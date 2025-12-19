О надбавках за работу в городах Иркутск и Красноярск

Сотрудники Организации имеют рабочие места на территории городов Иркутск и Красноярск. Обязана ли Организация таким платить надбавку 10/20/30% за непрерывный трудовой стаж? Что понимается в качестве «непрерывного трудового стажа»? Имеет ли оно отношение к «страховому стажу»?

Вопрос

Сотрудники Организации имеют рабочие места на территории городов Иркутск и Красноярск.

1. Обязана ли Организация таким платить надбавку 10/20/30% за непрерывный трудовой стаж?

2. Что понимается в качестве «непрерывного трудового стажа»? Имеет ли оно отношение к «страховому стажу»?

3. Непрерывный трудовой стаж нужно исчислять от даты приема в нашу Организацию или от даты первого рабочего места, расположенного в г. Иркутск и г. Красноярск?

4. Что включается в понятие «заработок» для расчета надбавки?

5. Расчет надбавки проводится от ежемесячного дохода за конкретный месяц, средней заработной платы или иной расчетной базы?

Ответ

Организация обязана осуществлять работникам, выполняющим трудовую функцию в городах Иркутск и Красноярск, выплату процентной надбавки за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской области и Красноярского края.

При определении величины процентной надбавки необходимо определять именно непрерывный стаж работы, дающий право на ее получение. Страховой стаж для определения процентной надбавки не используется.

Непрерывный трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки, необходимо исчислять со дня начала работы в районах, дающих право на получение такой надбавки, в том числе у других работодателей.

В состав заработка, на который начисляется процентная надбавка, в частности, входят:

- заработная плата за отработанное время (оклад или начисления по тарифным ставкам);

- надбавки и доплаты;

- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;

- премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;

- иные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

При этом в состав заработка не включаются:

- выплаты, рассчитанные по среднему заработку;

- премии, не связанные с производственными результатами (например, премия к юбилею или празднику);

- материальная помощь;

- иные выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда.

Процентная надбавка начисляется на фактический заработок за конкретный месяц.

Обоснование

В соответствии со статьей 313 ТК РФ государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут устанавливаться законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами исходя из финансовых возможностей соответствующих субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и работодателей.

Согласно статье 314 ТК РФ порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения гарантий и компенсаций, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом.

В силу статьи 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

В соответствии со статьей 317 ТК РФ лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316 настоящего Кодекса для установления размера районного коэффициента и порядка его применения.

Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Аналогичные нормы содержатся в статьях 10 и 11 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Кроме того, пунктом 3 Постановления Верховного Совета РФ от 19.02.1993 № 4521-1 установлено, что вышеуказанные нормы о государственных гарантиях и компенсациях, предусмотренные Законом № 4520-1, распространяются на районы Севера, в которых начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенные к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Таким образом, районные коэффициенты и процентные надбавки устанавливаются для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Кроме того, районные коэффициенты и процентные надбавки могут быть также установлены для иных местностей с особыми климатическими условиями, но не отнесенные к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946.

В вышеприведенном перечне города Красноярск и Иркутск не указаны.

Между тем, как было отмечено нами выше, районные коэффициенты и процентные надбавки могут быть установлены для иных местностей с особыми климатическими условиями.

Так, в соответствии с пунктом 1 Постановления Совмина СССР от 24.09.1989 № 794 «О введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах Иркутской области и Красноярского края» (далее – Постановление № 794) введена выплата процентных надбавок к заработной плате рабочих и служащих за непрерывный стаж работы на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в южных районах Иркутской области и Красноярского края, которым выплата таких надбавок в настоящее время не установлена, в размере 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов заработка.

Указанные надбавки к заработной плате выплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 № 255 «О льготах для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР и Коми АССР» (далее – Постановление № 255).

Непрерывный стаж работы рабочих и служащих для выплаты указанных надбавок исчислять с 1 ноября 1989 г.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в Письме Минтруда РФ от 25.10.2023 № 14-1/ООГ-6703, Постановление № 794 продолжает применяться, его отмена не планируется.

Из приведенных норм следует, что работникам, выполняющим трудовую функцию в городах Иркутск и Красноярск, выплачивается процентная надбавка за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области и Красноярского края.

Соответственно, Организация обязана осуществлять данную выплату указанным работникам.

В соответствии со статьей 3 Закона № 165-ФЗ[1] страховой стаж - суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов.

Согласно пункту 2 статьи 3 Закона № 400-ФЗ[2] страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.

Таким образом, страховой стаж – это период времени, за который уплачивались страховые взносы.

При определении величины процентной надбавки за работу в южных районах Красноярского края и Иркутской области используется понятие «непрерывный стаж работы».

Приказом Министерства труда РСФСР от 22.11.1990 № 3 утверждена Инструкция о порядке предоставления работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, а также в Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 № 255 (далее – Инструкция № 3).

