О регистрации страницы из социальных сетей при аудитории более 10 тыс. человек

У Организации есть группа в социальных сетях, где аудитория может скоро превысить 10 тыс. человек. Нам нужно зарегистрировать в Роскомнадзоре эту группу?

Ответ:

Роскомнадзор ведет перечень персональных страниц, объем аудитории которых превышает 10 тыс. пользователей.

Пользователь социальной сети, создавший страницу, объем аудитории которой превышает 10 тыс. пользователей, обязан:

представить в Роскомнадзор сведения позволяющие его идентифицировать;

не распространять на своей странице информацию с нарушением требований законодательства РФ, а также информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Пользователь социальной сети, создавший персональную страницу, не вправе размещать на своей странице информацию о своем финансировании и способах такого финансирования, если объем аудитории превышает 10 тыс. пользователей, а персональная странице не включена в перечень персональных страниц Роскомнадзора. Запрещено размещение рекламной информации на такой странице.

Штраф за нарушение законодательства о рекламе составляет:

на должностных лиц в размере от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Пользователь социальной сети, создавший персональную страницу, обязан в течение 10 рабочих дней со дня, когда количество пользователей социальной сети, превысит 10 тыс., предоставить сведения в Роскомнадзор.

На день представления сведений в Роскомнадзор количество пользователей также должно превышать 10 тыс.

Сведения, представляемые в Роскомнадзор, должны содержать:

наименование и указатель персональной страницы;

информацию о пользователе социальной сети, создавшем персональную страницу, включающую для российских юридических лиц:

полное и сокращенное (при наличии) наименования,

организационно-правовую форму,

основной государственный регистрационный номер,

информацию о представителе юридического лица, создавшего персональную страницу,

информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, использованных при создании и (или) используемых при ведении персональной страницы,

контактные данные представителя юридического лица, создавшего персональную страницу (абонентский номер и адрес электронной почты).

Сведение подаются лично либо через портал «Госуслуги». При передаче сведений пользователь социальной сети получает номер, который размещается им для оптимизации работы Роскомнадзора по проверке достоверности сведений в течении трех рабочих дней с момента номера.

В случае предоставления сведений через портал «Госуслуги» достоверность сведений проверяется Роскомнадзором в течение 7 рабочих дней со дня их получения.

В случае представления сведений лично достоверность сведений проверяется Роскомнадзором в течение 2 месяцев со дня их получения.

Уполномоченное должностное лицо Роскомнадзора в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения достоверности сведений, предоставленных пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, принимает решение о включении в перечень данных о персональной странице.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении персональной страницы в перечень Роскомнадзор направляет пользователю социальной сети, создавшему персональную страницу, и владельцу социальной сети уведомление о включении персональной страницы в перечень и уникальную ссылку.

Владелец социальной сети на персональной странице, включенной в перечень, размещает:

а) указание, подтверждающее включение персональной страницы в перечень;

б) уникальную ссылку для автоматического перехода пользователя социальной сети к поисковой форме, при переходе по которой отображаются сведения о наличии или об отсутствии в перечне наименования и (или) указателя персональной страницы.

Данная информация размещается владельцем социальной сети не позднее 2-го рабочего дня со дня получения от Роскомнадзора уведомления о включении персональной страницы в перечень.

Указание, подтверждающее включение персональной страницы в перечень, представляет собой графически выделенное сообщение в виде буквы «А» и знака «плюс».

Согласно разъяснениям Минцифры РФ, включение персональной страницы, объем аудитории которых превышает 10 тыс. пользователей, в перечень необходимо для размещения на таких страницах рекламной информации.

Обоснование:

Статьей 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (далее – Закон № 149-ФЗ) определены следующие понятия:

13) сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет";

14) страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети "Интернет", доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет";

17) владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте.

