого планируется их эксплуатация.

Согласно пункту 224 Правил для постановки на учет оборудования под давлением эксплуатирующая это оборудование организация представляет в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области промышленной безопасности, если оборудование под давлением эксплуатируется на подведомственном данному органу ОПО:

а) заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки стационарного оборудования, места применения транспортабельного оборудования и планируемого периода его эксплуатации на указанном месте, а также места нахождения производственной площадки для ремонта и технического освидетельствования цистерн и планируемом регионе их применения;

б) копии акта готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию и распорядительного документа о вводе его в эксплуатацию, а также реквизиты документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и статьи 7 Федерального закона № 116-ФЗ;

в) краткие сведения о подлежащем учету оборудовании, указанные в паспорте, в том числе:

наименование или обозначение оборудования, год изготовления, организация-изготовитель, заводской номер (по системе нумерации изготовителя);

основные технические характеристики, расчетные и рабочие (максимальные, номинальные, минимальные) параметры и условия работы оборудования, сведения о рабочей среде, расчетный срок службы, расчетный ресурс (для трубопроводов, котлов и их основных частей), расчетное количество пусков (для трубопроводов и котлов), максимальное количество циклов работы (если установлено) сосуда или заправок баллонов;

сведения о дате и результатах проведения технического освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности и сроках следующего технического освидетельствования и/или сроке безопасной эксплуатации (при наличии), указанном в выводах заключения экспертизы;

г) комплект технической документации на русском языке (паспорт оборудования с приложением к нему чертежа (комплекта чертежей), руководства (инструкции) по эксплуатации, удостоверения (свидетельства) о качестве монтажа (для стационарно установленного оборудования), паспортов арматуры или иных идентифицирующих ее документов, паспортов предохранительных устройств оборудования, проверка готовности которого проводилась в случаях, предусмотренных пунктом 213 настоящих ФНП, без участия уполномоченного представителя Ростехнадзора или иного федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, если оборудование под давлением эксплуатируется на поднадзорном данному органу ОПО. Допускается представление указанного комплекта технической документации в виде заверенных эксплуатирующей организацией копий на бумажном носителе или в электронном виде.

По нашему мнению, информация и документы, представляемые в целях постановки на учет в органах Ростехнадзора сетей газопотребления, не зависят от того, выделены ли такие сети в качестве отдельного объекта на балансе организации или учтены в составе здания.

На основании изложенного, считаем, что независимо от того, отнесены ли сети газопотребления к опасным объектам или нет, учет их на балансе Организации должен осуществляться в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020, ОКОФ и иными положениями законодательства.

Соответственно, если сети газопотребления используются для эксплуатации здания, они подлежат учету в составе здания независимо от факта их отнесения к опасным объектам.

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[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

[2] Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

[3] «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.