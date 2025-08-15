О внесении исправлений в чек коррекции

Вопрос
01.07.2025 оформлен чек на приход № 1 от 01.07.2025 от покупателя денежных средств.
02.07.2025 выяснилось, что в чеке допущена ошибка. Создаются чеки коррекции.
Чек №2 – чек коррекции на возврат денежных средств, ФПД2
в доп реквизитах - ФПД 1 (первоначального чека), дата коррекции – 01.07.2025.
Чек № 3- чек коррекции на приход денежных средств, ФПД 3
в доп реквизитах – ФПД 1(первоначального чека), дата коррекции – 01.07.2025
03.07.2025 обнаружена очередная ошибка в чеке коррекции на приход. Требуется создать чеки коррекции
На какие чеки нужно создать чеки коррекции - на Чек № 2 и Чек № 3 или только на Чек №3?
Какие доп реквизиты указывать в «дата коррекции» и «ФПД исправляемого чека» - реквизиты последнего неверного чека или в правильном чеке коррекции на приход ссылаемся на реквизиты первого чека?
Правильно ли понимаем, что при последующих исправлениях в чеках коррекции, в доп. реквизитах указываем реквизиты последнего некорректного чека.
Ответ
Коррекции подлежит чек № 3. При формировании нового чека коррекции (№4) с признаком расчета «возврат прихода» в нем должны быть отражены реквизиты и ошибки, указанные в чеке № 3, а также следующая информация:
ФПД 3;
дата коррекции 02.07.2025.
В чеке коррекции № 5 с признаком расчета «приход» должны быть также отражены реквизиты и ошибки, указанные в чеке № 3, а также следующая информация:
ФПД 3;
дата коррекции 02.07.2025.
В случае, если возникнет необходимость вновь внести исправлению, то в реквизитах нового чека коррекции будут указаны реквизиты последнего чека коррекции.
Обоснование
На основании пункта 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 4 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ при выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены.
Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Из приведенных норм следует, что кассовый чек коррекции формируется при выполнении корректировки ранее осуществленного расчета, в момент которого был выдан кассовый чек с нарушением порядка его формирования.
Закон № 54-ФЗ не содержит какие-либо положения, в соответствии с которыми кассовый чек коррекции формировался бы при корректировке кассового чека коррекции.
В ответе на часто задаваемые вопросы специалистами ФНС РФ по вопросу «Что делать налогоплательщику, если была допущена ошибка при формировании чека коррекции?»[2] сделан следующий вывод:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ кассовый чек коррекции формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства РФ о применении ККТ.
При этом законодательство РФ не устанавливает обязанность пользователя осуществлять корректировку расчетов с использованием той единицы ККТ, которая ранее не была применена либо при применении которой был совершен некорректный расчет.
Если ошибка допущена в чеке коррекции, то ее исправляют в 2 этапа:
необходимо аннулировать неправильный чек коррекции. Для этого формируется новый чек коррекции, отображающий обратную операцию. Он должен содержать противоположный признак расчета (например «возврат прихода», и те же ошибочные данные, что и в первоначальном чеке коррекции);
необходимо пробить повторный кассовый чек коррекции с правильными данными.
В отличие, от исправления обычного кассового чека, исправление кассового чека коррекции не зависит от версии формата фискальных данных.
Источник:
Пункт 4 статьи 4.3 Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ»;
Письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ «Об особенностях формирования кассового чека коррекции».
Таким образом, по нашему мнению, в целях внесения исправлений в чек коррекции Организации следует:
аннулировать неправильный чек коррекции путем формирования нового чека коррекции, отображающего обратную операцию. Он должен содержать противоположный признак расчета);
пробить повторный кассовый чек коррекции с правильными данными.
В случае, если возникнет необходимость вновь внести исправления, то в реквизитах нового чека коррекции будут указаны реквизиты последнего чека коррекции.
Коллегия Налоговых Консультантов, 31 июля 2025 года
[1] Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