В соответствии с частью 1.2 статьи 10.6 Закона № 149-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, ведет перечень персональных страниц, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети. В указанный перечень включаются персональные страницы пользователей социальной сети, которые выполнили требования, предусмотренные частью 1.1 настоящей статьи, и не распространяют информацию с нарушением требований законодательства РФ, а также информацию, распространение которой в РФ запрещено. Порядок формирования и ведения указанного перечня определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Согласно части 1.1 статьи 10.6 Закона № 149-ФЗ в случае, если объем аудитории персональной страницы составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети, создавший такую персональную страницу пользователь социальной сети обязан:

1) предоставить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, сведения, позволяющие его идентифицировать. Состав сведений и порядок их предоставления устанавливаются Правительством РФ;

2) не допускать на созданной им персональной странице последующее распространение информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной в перечень персональных страниц, указанный в части 1.2 настоящей статьи.

На основании части 1.3 статьи 10.6 Закона № 149-ФЗ в случае, если объем аудитории персональной страницы составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети и сведения о такой персональной странице не включены в перечень персональных страниц, указанный в части 1.2 настоящей статьи, создавший такую персональную страницу пользователь социальной сети не вправе размещать информацию, содержащую предложения о финансировании данного пользователя, а также сведения о возможных способах осуществления этого финансирования.

Частью 10.6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ предусмотрено, что не допускается распространение рекламы на персональных страницах, указанных в части 1.3 статьи 10.6 Закона № 149-ФЗ, пользователями информационного ресурса, создавшими такие персональные страницы.

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 17 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа (часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ):

на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей;

на должностных лиц в размере от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей ;

на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Из приведенных норм следует, что Роскомнадзор ведет перечень персональных страниц, объем аудитории которых превышает 10 тыс. пользователей.

Пользователь социальной сети, создавший страницу, объем аудитории которой превышает 10 тыс. пользователей, обязан:

- представить в Роскомнадзор сведения позволяющие его идентифицировать;

- не распространять на своей странице информацию с нарушением требований законодательства РФ, а также информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Пользователь социальной сети, создавший персональную страницу, не вправе размещать на своей странице информацию о своем финансировании и способах такого финансирования, если объем аудитории превышает 10 тыс. пользователей, а персональная странице не включена в перечень персональных страниц Роскомнадзора.

Запрещено размещение рекламной информации на такой странице.

Штраф за нарушение законодательства о рекламе составляет:

- на должностных лиц в размере от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2024 № 1963 утверждены Правила предоставления пользователем социальной сети, объем аудитории персональной страницы которого составляет более 10 тысяч пользователей социальной сети, сведений, позволяющих его идентифицировать (далее – Правила № 1).

В силу пункта 2 Правил № 1 пользователь социальной сети, создавший персональную страницу, предоставляет сведения в Роскомнадзор в течение 10 рабочих дней со дня, когда количество пользователей социальной сети, осуществляющих взаимодействие с персональной страницей, информация о которых размещена владельцем социальной сети на персональной странице пользователя социальной сети, создавшего персональную страницу (подписчиков персональной страницы), превысит 10 тысяч пользователей социальной сети.

На день предоставления пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, в Роскомнадзор сведений количество пользователей социальной сети, осуществляющих взаимодействие с персональной страницей, информация о которых размещена владельцем социальной сети на персональной странице пользователя социальной сети, создавшего персональную страницу (подписчиков персональной страницы), должно превышать 10 тысяч пользователей социальной сети.

Пунктом 3 Правил № 1 установлено, что сведения должны содержать:

а) наименование и указатель персональной страницы;

б) информацию о пользователе социальной сети, создавшем персональную страницу, включающую:

для российских юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименования, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер, информацию о представителе юридического лица, создавшего персональную страницу, информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, использованных при создании и (или) используемых при ведении персональной страницы, а также контактные данные представителя юридического лица, создавшего персональную страницу (абонентский номер и адрес электронной почты).

