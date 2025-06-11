Об информации, сформированной в мобильном приложении, как документе, подтверждающем возраст покупателя

Обоснование

Приказом Минпромторга РФ от 31.05.2017 № 1728 утвержден Перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия:

1. Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ.

2. Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

3. Временное удостоверение личности гражданина РФ.

4. Удостоверение личности моряка.

5. Дипломатический паспорт гражданина РФ.

6. Служебный паспорт гражданина РФ.

7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ.

8. Паспорт заграничный (дипломатический, служебный, обыкновенный) иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый в этом качестве РФ.

9. Вид на жительство лица без гражданства в РФ.

10. Разрешение на временное проживание лица без гражданства в РФ.

11. Удостоверение беженца.

12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

13. Водительское удостоверение.

Приказом Минздрава РФ от 20.02.2021 № 130н утвержден Перечень документов, удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить возраст покупателя, приобретающего табачную продукцию или никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции:

1. Паспорт гражданина РФ.

2. Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

3. Временное удостоверение личности гражданина РФ.

4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка).

5. Дипломатический паспорт.

6. Служебный паспорт.

7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет.

8. Паспорт иностранного гражданина.

9. Вид на жительство в РФ.

10. Разрешение на временное проживание в РФ.

11. Удостоверение беженца.

12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

13. Водительское удостоверение.

Таким образом, документом, удостоверяющим личность и позволяющим установить возраст гражданина, является, в частности паспорт гражданина РФ.

Пунктом 1 Указа Президента РФ от 18.09.2023 № 695 установлено, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами РФ (далее - сведения), в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - мобильное приложение) приравнивается в случаях, определенных Правительством РФ по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, к предъявлению указанных документов.

Таким образом, в соответствии с Указом Президента РФ Правительством РФ могут быть установлены случаи, когда представление сведений с помощью мобильного приложения приравнивается к представлению документа, удостоверяющего личность гражданина РФ.

В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 27.12.2024 № 1928 утверждены Правила оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи посредством наличных расчетов, пунктом 4 которого предусмотрено, что оператор связи или организация, привлеченная оператором связи в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, при оплате услуг подвижной радиотелефонной связи, производимой с использованием единой системы идентификации и аутентификации, получает из единой системы идентификации и аутентификации сведения о плательщике, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в одном из следующих случаев:

б) в случае считывания организацией (при наличии технической возможности) двухмерного штрихового кода (QR-кода), содержащего в кодированном виде информацию о документе гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность, сформированного и представленного плательщиком с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 18.09.2023 № 695.

Иные случаи, когда вместо предъявления документа, удостоверяющего личность, могут быть предъявлены сведения в электронной форме с помощью мобильного приложения, Постановлением РФ в настоящее время не предусмотрены.

На основании изложенного, считаем, что в настоящее время не предусмотрена возможность в целях подтверждения возраста покупателя в случае приобретения алкогольной и табачной продукции представление сведений покупателем с помощью мобильного приложения.

Между тем, хотелось бы обратить Ваше внимание на следующее.

На официальном сайте https://regulation.gov.ru[1] размещен Проект Постановления Правительства РФ «О применении мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях представления гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо в иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации», который в настоящее время находится на стадии рассмотрения (далее - Проект).

Из указанного Проекта следует, что в качестве паспорта гражданина РФ целях подтверждения возраста покупателя алкогольной и табачной продукции покупатель вправе будет предъявить сведения с помощью мобильного приложения, состоящие из:

- фотографии гражданина;

- сведений, считываемых с помощью QR-кода.

Таким образом, предполагается, что в целях подтверждения возраста покупателя в составе сведений с помощью мобильного приложения будет представлена, в том числе фотография покупателя.

Считаем, что без фотографии представленные с помощью мобильного приложения покупателем сведения в принципе не будут приравниваться к представлению покупателем документа, удостоверяющего личность.

Также обращаем Ваше внимание на ответ Роспотребнадзора от 30.05.2025, размещенный на официальном сайте в адрес покупателя[2], касающийся порядка подтверждения возраста покупателя, из которого также можно сделать вывод о том, что перечень документов, которые можно будет предъявить в электронном виде с помощью мобильного приложения единого портала Госуслуг, порядок применения мобильного приложения, состав сведений, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения, и порядок их обработки еще только будет определен Правительством РФ. При этом в настоящее время возраст покупателя подтверждается с помощью документов, удостоверяющих личность, перечень которых установлен Приказом Минпромторга РФ от 31.05.2017 № 1728 и Приказом Минздрава РФ от 20.02.2021 № 130н.

На основании изложенного, считаем, что Организация вправе не продавать алкогольную и табачную продукцию при наличии сомнений в возрасте покупателя в случае, если покупатель представляет сведения с помощью мобильного приложения.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 22 мая 2025 года

[1]https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=142500.

[2] https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals/Details/54454.