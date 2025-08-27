О налогообложении НДС услуг посреднической организации, участвующей в расчетах с иностранным контрагентом

Организацией заключены контракты на поставку товаров с иностранными поставщиками. Для перечисления денежных средств таким поставщикам Организация привлекает посредников – юридических лиц, участвующих в расчетах. Облагаются ли услуги платежных посредников, связанных с перечислением денежных средств в адрес иностранных поставщиков, НДС?

В случае если агент является нерезидентом РФ, то в целях исчисления НДС местом реализации услуг по осуществлению платежей, оказываемых данным контрагентом - нерезидентом, территория РФ не признается, поэтому услуги не облагаются НДС на территории РФ.

Соответственно, у Организации отсутствует обязанность исполнять функции налогового агента по НДС при выплате агентского вознаграждения.

В случае если агент является резидентом РФ, то такие услуги подлежат налогообложению НДС на территории РФ.

Обоснование

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Таким образом, объектом налогообложения НДС признается операция по реализации услуг на территории РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 НК РФ в целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если:

4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории РФ.

Положение настоящего подпункта применяется при:

передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ;

оказании услуг (выполнении работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ;

оказании консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ, а также при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

предоставление труда работников (персонала) в случае, если работники работают в месте деятельности покупателя услуг;

сдаче в аренду движимого имущества, за исключением сдачи в аренду авиационных двигателей и прочего авиационно-технического имущества, если в соответствии с законодательством иностранного государства местом реализации таких услуг признается территория такого иностранного государства, и сдачи в аренду наземных автотранспортных средств;

оказании услуг агента, привлекающего от имени основного участника контракта лицо (организацию или физическое лицо) для оказания услуг, предусмотренных настоящим подпунктом;

передаче единиц сокращения выбросов (прав на единицы сокращения выбросов), полученных в рамках реализации проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов или на увеличение абсорбции поглотителями парниковых газов;

оказании услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК РФ.

5) деятельность организации или индивидуального предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории РФ (в части выполнения видов работ (оказания видов услуг), не предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 4.4 настоящего пункта).

Пунктом 2 статьи 148 НК РФ установлено, что местом осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, выполняющих виды работ (оказывающих виды услуг), не предусмотренные подпунктами 1 - 4.1 пункта 1 настоящей статьи, считается территория РФ в случае фактического присутствия этой организации или индивидуального предпринимателя на территории РФ на основе государственной регистрации, а при ее отсутствии или в отношении филиалов и представительств указанной организации - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организацией, места нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации, места нахождения постоянного представительства в РФ (если работы выполнены (услуги оказаны) оказаны через это постоянное представительство) либо места жительства индивидуального предпринимателя.

В рассматриваемом нами случае Организация привлекает агента, который оказывает Организации услуги по перечислению денежных средств в адрес иностранных контрагентов.

По нашему мнению, данный вид услуги прямо не поименован в подпунктах 1 – 4.1 пункта 1 статьи 148 НК РФ.

Следовательно, место реализации услуги определяется в порядке, установленном подпунктом 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ, т.е. по месту нахождения исполнителя услуг.

Коллегия Налоговых Консультантов, 8 августа 2025 года