О порядке применения ККТ при реализации товара через маркетплейс

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре (статья 1006 ГК РФ).

В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора (статья 1008 ГК РФ).

Из текста вопроса следует, что в рассматриваемом случае заключен агентский договор, согласно которому маркетплейс является агентом, действующим от имени Организации и за ее счет.

Предметом агентского договора является реализация товаров Организации - автомобилей через маркетплейс. При этом сам товар Агенту не передается, а доставляется напрямую конечным покупателям. Следовательно, в данных правоотношениях покупателями являются пользователи маркетплейса, приобретающие товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Из приведенной нормы следует, что ККТ применяется юридическими лицами в момент проведения расчета.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги[2]. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также[3] прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг[4] либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что расчетом является, в частности:

- прием (получение) денежных средств или иного встречного представления[5] в день продажи товара;

- получение предварительной оплаты (аванса) денежными средствами или иным встречным представлением в счет передаваемого товара в будущем;

- зачет предоплаты (аванса) в момент передачи товара;

- предоставление отсрочки по оплате в момент передачи товара[6];

- прием (получение) денежных средств иного встречного представления в счет погашения обязательства по оплате ранее переданного товара.

В момент осуществления приведенных выше операций юридическое лицо обязано применить ККТ.

В Письме ФНС России от 02.05.2023 № ЗГ-3-20/6089@ по вопросу о применении ККТ при продаже товаров с участием агента по приему платежей указано:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлено, что под термином «расчеты» в Федеральном законе N 54-ФЗ понимаются в том числе прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, в том числе платежными агентами (субагентами), банковскими платежными агентами (субагентами), иными агентами, не являющимися платежными агентами (субагентами), банковскими платежными агентами (субагентами) (далее - агенты по приему платежей), при приеме (получении) и выплате денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, приеме (получении) и выплате денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, предоставлении и погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг либо предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, в соответствии с которыми при получении агентами по приему платежей денежных средств за товары (работы, услуги) от покупателей (клиентов) организации и индивидуальные предприниматели, поручившие таким агентам по приему платежей осуществлять от своего имени или от имени этих агентов такое получение денежных средств, (далее - поставщики товаров (работ, услуг)) и не поручавшие этим агентам осуществлять выдачу (передачу) соответствующих товаров (работ, услуг) покупателям (клиентам), указанные поставщики товаров (работ, услуг), осуществляющие выдачу (передачу) покупателям (клиентам) соответствующего товара (работы, услуги), вправе не применять контрольно-кассовую технику при получении соответствующих денежных средств, уплаченных покупателями (клиентами) за эти товары (работы, услуги).

Также Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений о том, что поставщик товара (работы, услуги), который в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ обязан применять контрольно-кассовую технику, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе поручить агенту по приему платежей оказывать услуги по формированию кассового чека, направлению кассового чека плательщику в электронной форме и передаче фискальных данных в налоговые органы и на этом основании вправе не применять контрольно-кассовую технику.

Формирование кассового чека, выдача кассового чека покупателю (клиенту), направление кассового чека покупателю (клиенту) в электронной форме и передача фискальных данных в налоговые органы не являются услугами, оказываемыми пользователем контрольно-кассовой техники покупателям (клиентам), которые он вправе перепоручить третьим лицам, в том числе агенту по приему платежей, а являются обязанностью пользователя контрольно-кассовой техники, которую он должен исполнять лично в соответствии с требованиями Федерального закона N 54-ФЗ.

Поставщик товара (работы, услуги), руководствуясь положениями пункта 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе поручить агенту по приему платежей оказывать ему услуги по приему (получению) и выплате денежных средств от покупателя (клиента), которые он уплачивает (выплачивает) поставщику товара (работы, услуги) за товар (работу, услугу), передаваемый (выдаваемый) этому покупателю (клиенту), и при оказании которых указанный агент по приему платежей обязан применять контрольно-кассовую технику, включая формирование кассового чека, выдачу кассового чека покупателю (клиенту), направление кассового чека покупателю (клиенту) в электронной форме и передачу фискальных данных в налоговые органы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ форматы фискальных документов, обязательные к использованию, утверждаются уполномоченным органом и размещаются на его официальном сайте в сети Интернет.

Приказом ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» (далее - Приказ о ФФД) установлены правила формирования реквизитов кассового чека, в том числе реквизитов «признак агента» (тег 1057) и «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «признак предмета расчета» (тег 1212), «признак способа расчета» (тег 1214), реквизитов «данные поставщика» (тег 1224), «ИНН поставщика» (тег 1226), «сведения о покупателе (клиенте)» (тег 1256).

