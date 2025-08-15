О внесении исправлений в чек коррекции

Вопрос

01.07.2025 оформлен чек на приход № 1 от 01.07.2025 от покупателя денежных средств.

02.07.2025 выяснилось, что в чеке допущена ошибка. Создаются чеки коррекции.

Чек №2 – чек коррекции на возврат денежных средств, ФПД2

в доп реквизитах - ФПД 1 (первоначального чека), дата коррекции – 01.07.2025.

Чек № 3- чек коррекции на приход денежных средств, ФПД 3

в доп реквизитах – ФПД 1(первоначального чека), дата коррекции – 01.07.2025

03.07.2025 обнаружена очередная ошибка в чеке коррекции на приход. Требуется создать чеки коррекции

На какие чеки нужно создать чеки коррекции - на Чек № 2 и Чек № 3 или только на Чек №3?

Какие доп реквизиты указывать в «дата коррекции» и «ФПД исправляемого чека» - реквизиты последнего неверного чека или в правильном чеке коррекции на приход ссылаемся на реквизиты первого чека?

Правильно ли понимаем, что при последующих исправлениях в чеках коррекции, в доп. реквизитах указываем реквизиты последнего некорректного чека.