В соответствии с пунктом 1 Инструкции № 3 надбавки к заработной плате, установленные Постановлением № 255, выплачиваются всем работникам предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, расположенных в районах Архангельской области, Карельской АССР и Коми ССР в составе РСФСР (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также Койгородского и Прилузского районов Коми ССР в составе РСФСР), в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, а также в Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской области.

Непрерывный стаж работы работникам для выплаты надбавок исчисляется со дня работы в указанных районах, но не ранее чем со сроков, установленных соответствующими решениями Правительства СССР.

Особенности исчисления непрерывного стажа работы, дающего право на получение гарантий и компенсаций, предусмотрены разделом III Инструкции № 3.

Так, пунктом 23 Инструкции № 3 предусмотрено, что в непрерывный стаж работы, дающий право на получение надбавок, засчитывается:

а) все время повышения квалификации с отрывом от производства в районах, указанных в пункте 1 настоящей Инструкции, и за пределами этих районов в соответствии с учебной программой, но не более шести месяцев;

б) непрерывная служба в отдаленных местностях СССР офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, при условии поступления их на работу в течение шести месяцев после увольнения по состоянию здоровья, возрасту или сокращению штата из воинских частей и предприятий Вооруженных Сил СССР, расположенных в этих местностях;

в) непрерывная служба в районах, указанных в пункте 1 настоящей Инструкции, а также в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях офицеров, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы, военных строителей, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, при условии поступления на работу не позднее шести месяцев, а военнослужащих срочной службы не позднее трех месяцев после увольнения в запас или отставку в указанных районах.

При увольнении этих лиц в запас или отставку за нарушение дисциплины, в связи с осуждением судом за совершенное преступление, за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, время службы не засчитывается в стаж работы.

Действие подпунктов "б" и "в" распространяется на женщин - военнослужащих, уволенных в связи с рождением ребенка. При этом время, предоставляемое им для заключения трудового договора (в том числе на определенный срок), удлиняется до достижения ребенком возраста 14 лет, а ребенком - инвалидом до 16 лет;

г) время работы или оплачиваемой производственной практики студентов вузов и учащихся средних специальных и других учебных заведений на предприятиях, находящихся в районах, указанных в пункте 1 настоящей Инструкции, независимо от перерывов в работе, вызванных обучением;

д) время пребывания на военных сборах и сельскохозяйственных работах, в том числе вне районов, указанных в пункте 1 настоящей Инструкции;

е) время вынужденного прогула при незаконном увольнении, если работник восстановлен на работе;

ж) время нахождения в лечебно - трудовых профилакториях, расположенных в местностях, перечисленных в пункте 1 настоящей Инструкции, при поступлении на работу в течение двух месяцев со дня освобождения из лечебно - трудового профилактория.

При определении трудового стажа для выплаты процентной надбавки необходимо учитывать разъяснения Президиума Верховного суда от 26.02.2014, приведенные в разделе 1 «Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», в котором, в частности, были сформулированы следующие выводы:

- Трудовой стаж, необходимый для начисления процентной надбавки к заработной плате работникам предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начиная с 1 июня 1993 г. суммируется независимо от сроков перерыва в работе.

- Суды обоснованно полагают, что при разрешении споров, касающихся начисления процентных надбавок, основания прекращения трудовых отношений не имеют значения для исчисления трудового стажа, необходимого для установления процентной надбавки.

- Разрешая споры, касающиеся определения стажа, необходимого для исчисления процентной надбавки, суды правильно исходят из того, что действующее законодательство не предусматривает включения периодов деятельности, осуществлявшихся на основании договоров гражданско-правового характера, и периодов индивидуальной трудовой деятельности в указанный стаж.

Из приведенных норм и разъяснений следует, что понятие «непрерывный стаж работы» для расчета величины процентной надбавки имеет специальное значение и определяется в соответствии с приведенными выше нормативными актами и разъяснениями. Так, в непрерывный стаж работы для расчета надбавки включается время, когда фактически трудовые обязанности не выполнялись и страховые взносы не уплачивались. И, наоборот, в данный стаж не включается период работы в качестве ИП или по договору гражданско-правового характера, т.е. период, когда страховые взносы уплачивались.

Из изложенного следует, что при определении величины процентной надбавки необходимо определять именно непрерывный стаж работы, дающий право на ее получение. Страховой стаж для определения процентной надбавки не используется.

Как было отмечено нами ранее, в соответствии с пунктом 1 Инструкции № 3 непрерывный стаж работы работникам для выплаты надбавок исчисляется со дня работы в указанных районах.

В силу пункта 28 Инструкции № 3 продолжительность непрерывного стажа работы, дающего право на получение надбавок к заработной плате, устанавливается администрацией предприятия в соответствии с записями в трудовых книжках и в ряде случаев на основании надлежаще оформленных справок военных комиссариатов, воинских частей и предприятий.

Таким образом, непрерывный трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки, необходимо исчислять со дня начала работы в районах, дающих право на получение такой надбавки, в том числе у других работодателей.

