О признании в составе расходов надбавки за работу в районах Крайнего севера в повышенном размере

Организация планирует предусмотреть в локальном нормативном акте выплату надбавки за работу в районах крайнего севера в повышенном размере независимо от возраста сотрудника и его стажа. Просим Вас оценить существуют ли налоговые риски по налогу на прибыль в случае признания такой надбавки в составе расходов?

Ответ

Исходя из последних разъяснений контролирующих органов, Организация вправе учесть в составе расходов по налогу на прибыль процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера в повышенном размере, при условии, что такой размер надбавки будет предусмотрен локально-нормативным актом Организации (например, в Положении об оплате труда).

Возникновение у Организации налоговых рисков, по нашему мнению, маловероятно.

Обоснование

В соответствии со статьей 146 ТК РФ в труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере.

В силу статьи 148 ТК РФ оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В соответствии со статьей 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

В силу статьи 317 ТК РФ лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316 настоящего Кодекса для установления размера районного коэффициента и порядка его применения[1].

Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Аналогичные нормы содержатся в статьях 10 и 11 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Согласно статье 313 ТК РФ государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут устанавливаться законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами исходя из финансовых возможностей соответствующих субъектов РФ, органов местного самоуправления и работодателей.

В Письме Минтруда России от 26.11.2012 № 11-4/660 указано следующее:

«повышенные районные коэффициенты, применяемые в настоящее время в субъектах Российской Федерации, должны быть установлены законами субъектов Российской Федерации для учреждений, финансируемых соответственно за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на основании вышеназванных норм трудового законодательства (статьи 316 Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 95-ФЗ). Что касается повышенного размера районного коэффициента к заработной плате в организациях внебюджетной сферы (в том числе в г. Красноярске), то он может быть установлен коллективным договором либо локальным нормативным актом, принимаемым работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо трудовым договором исходя из финансовых возможностей работодателей».

Из приведенных норм и разъяснений следует, что размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством РФ. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для государственных органов субъектов РФ, государственных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

При этом для организаций внебюджетной сферы повышенный размер районного коэффициента может быть установлен коллективным договором, локально-нормативным актом либо трудовым договором исходя из финансовых возможностей работодателя.

Применительно к рассматриваемой ситуации Организация вправе внести изменения в локальные акты и закрепить порядок расчета районного коэффициента в повышенном размере (выплата в максимальной сумме без учета возраста и стажа работы).

Согласно пункту 11 статьи 255 НК РФ к расходам на оплату труда в целях исчисления налога на прибыль относятся надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях.

По вопросу учета в составе расходов на оплату труда начислений по районным коэффициентам контролирующими органами были даны следующие разъяснения.

Письмо Минфина РФ от 28.04.2025 № 03-03-07/42528:

«Согласно статье 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 255 НК РФ к расходам на оплату труда в целях главы 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ относятся надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях, а также надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах европейского Севера и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями. Статьей 316 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) установлено, что размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Кроме того, согласно положениям статьи 317 ТК РФ лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316 ТК РФ для установления размера районного коэффициента и порядка его применения. Таким образом, районный коэффициент, устанавливаемый к заработной плате работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях, рассчитанные на основании положений ТК РФ, могут быть учтены в составе расходов на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций».

Письмо ФНС РФ от 02.07.2013 № ЕД-4-3/11856@

«…в целях налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда начисления по районным коэффициентам учитываются в размере, установленном коллективным договором либо локальным нормативным актом, принимаемым работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо трудовым договором исходя из финансовых возможностей работодателей».

Письмо Минфина России от 18.04.2013 № 03-03-06/1/13277

«…размер районного коэффициента к заработной плате в организациях внебюджетной сферы может быть установлен коллективным договором либо локальным нормативным актом, принимаемым работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо трудовым договором. Учитывая изложенное, в целях налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда учитываются начисления по районным коэффициентам в размере, установленном коллективным договором либо локальным нормативным актом, принимаемым работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо трудовым договором».

Аналогичные выводы содержит Письмо Минфина России от 28.02.2013 № 03-03-10/5973.

Письмо ФНС России от 26.03.2013 № ЕД-4-3/5169:

«Что касается повышенного размера районного коэффициента к заработной плате в организациях внебюджетной сферы (в том числе в г. Красноярске), то согласно разъяснению Минтруда России он может быть установлен коллективным договором либо локальным нормативным актом, принимаемым работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо трудовым договором исходя из финансовых возможностей работодателей. На основании изложенного в целях налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда начисления по районным коэффициентам учитываются в размере, установленном коллективным договором либо локальным нормативным актом, принимаемым работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо трудовым договором исходя из финансовых возможностей работодателей».

Из приведенных разъяснений следует, что Организация вправе учесть в составе расходов по налогу на прибыль процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера в повышенном размере, при условии, что такой размер надбавки будет предусмотрен локально-нормативным актом Организации (например, в Положении об оплате труда).

Отметим, что ранее контролирующие органы придерживались противоположной позиции

Так, в Письме Минфина России от 24.03.2009 № 03-04-06-02/23 был сделан вывод, что если трудовым договором предусмотрена процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере, который превышает сумму, установленную Правительством РФ, то выплата данной суммы осуществляется налогоплательщиком за счет чистой прибыли.

В Письмах Минфина России от 19.05.2005 № 03-03-01-04/1/269 и от 04.05.2005 № 03-03-01-04/1/225 указано, что превышение ставок районного коэффициента и надбавок к заработной плате над размером, установленным соответствующими нормативно-правовыми актами, не признается расходом по налогу на прибыль.

Вместе с тем, учитывая более поздние разъяснения контролирующих органов, возникновение у Организации налоговых рисков, по нашему мнению, маловероятно.

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 октября 2025 года

[1] В соответствии со статьей 316 ТК РФ размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством РФ.

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе за счет средств соответственно бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для государственных органов субъектов РФ, государственных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. Нормативным правовым актом субъекта РФ может быть установлен предельный размер повышения районного коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта РФ муниципальными образованиями.