Пунктом 5 Правил № 1 предусмотрено, сведения предоставляются в Роскомнадзор пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу и являющимся российским юридическим лицом, одним из следующих способов:

а) путем предоставления пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу и завершившим прохождение процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), сведений с использованием единого портала с последующим размещением номера, присвоенного пользователю социальной сети, создавшему персональную страницу, при предоставлении сведений, в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. При этом для пользователя социальной сети, создавшего персональную страницу и завершившего прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, обеспечивается возможность взаимодействия с единым порталом в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами РФ в области криптографической защиты информации, утвержденными в соответствии с Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации», а с 1 января 2026 г. взаимодействие пользователя социальной сети, создавшего персональную страницу и завершившего прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, с единым порталом должно осуществляться исключительно в соответствии с указанными правилами и принципами;

б) в случае если пользователь социальной сети, создавший персональную страницу, не завершил прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, путем предоставления сведений в центральный аппарат Роскомнадзора посредством личного приема, осуществляемого по предварительной записи, с последующим размещением номера, присвоенного пользователю социальной сети, создавшему персональную страницу, при предоставлении сведений, в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

На основании пункта 7 Правил № 1 в целях проверки достоверности сведений, предоставленных пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, пользователь социальной сети, создавший персональную страницу, размещает указанный в пунктах 5 и 6 настоящих Правил номер, присвоенный ему при предоставлении сведений, в программе для электронных вычислительных машин, используемой владельцем социальной сети и предназначенной для упрощения и оптимизации взаимодействия между владельцем социальной сети и Роскомнадзором, ссылка на которую размещена на официальном сайте Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), в течение 3 рабочих дней со дня получения такого номера.

Согласно пункту 9 Правил № 1 в случае размещения пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, указанного в пунктах 5 и 6 настоящих Правил номера, присвоенного пользователю социальной сети, создавшему персональную страницу, при предоставлении сведений, в программе для электронных вычислительных машин, используемой владельцем социальной сети и предназначенной для упрощения и оптимизации взаимодействия между владельцем социальной сети и Роскомнадзором, ссылка на которую размещена на официальном сайте, в целях проверки достоверности сведений, предоставленных пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, владелец социальной сети в течение 3 рабочих дней со дня размещения такого номера предоставляет с использованием указанной программы для электронных вычислительных машин Роскомнадзору сведения, предусмотренные пунктом 2 Правил предоставления сведений о пользователе социальной сети в Роскомнадзору, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.12.2024 № 1963 (далее – Правила № 2).

Пунктом 2 Правил № 2 предусмотрено, что владелец социальной сети по запросу предоставляет следующие сведения:

а) о пользователе социальной сети, создавшем персональную страницу, - информацию об абонентском номере, выделенном оператором подвижной радиотелефонной связи при заключении договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, пользователя социальной сети, создавшего персональную страницу, и (или) адресе электронной почты, использованных при создании и (или) используемых при ведении персональной страницы.

Из пунктов 10 и 11 Правил № 1 следует, что Роскомнадзор в течение 7 рабочих дней со дня получения сведений от пользователя социальной сети, создавшего персональную страницу, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил, осуществляет проверку достоверности предоставленных сведений, в том числе с учетом сведений, полученных в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

В случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил, Роскомнадзор осуществляет проверку достоверности предоставленных пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, сведений в течение 2 месяцев со дня их получения.

Уполномоченное должностное лицо Роскомнадзора в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения достоверности сведений, предоставленных пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, и установления фактов соблюдения пользователем социальной сети, создавшим персональную страницу, порядка предоставления сведений, установленного настоящими Правилами, а также требований Закона № 149-ФЗ принимает решение о включении в перечень данных о персональной странице, включающих наименование и указатель персональной страницы, а также уникальный идентификатор пользователя социальной сети, создавшего персональную страницу, в единой системе идентификации и аутентификации (пункт 13 Правил № 1).

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении персональной страницы в перечень Роскомнадзор направляет пользователю социальной сети, создавшему персональную страницу, и владельцу социальной сети уведомление о включении персональной страницы в перечень и уникальную ссылку для автоматического перехода пользователя социальной сети к поисковой форме, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при переходе по которой отображается информация о наличии или отсутствии в перечне наименования и (или) указателя персональной страницы (пункт 14 Правил № 1).

Таким образом, пользователь социальной сети, создавший персональную страницу, обязан в течение 10 рабочих дней со дня, когда количество пользователей социальной сети, превысит 10 тыс., предоставить сведения в Роскомнадзор.

