О формировании кассового чека при исчислении НДС с межценовой разницы

Есть ли рекомендации ИФНС по заполнению НДС с межценовой разницы в кассовом чеке?

Согласно рекомендациям ФНС РФ, размещенным на официальном сайте, в случае продажи товара, НДС в отношении которого исчисляется с межценовой разницы, кассовый чек формируется со сведениями, разделенными по двум признакам предмета расчета, один – в отношении товара, второй – в отношении межценовой разницы, в следующем порядке:

Наименование тега Печатная форма Наименование предмета расчета Товар Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок Указывается цена, по которой приобретено ТС Ставка НДС НДС не облагается Наименование предмета расчета Межценовая разница Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок Указывается разница между ценой продажи и ценой приобретения Ставка НДС НДС 20/120

Обоснование:

Согласно пункту 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ[1] кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пунктов 1.1 и 1.2 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты, в частности:

наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость).

Таким образом, в кассовом чеке должно быть указано наименование товара, его цена, количество, стоимость с указанием ставки НДС.

Приказом ФНС РФ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ утверждены Дополнительные реквизиты фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию, в частности:

Таблица 4

Общий перечень реквизитов ФД

Тег Наименование реквизита Заголовок реквизита ФД в ПФ Описание реквизита 1059 предмет расчета - наименование (описание) товара, работы, услуги, платежа, выплаты, иного предмета расчета 1106 сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 "СУММА НДС 20/120" сумма налога на добавленную стоимость, входящая в итоговую стоимость предметов расчета, указанных в кассовом чеке (БСО), кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), по расчетной ставке налога на добавленную стоимость 20/120

В силу пункта 5.1 статьи 154 НК РФ при реализации приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому Правительством РФ, автомобилей и мотоциклов налоговая база определяется как разница между ценой реализации, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с учетом налога и ценой приобретения указанных техники, автомобилей и мотоциклов. При реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи, положения настоящего пункта применяются в случае, если такие физические лица являются собственниками указанных транспортных средств и на них были зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ указанные транспортные средства.

Таким образом, в случае реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц для перепродажи, налоговая база по НДС определяется с межценовой разницы.

Порядок формирования кассового чека в случае продажи товара, в отношении которого НДС исчисляется с межценовой разницы, положениями Закона № 54-ФЗ не регламентирован.

Между тем, из Методические указаний, размещенных на официальном сайте ФНС РФ[2], следует, что в случае продажи товара и исчисления НДС с межценовой разницы в кассовом чеке рекомендовано заполнять два реквизита «Наименование предмета расчета» в следующем порядке:

Наименование тега Печатная форма Наименование предмета расчета Товар Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок Указывается цена, по которой приобретено ТС Ставка НДС НДС не облагается Наименование предмета расчета Межценовая разница Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок Указывается разница между ценой продажи и ценой приобретения Ставка НДС НДС 20/120

На основании рекомендаций ФНС РФ частными специалистами даются аналогичные разъяснения в отношении порядка заполнения кассового чека в случае продажи товара, НДС в отношении которого исчисляется с межценовой разницы, согласно которым кассовый чек формируется со сведениями, разделенными по двум признакам предмета расчета, один – в отношении товара, второй – в отношении межценовой разницы.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 23 мая 2025 года

[1] Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

[2] https://kkt-online.nalog.ru/html/sites/www.kkt-online.nalog.ru/materials/mcen091123.pdf.