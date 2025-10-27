Об Уведомлении о контролируемых сделках

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.16 НК РФ налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках, указанных в статье 105.14 НК РФ.

Пунктом 2 статьи 105.6 НК РФ установлено, что сведения о контролируемых сделках указываются в уведомлениях о контролируемых сделках, направляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту его нахождения (месту его жительства) в электронной форме в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.

На основании изложенного, считаем, что Организации следовало представить в налоговый орган Уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2024 году, до 20 мая 2025 года.

Приказом ФНС РФ от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@ утверждена форма Уведомления о контролируемых сделках, применяемая с 28.01.2025, и Порядок ее заполнения.

Согласно пункту 60 порядка в Разделе 1Б указываются сведения об обязательствах, являющихся предметом сделки (в том числе сделки, совершенной комиссионером (агентом) от своего имени, но по поручению и за счет налогоплательщика, действующего в качестве комитента (принципала) по договору комиссии (агентскому договору). В Разделе 1Б раскрывается информация об операциях с предметом исполнения сделки (отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг, совершение операций с иными объектами гражданских прав) при исполнении обязательств, возникших в результате контролируемой сделки (группы однородных сделок), сведения о которой приведены в Разделе 1А. Если сведения в отношении предмета исполнения контролируемой сделки (группы однородных сделок) не представляется возможным заполнить на одной странице, то заполняется необходимое количество страниц.

В силу пункта 63 Порядка в поле 1.2 «Тип предмета сделки» указывается код типа предмета сделки, в частности:

«1» - товар.

В силу пунктов 65 и 66 порядка в поле 3.1 «Наименование предмета сделки» отражается наименование предмета исполнения сделки согласно первичным документам (наименование товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг, иного объекта гражданских прав).

В поле 3.2.1 «Код предмета сделки (код по ТН ВЭД)» при совершении внешнеторговых сделок указывается код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Из положений пунктов 72 – 79, 83 Порядка следует, что в поле 3.5 «Код условия поставки (заполняется только для товаров)» проставляется код в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку. Указывается код, соответствующий термину Инкотермс, применяемому при совершении сделки, предметом исполнения которой является товар. Если термины Инкотермс не применяются, данное поле не заполняется.

В поле 3.6 «Код пункта поставки, места перехода права собственности по классификатору ОКТМО (заполняется только для товара)» указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, где осуществляется переход права собственности на товар.

В поле 3.6.1 «Код страны по классификатору ОКСМ (цифровой)» указывается код страны происхождения товара согласно Общероссийскому классификатору стран мира или код 980 - Евросоюз или код 981 - ЕАЭС, либо страны происхождения иного объекта гражданских прав, если для данного объекта гражданских прав ее можно определить.

В поле 3.6.2 «Место совершения сделки» указывается наименование места, в котором происходит переход права собственности на товар (например, наименование населенного пункта, порта, ж/д станции, аэропорта, пограничного перехода).

В случае заполнения поля 3.6 поле 3.6.2 не заполняется.

В поле 3.7 «Код единицы измерения по ОКЕИ» указывается числовой код единицы измерения, соответствующий количественной характеристике предмета исполнения сделки, отраженной в первичных документах при ее совершении, согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения.

В поле 3.8 «Количество» указывается количественная характеристика предмета исполнения сделки.

В поле 3.9 «Цена (тариф) за единицу измерения без учета НДС и акцизов в рублях или иностранной валюте» указывается цена предмета исполнения сделки, указанная в первичных документах, в валюте, в которой выражена цена предмета исполнения сделки в первичных документах, а в случае отсутствия цены в первичном документе - исходя из правил формирования доходов, расходов, стоимости активов в целях бухгалтерского учета.

В поле 3.10 «Код валюты» указывается код валюты, в которой указана цена сделки (валюта, в которой оформлено долговое обязательство), согласно Общероссийскому классификатору валют.

В поле 3.14 «Дата совершения сделки» указывается дата признания доходов по сделке в бухгалтерском учете.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что Раздел 1Б должен заполняться по каждой поставке в отношении каждого кода ТН ВЭД.

Согласно пункту 84 Порядка, если особенности отдельных видов экономической деятельности предполагают наличие сделок, предусматривающих непрерывные долгосрочные поставки в адрес одного и того же покупателя, то при неизменности условий поставок и иных показателей, отражаемых в полях 3.1 - 3.7 и 3.9 - 3.10 Раздела 1Б, допускается суммирование количества товара в указанных поставках и заполнение одного листа Раздела 1Б. При этом в пункте «Количество» указывается общее количество товара по всем непрерывным долгосрочным поставкам с неизменными условиями поставок. В поле 3.13 «Итого стоимость без учета НДС и акцизов в рублях» Раздела 1Б указывается стоимость товара, поставленного в течение действия условий, отражаемых в полях 3.1 - 3.7 и 3.9 - 3.10 Раздела 1Б.

При изменении хотя бы одного из показателей, отражаемых в полях 3.1 - 3.7 и 3.9 - 3.10 Раздела 1Б, в течение календарного года, за который представлено Уведомление, суммирование прекращается.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в поле 3.14 «Дата совершения сделки» Раздела 1Б указывается дата, на которую изменился хотя бы один из показателей, отражаемых в полях 3.1 - 3.7 и 3.9 - 3.10 Раздела 1Б, и суммирование было прекращено, либо, если указанные показатели не изменялись, 31 декабря календарного года, за который представлено Уведомление.

