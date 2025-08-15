ЦОК КПП Общая 14.08 Мобильная
Александр Андрианов
Исправление ошибок в чеках

О внесении исправлений в чек коррекции

Какие доп. реквизиты указывать в «дата коррекции» и «ФПД исправляемого чека» — реквизиты последнего неверного чека или в правильном чеке коррекции на приход ссылаемся на реквизиты первого чека?

Вопрос

01.07.2025 оформлен чек на приход № 1 от 01.07.2025 от покупателя денежных средств.

02.07.2025 выяснилось, что в чеке допущена ошибка. Создаются чеки коррекции.

Чек №2 – чек коррекции на возврат денежных средств, ФПД2

  • в доп реквизитах - ФПД 1 (первоначального чека), дата коррекции – 01.07.2025.  

Чек № 3- чек коррекции на приход денежных средств, ФПД 3

  • в доп реквизитах – ФПД 1(первоначального чека), дата коррекции – 01.07.2025

03.07.2025 обнаружена очередная ошибка в чеке коррекции на приход.  Требуется создать чеки коррекции

На какие чеки нужно создать чеки коррекции -  на Чек № 2 и Чек № 3 или только на Чек №3?

Какие доп реквизиты указывать в «дата коррекции» и «ФПД исправляемого чека» - реквизиты последнего неверного чека или в правильном чеке коррекции на приход ссылаемся на реквизиты первого чека?

Правильно ли понимаем, что при последующих исправлениях в чеках коррекции, в доп. реквизитах указываем реквизиты последнего некорректного чека.

Ответ

Коррекции подлежит чек № 3. При формировании нового чека коррекции (№4) с признаком расчета «возврат прихода» в нем должны быть отражены реквизиты и ошибки, указанные в чеке № 3, а также следующая информация:

  • ФПД 3;

  • дата коррекции 02.07.2025.

В чеке коррекции № 5 с признаком расчета «приход» должны быть также отражены реквизиты и ошибки, указанные в чеке № 3, а также следующая информация:

  • ФПД 3;

  • дата коррекции 02.07.2025.

В случае, если возникнет необходимость вновь внести исправлению, то в реквизитах нового чека коррекции будут указаны реквизиты последнего чека коррекции.

Обоснование

На основании пункта 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 4 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ при выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены.

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Из приведенных норм следует, что кассовый чек коррекции формируется при выполнении корректировки ранее осуществленного расчета, в момент которого был выдан кассовый чек с нарушением порядка его формирования.

Закон № 54-ФЗ не содержит какие-либо положения, в соответствии с которыми кассовый чек коррекции формировался бы при корректировке кассового чека коррекции. 

В ответе на часто задаваемые вопросы специалистами ФНС РФ по вопросу «Что делать налогоплательщику, если была допущена ошибка при формировании чека коррекции?»[2] сделан следующий вывод:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ кассовый чек коррекции формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства РФ о применении ККТ.

При этом законодательство РФ не устанавливает обязанность пользователя осуществлять корректировку расчетов с использованием той единицы ККТ, которая ранее не была применена либо при применении которой был совершен некорректный расчет.

Если ошибка допущена в чеке коррекции, то ее исправляют в 2 этапа:

  • необходимо аннулировать неправильный чек коррекции. Для этого формируется новый чек коррекции, отображающий обратную операцию. Он должен содержать противоположный признак расчета (например «возврат прихода», и те же ошибочные данные, что и в первоначальном чеке коррекции);

  • необходимо пробить повторный кассовый чек коррекции с правильными данными.

В отличие, от исправления обычного кассового чека, исправление кассового чека коррекции не зависит от версии формата фискальных данных.

Источник:

Пункт 4 статьи 4.3 Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ»;

Письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ «Об особенностях формирования кассового чека коррекции».

Таким образом, по нашему мнению, в целях внесения исправлений в чек коррекции Организации следует:

  • аннулировать неправильный чек коррекции путем формирования нового чека коррекции, отображающего обратную операцию. Он должен содержать противоположный признак расчета);

  • пробить повторный кассовый чек коррекции с правильными данными.

Соответственно, коррекции подлежит чек № 3. При формировании нового чека коррекции (№4) с признаком расчета «возврат прихода» в нем должны быть отражены реквизиты и ошибки, указанные в чеке № 3, а также следующая информация:

  • ФПД 3;

  • дата коррекции 02.07.2025.

В чеке коррекции № 5 с признаком расчета «приход» должны быть также отражены реквизиты и ошибки, указанные в чеке № 3, а также следующая информация:

  • ФПД 3;

  • дата коррекции 02.07.2025.

В случае, если возникнет необходимость вновь внести исправления, то в реквизитах нового чека коррекции будут указаны реквизиты последнего чека коррекции.

Коллегия Налоговых Консультантов, 31 июля 2025 года

