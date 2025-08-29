Об отражении в учете комиссии единой суммой за определенный период

При перечислении денежных средств банки выставляют в адрес Организации комиссии за переводы. Таких операций в течении месяца может быть много на различные суммы. Вправе ли Организация в целях оптимизации процесса отражать комиссию, начисленную банком, единой суммой раз в месяц в бухгалтерском и налоговом учете? Какие могут быть риски?

Указанный способ отражения банковских комиссий будет представлять собой нарушение методологии бухгалтерского и налогового учета таких операций, но при этом не повлечет неблагоприятных последствий.

Обоснование

В соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99[1] прочими расходами являются расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.

Прочие расходы признаются при выполнении условий, перечисленных в пункте 16 ПБУ 10/99:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Применительно к банковской комиссии за перевод денежных средств условия для признания расхода будут выполнены на дату списания денежных средств с банковского счета Организации.

В целях налога на прибыль расходы в виде оплаты услуг банка могут учитываться как в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, так и в составе внереализационных расходов (подпункт 25 пункта 1 статьи 264, подпункт 15 пункта 1 статьи 265 НК РФ).

Датой расходов в виде банковской комиссии признается дата расчетов, т.е. дата списания в банковского счета Организации комиссии (подпункт 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ).

Учитывая изложенное, банковская комиссия подлежит отражению как в бухгалтерском учете, так и в налоговом учете на дату ее списания с банковского счета.

Как следует из вопроса, Организация планирует отражать банковские комиссии одной суммой с определенной периодичностью.

То есть в рассматриваемом случае комиссия банка будет отражаться в размере, который соответствует сумме комиссий за определенный период.

Соответственно, расходы в виде комиссий будут отражаться в учете с опозданием.

При этом в случае, если такое признание расходов будет осуществляться в рамках отчетного периода, то такой способ отражения не повлечет искажения как бухгалтерской, так и налоговой отчетности.

Отметим, что статья 120 НК РФ предусматривает ответственность в виде штрафов за грубое нарушение правил учета доходов и расходов.

При этом под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или налогового учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений.

Из приведенной нормы можно сделать вывод о том, что под грубым нарушением понимается одновременно и неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, и неправильное отражение в отчетности хозяйственных операций.

Как было указано выше, несвоевременное отражение банковских комиссий в бухгалтерском и налоговом учете не приведет к ошибкам в отчетности.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что указанный способ отражения банковских комиссий будет представлять собой нарушение методологии бухгалтерского и налогового учета таких операций, но при этом не повлечет неблагоприятных последствий.

Коллегия Налоговых Консультантов, 8 августа 2025 года

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.