Указанный стаж может определяться на основании записей в трудовой книжке работника. В случае, если по данным трудовой книжки определить место выполнения работы не представляется возможным, по нашему мнению, Организация вправе запросить у работника соответствующее заявление, с приложением подтверждающих документов (например, справки с предыдущих мест работы; копии трудовых договоров), с указанием соответствующих мест работы.

Данный вывод подтверждается неофициальными разъяснениями эксперта Минтруда РФ Т.В. Маленко от 02.04.2020:

«При отсутствии соответствующих пометок для подтверждения стажа для начисления процентных надбавок при приеме на работу рекомендуется брать с работников заявление, в котором указаны места и периоды работы на Крайнем Севере и в приравненных к ним местностях, с приложением подтверждающих документов, например справок с мест предыдущей работы с указанием периода работы и того факта, что место работы - район Крайнего Севера или приравненная к нему местность; копий трудовых договоров с предыдущих мест работы, в которых указано место выполнения трудовых обязанностей - район Крайнего Севера».

Дополнительно обращаем Ваше внимание на Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28.03.2024 № 88-5986/2024 (УИД 24RS0048-01-2023-005064-14), в котором сделан следующий вывод:

«То обстоятельство, что при трудоустройстве истец не представил ответчику документов, подтверждающих весь его трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не освобождает работодателя от начисления либо перерасчета заработной платы с учетом процентной надбавки после представления таких документов».

Как было отмечено нами ранее, в силу статьи 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

В соответствии со статьей 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Постановление № 794 предписывает выплачивать процентную надбавку при работе в южных районах Красноярского края и Иркутской области в соответствии с Постановлением № 256, в рамках которого применяется Инструкция № 3.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции № 3 в состав заработка, на который начисляются надбавки, не включаются выплаты по коэффициентам к заработной плате, единовременному вознаграждению за выслугу лет, вознаграждение по итогам работы за год, выплаты по среднему заработку, материальная помощь, а также выплаты, носящие разовый поощрительный характер и не обусловленные системой оплаты труда.

На заработную плату, полученную работником на работе по совместительству, надбавки не начисляются.

В том случае, когда премии (доплаты) работникам выплачиваются по результатам работы за квартал (сезон, год), сумма этой премии (доплаты) для начисления надбавок распределяется по месяцам отчетного периода пропорционально отработанному времени.

В Письме Минтруда РФ от 27.04.2018 № 14-3/10/В-3162 сделан следующий вывод:

«В фактический месячный заработок работника, на который начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки, включаются: заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время, надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам), компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и вознаграждения, предусмотренные системами оплаты труда или положениями о премировании организации, и другие выплаты, установленные системой оплаты труда организации».

Аналогичное мнение выражено в Письме Минтруда России от 18.04.2017 № 11-4/ООГ-718.

В Письме Роструда от 27.09.2022 № ПГ/23987-6-1 указано, что районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются на заработную плату в целом, включая в том числе предусмотренное системой оплаты труда вознаграждение, выплачиваемое единовременно.

В Письме Минтруда России от 21.05.2025 № 14-5/10/В-8650 указано, что средний заработок, рассчитываемый для всех случаев, предусмотренных ТК РФ, не относится к заработной плате в определении статьи 129 ТК РФ.

Соответственно, на выплаты, рассчитанные по среднему заработку, процентные надбавки не начисляются[3].

В Письме Роструда от 20.12.2023 № ПГ/27074-6-1 сделан вывод о том, что на материальную помощь процентная надбавка не начисляется, так как указанная выплата является социальной и не входит в состав заработной платы.

Из приведенных норм и разъяснений следует, что в состав заработка, на который начисляется процентная надбавка, в частности, входят:

- заработная плата за отработанное время (оклад или начисления по тарифным ставкам);

- надбавки и доплаты;

- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;

- премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;

- иные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

При этом в состав заработка не включаются:

- выплаты, рассчитанные по среднему заработку;

- районный коэффициент[4];

- премии, не связанные с производственными результатами (например, премия к юбилею или празднику);

- материальная помощь;

- иные выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда.

В соответствии с разъяснениями Минтруда РФ, приведенными в пункте 1 Постановления Минтруда РФ от 11.09.1995 № 49 «Об утверждении разъяснения «О порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)» процентные надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициенты (районные, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях), установленные к заработной плате лицам, работающим в местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями, начисляются на фактический заработок, включая вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое ежемесячно, ежеквартально или единовременно.

В Письмах Минтруда РФ от 27.04.2018 № 14-3/10/В-3162, от 18.04.2017 № 11-4/ООГ-718 со ссылкой на указанные выше разъяснения сделан вывод о том, что районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются на фактический месячный заработок работника.

Таким образом, процентная надбавка начисляется на фактический заработок за конкретный месяц.

Коллегия Налоговых Консультантов, 14 ноября 2025 года

[1] Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»

[2] Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

[3] Данный вывод подтверждается разъяснениями в Письме ФНС России от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@

[4] Районный коэффициент и процентная надбавка не могут начисляться друг на друга