На день представления сведений в Роскомнадзор количество пользователей также должно превышать 10 тыс.

Сведения, представляемые в Роскомнадзор, должны содержать:

наименование и указатель персональной страницы;

информацию о пользователе социальной сети, создавшем персональную страницу, включающую для российских юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) наименования, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер, информацию о представителе юридического лица, создавшего персональную страницу, информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, использованных при создании и (или) используемых при ведении персональной страницы, контактные данные представителя юридического лица, создавшего персональную страницу (абонентский номер и адрес электронной почты).



Сведение подаются лично либо через портал «Госуслуги». При передаче сведений пользователь социальной сети получает номер, который размещается им для оптимизации работы Роскомнадзора по проверке достоверности сведений в течении трех рабочих дней с момента номера.

В случае предоставления сведений через портал «Госуслуги» достоверность сведений проверяется Роскомнадзором в течение 7 рабочих дней со дня их получения.

В случае представления сведений лично достоверность сведений проверяется Роскомнадзором в течение 2 месяцев со дня их получения.

Уполномоченное должностное лицо Роскомнадзора в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения достоверности сведений, предоставленных пользователем социальной сети, принимает решение о включении в перечень данных о персональной странице.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении персональной страницы в перечень Роскомнадзор направляет пользователю социальной сети, создавшему персональную страницу, и владельцу социальной сети уведомление о включении персональной страницы в перечень и уникальную ссылку.

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2024 № 1963 также утверждены Правила размещения на персональной странице, объем аудитории которой составляет более 10 тысяч пользователей социальной сети, информации о включении в перечень персональных страниц, объем аудитории каждой из которых составляет более 10 тысяч пользователей социальной сети (далее – Правила № 3).

В силу пункта 2 Правил № 3 владелец социальной сети на персональной странице, включенной в перечень, размещает:

а) указание, подтверждающее включение персональной страницы в перечень, - в верхней части персональной страницы рядом с ее наименованием и в описании персональной страницы;

б) уникальную ссылку для автоматического перехода пользователя социальной сети к поисковой форме, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при переходе по которой отображаются сведения о наличии или об отсутствии в перечне наименования и (или) указателя персональной страницы, - в описании персональной страницы. Ссылка должна сопровождаться текстом, отражающим факт включения персональной страницы в перечень.

Пунктом 3 Правил № 3 предусмотрено, что указание, подтверждающее включение персональной страницы в перечень, представляет собой графически выделенное сообщение в виде буквы «А» и знака «плюс».

Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих Правил, размещается или удаляется владельцем социальной сети не позднее 2-го рабочего дня со дня получения от Роскомнадзора уведомления о включении персональной страницы в перечень или об исключении ее из перечня соответственно (пункт 6 Правил № 3).

Пользователь социальной сети, персональная страница которого включена в перечень, вправе самостоятельно разместить любым доступным ему способом на своей персональной странице уникальную ссылку, предусмотренную подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил (пункт 7 Правил № 3).

Таким образом, владелец социальной сети на персональной странице, включенной в перечень, размещает:

а) указание, подтверждающее включение персональной страницы в перечень;

б) уникальную ссылку для автоматического перехода пользователя социальной сети к поисковой форме, при переходе по которой отображаются сведения о наличии или об отсутствии в перечне наименования и (или) указателя персональной страницы.

Данная информация размещается владельцем социальной сети не позднее 2-го рабочего дня со дня получения от Роскомнадзора уведомления о включении персональной страницы в перечень.

Указание, подтверждающее включение персональной страницы в перечень, представляет собой графически выделенное сообщение в виде буквы «А» и знака «плюс».

В Информации Минцифры РФ по состоянию на 02.11.2024 были даны следующие разъяснения:

«На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тыс. подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Как это работает

1. Владельцы каналов/страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные.

2. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение 3 дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.

3. Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.

4. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Для чего нужна регистрация

Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года».

Коллегия Налоговых Консультантов, 17 декабря 2025 года