Из приведенного пункта Порядка следует, что в случае поставки одного и того же товара, на одинаковых условиях, в адрес одного и того же покупателя, при неизменности условий и показателей, указываемых в полях 3.1 – 3.7 и 3.9 – 3.10, в Уведомлении о контролируемых сделках может заполняться один лист Раздела 1Б в отношении этих операций, а сами операции суммируются.

При этом:

- в поле 3.8 «Количество» указывается общее количество товара по всем поставкам за календарный год;

- в поле 3.13 «Итоговая стоимость без учета НДС и акцизов в рублях» указывается общая стоимость товара по таким сделкам;

- в поле 3.14 «Дата совершения сделки» указывается 31 декабря года, за который заполняется Уведомление, при условии неизменности показателей, отражаемых в полях 3.1 – 3.7 и 3.9 – 3.10 Раздела 1Б до конца календарного года.

В случае если один из показателей, отражаемых в полях 3.1 – 3.7 и 3.9 – 3.10 Раздела 1Б, изменяется, суммирование прекращается, а в поле 3.14 «Дата совершения сделки» указывается дата такого изменения.

Отметим, что наименование товара и код ТН ВЭД указываются в полях 3.1 и 3.2.1 соответственно. Поэтому в отношении товаров, у которых изменяется наименование и код ТН ВЭД, лист 1Б должен заполняться отдельно. Между тем, по нашему мнению, если в отношении товаров с единым наименованием и кодом ТН ВЭД, не изменяются показатели, указываемые в полях 3.1 – 3.7 и 3.9 – 3.10, при осуществлении нескольких поставок таких товаров в течении года, руководствуясь пунктом 84 Порядка, Организация вправе заполнить один лист Раздела 1Б, указав в нем:

- в поле 3.8 «Количество» общее количество этого товара по всем поставкам за календарный год;

- в поле 3.13 «Итоговая стоимость без учета НДС и акцизов в рублях» общую стоимость товара по таким сделкам;

- в поле 3.14 «Дата совершения сделки» - 31 декабря 2025 года.

В соответствии со статьей 129.4 НК РФ неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календарном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 100 000 рублей.

Таким образом, за непредставление Уведомления в срок, т.е. и в случае предоставления Уведомления с нарушением срока Организация может быть привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 100 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15.6 КоАП РФ непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

О возможности привлечения должностного лица организации (руководителя) к административной ответственности по пункту 1 статьи 15.6 КоАП РФ в связи с не представлением в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, свидетельствует информация, размещенная 24.12.2013 на официальном сайте налогового органа[1]:

«Федеральным законом от 05.04.2013г. № 39-ФЗ срок представления уведомлений о контролируемых сделках (далее по тексту - Уведомление), совершенных налогоплательщиком в 2012 году перенесен на 20 ноября 2013 года. Ряд налогоплательщиков не исполнил установленную Налоговым кодексом Российской Федерации (далее по тексту - Кодекс) обязанность по представлению Уведомлений, совершенных в 2012 году в установленный срок, нарушив тем самым положения пункта 1 статьи 105.16 Кодекса во взаимосвязи с положениями пункта 8.1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 227-ФЗ.

В соответствии со статьей 129.4 Кодекса, неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календарном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере

5 000 рублей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КОАП), непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 указанной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

На основании изложенного выше Федеральная налоговая служба России считает обоснованным привлечение налогоплательщиков, не представивших Уведомление в установленный срок, к ответственности, предусмотренной статьей 129.4 Кодекса и статьей 15.6 КОАП».

Соответственно, за непредставление Уведомления о контролируемых сделках должностное лицо Организации может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 руб.

Представление иных документов вместе с Уведомлением о контролируемых сделках действующим законодательством не предусмотрено.

Согласно пункту 1 статьи 105.15 НК РФ, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи, налогоплательщик по требованию ФНС РФ представляет документацию относительно конкретной сделки (группы однородных сделок), указанной в требовании.

В силу пункта 3 статьи 105.15 НК РФ указанная в пункте 1 настоящей статьи документация может быть истребована у налогоплательщика ФНС РФ не ранее 1 июня года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.

ФНС РФ вправе направить налогоплательщику в порядке, предусмотренном пунктами 1, 2 и 5 статьи 93 или пунктом 2 статьи 93.1 настоящего Кодекса, требование о представлении документации, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, в отношении сделки (группы однородных сделок). Истребуемая в соответствии с настоящим пунктом документация представляется налогоплательщиком в течение 30 дней со дня получения соответствующего требования.

Таким образом, у Организации может возникнуть обязанность по представлению Документации в отношении контролируемых сделок в случае выставления ФНС РФ соответствующего требования. Начиная с 1 июня 2026 года ФНС РФ вправе затребовать Документацию в отношении контролируемых сделок, совершенных в 2025 году. В случае выставления ФНС РФ такого требования Организация обязана будет представить Документацию в течение 30 дней со дня его получения.

Отметим, что в силу пункта 3 статьи 129.11 НК РФ непредставление в установленный срок налогоплательщиком документации относительно конкретной сделки (группы однородных сделок) влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.