Поставщики товаров (работ, услуг) и агенты по приему платежей при применении контрольно-кассовой техники и формировании кассовых чеков обязаны соблюдать требования указанного Приказа о ФФД в отношении реквизитного состава кассовых чеков, формируемых при осуществлении расчетов, в том числе реквизитов «признак агента» (тег 1057) и «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «признак предмета расчета» (тег 1212), «признак способа расчета» (тег 1214), реквизитов «данные поставщика» (тег 1224), «ИНН поставщика» (тег 1226) и «сведения о покупателе (клиенте)» (тег 1256).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено Федеральным законом N 54-ФЗ.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов, с применением устройств, подключенных к сети Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов (далее - расчеты в безналичном порядке в сети Интернет), обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем может не печататься.

Контрольно-кассовая техника, предназначенная для применения только при осуществлении расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети Интернет, а также расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ, применяется только при указанных расчетах.

В соответствии с пунктом 5.6 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику, расположенную вне места совершения расчетов, в том числе:

- при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в сети Интернет) за реализуемый товар при разносной торговле;

- при осуществлении расчетов по месту выполнения работы и (или) оказания услуги, которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их частей и (или) земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды или иных законных основаниях.

В связи с изложенным организация, выступающая агентом по приему платежей, действующая по поручению поставщика товара (работ, услуг), применяющая контрольно-кассовую технику только для осуществления расчетов в безналичном порядке в сети Интернет, не может использовать такую контрольно-кассовую технику и осуществлять расчеты с покупателем (клиентом) на месте осуществления расчета в торговом объекте, кафе, ресторане, где происходит непосредственное взаимодействие покупателя (клиента) с пользователем контрольно-кассовой техники, являющимся поставщиком товаров (работ, услуг) или уполномоченным им лицом. В данном случае при осуществлении расчета пользователь контрольно-кассовой техники обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты).

Исходя из вопроса, изложенного в обращении, в случае продажи товаров через интернет-магазин при получении агентом по приему платежей денежных средств от покупателя, предназначенных для полной оплаты им конкретного товара, который не является подакцизным товаром и будет передан покупателю поставщиком товара после оплаты этого товара, но не в момент передачи указанных денежных средств агенту по приему платежей от покупателя, указанный агент по приему платежей фактически получает от покупателя полную предварительную оплату до момента передачи предмета расчета и обязан сформировать кассовый чек, который должен содержать реквизит «признак способа расчета» (тег 1214), имеющий значение, равное «1» (полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета), реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212), имеющий значение, равное «1» (товар), и реквизит «наименование предмета расчета» (тег 1030), содержащий сведения о реализуемом товаре (таблица 25 Приложения N 2 Приказа о ФФД для ФФД версии 1.05, таблица 63 для ФФД версии 1.1 и таблица 101 для ФФД версии 1.2).

При этом сумма вознаграждения, которая выплачивается агенту по приему платежей за оказываемые им услуги, в случае, если агент получает такое вознаграждение, должна быть указана отдельным реквизитом в составе реквизита «предмет расчета» (тег 1059), и в отношении этого вознаграждения реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212) должен иметь значение, равное «11» (о вознаграждении пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или иным агентом).

При передаче указанного товара покупателю поставщик товара также обязан сформировать кассовый чек, который должен содержать реквизит «предмет расчета» (тег 1059), в состав которого входит реквизит «признак способа расчета» (тег 1214), имеющий значение, равное «4» (полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета), и реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212), имеющий значение, равное «1» (товар).

При этом применение контрольно-кассовой техники должно осуществляться исходя из идентичности отражения операций в контрольно-кассовой технике и в регистрах бухгалтерского учета организации с учетом действующей учетной политики, за исключением случаев, предусматривающих иное отражение операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

В случае если при осуществлении расчета за товары в сети Интернет одновременно осуществляется передача товара покупателю, то сумма такого расчета может сразу учитываться поставщиком товара как реализация с формированием одного кассового чека, содержащего реквизит «признак способа расчета» (тег 1214), имеющий значение, равное «4» (полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета). При этом агент по приему платежей не вправе формировать такой кассовый чек с указанным реквизитом, поскольку он не осуществляет выдачу товара покупателю, а осуществляет только прием предоплаты за товар от покупателя».

Таким образом, в рассматриваемом случае ККТ обязаны применить и Маркетплейс, и Организация в следующем порядке:

- Маркетплейс на дату получения денежных средств от покупателя формирует кассовый чек, который должен содержать реквизит «признак способа расчета» (тег 1214), имеющий значение, равное «1» (полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета);

- Организация на дату передачи товара покупателю формирует кассовый чек, который должен содержать реквизит «признак способа расчета» (тег 1214), имеющий значение, равное «4» (полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета).

В дальнейшем при перечислении денежных средств от Маркетплейса к Организации ни у одной из сторон не возникнет обязанностей по применению ККТ.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 27 июля 2026 года

[1] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

[2] прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

[3] прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц.

[4] включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей.

[5] Зачет взаимных требований, удержание из заработной платы, мена.

[6] Под предоставлением займов для оплаты товаров, работ или услуг следует понимать предоставление организацией (ИП) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате за товары, работы или услуги (Письмо ФНС России от 25.10.2018 № ЕД-3-20/7645@).