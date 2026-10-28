О налогообложении при различных вариантах передачи имущества

Организация приняла решение о продаже ТМЦ и ОС, стоимость которых ранее была списана в связи с использованием в производственной деятельности. ТМЦ отражается на забалансовых счетах.

Рассматриваются несколько вариантов передачи:

1. передача в благотворительные фонды;

2. безвозмездная передача;

3. продажа ФЛ (возможно сотрудникам);

4. продажа ЮЛ.

Какие налоговые последствия возникают при каждом варианте передачи имущества?

Ответ:

Ситуация НДС Налог на прибыль Иные риски Передача в благотворительный фонд Передача в рамках закона о благотворительной деятельности – не облагается НДС. При этом сумма НДС с остаточной стоимости ОС и с полной стоимости ТМЦ, ранее принятая к вычету, должна быть восстановлена на дату передачи имущества. От льготы можно отказаться. В таком случае передача имущества будет облагаться НДС с рыночной стоимости. Обязанность по восстановлению НДС при этом будет отсутствовать. Если благотворительный фонд включен в реестр СОНКО, то расходы в виде остаточной стоимости ОС могут быть учтены в расходах (в пределах 1% от выручки). По ТМЦ расходы отсутствуют, так как они были учтены ранее. Если благотворительный фонд не включен в реестр СОНКО или фонд передает имущество другой НКО, то остаточная стоимость ОС не может быть учтена в расходах. Сумма восстановленного НДС не может быть учтена в расходах по налогу на прибыль. Безвозмездная передача арендодателю На дату отгрузки (передачи) имущества с его рыночной стоимости исчисляется НДС. Остаточная стоимость ОС не учитывается в составе расходов по налогу на прибыль. По ТМЦ расходы отсутствуют, так как они были учтены ранее. Продажа ФЛ (возможно сотрудникам) Операция по реализации имущества облагается НДС (налоговая база - стоимость реализации). В доходах отражается выручка от реализации (без учета НДС) В отношении ОС в расходах отражается остаточная стоимость. В случае, если будет получен убыток от реализации, то такой убыток учитывается в особом порядке – равномерно в течение оставшегося срока полезного использования. В отношении ТМЦ расходы не отражаются, так как они были учтены ранее В случае, если Организация и сотрудник являются взаимозависимыми, а имущество будет реализовано по цене ниже рыночной, то: - возможны риски доначисления налогов при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о получении Организацией необоснованной налоговой выгоды от сделок с сотрудником; - у сотрудника возникнет доход в виде материальной выгоды, подлежащий обложению НДФЛ. Организация при выплате такого дохода будет являться налоговым агентом. Продажа ЮЛ Операция по реализации имущества облагается НДС (налоговая база - стоимость реализации). В доходах отражается выручка от реализации (без учета НДС) В отношении ОС в расходах отражается остаточная стоимость. В случае, если будет получен убыток от реализации, то такой убыток учитывается в особом порядке – равномерно в течение оставшегося срока полезного использования. В отношении ТМЦ расходы не отражаются, так как они были учтены ранее В случае, если Организация и ЮЛ будут являться взаимозависимыми, а имущество будет реализовано по цене ниже рыночной, то возможны риски доначисления налогов при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о получении Организацией необоснованной налоговой выгоды от сделок.

Обоснование:

Рассмотрим налоговые последствия, возникающие при передаче имущества.

В ответе мы исходим из того, что в налоговом учете Организации:

- ранее была полностью учтена в составе расходов стоимость подлежащих передаче ТМЦ;

- в отношении подлежащих передаче ОС не применялась амортизационная премия и инвестиционный налоговый вычет.

Передача в благотворительные фонды

В ответе мы исходим из того, что передача имущества в благотворительные фонды осуществляется на безвозмездной основе.

НДС

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ операция по передаче имущества на безвозмездной основе признается объектом налогообложения НДС.

Согласно пункту 2 статьи 154 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, передаче права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы по НДС, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Таким образом, при передаче имущества на безвозмездной основе исчисление НДС осуществляется исходя из рыночной стоимости имущества.

На основании пункта 12 пункта 3 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС на территории РФ операции по передаче товаров (выполнение работ, оказание услуг), передаче имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (далее – Закон № 135-ФЗ), за исключением подакцизных товаров.

При этом, если получателями товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, являются организация и (или) индивидуальный предприниматель, документами, подтверждающими право на освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим подпунктом, являются:

- договор или контракт о безвозмездной передаче налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в абзаце первом настоящего подпункта;

- акт приема-передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав или иной документ, подтверждающий передачу налогоплательщиком товаров, имущественных прав (выполнение работ, оказание услуг).

Таким образом, в случае передачи имущества в благотворительный фонд в рамках закона о благотворительной деятельности не возникает обязанности по начислению НДС.

В общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) принимаются к вычету при выполнении следующих условий:

- сумма налога должна быть предъявлена, о чем должен свидетельствовать соответствующий счет-фактура (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

- товары (работы, услуги) приняты к учету на основании соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

- товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию РФ, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав, в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за исключением: операций, предусмотренных подпунктами 16 - 18, 22, 23, 25, 26, 29 пункта 2 статьи 146 настоящего Кодекса; операции, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта; выполнения работ (оказания услуг) за пределами территории Российской Федерации российскими авиационными предприятиями в рамках миротворческой деятельности и осуществления международного сотрудничества в разрешении международных проблем гуманитарного характера в рамках Организации Объединенных Наций (в отношении воздушных судов, двигателей и запасных частей к ним); передачи основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества, имущественных прав правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации юридических лиц; передачи имущества участнику договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), договора инвестиционного товарищества или его правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или раздела такого имущества; операций по передаче на безвозмездной основе в государственную казну Российской Федерации объектов недвижимого имущества.

Передача имущества благотворительному фонду не подпадает под исключения, приведенные в подпункте 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ. Соответственно, НДС с передаваемого имущества подлежит восстановлению.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, и имущественные права были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

Таким образом, если при приобретении имущества (ТМЦ и ОС) ранее НДС был принят к вычету, то в связи с его передачей на благотворительные цели указанный НДС подлежит восстановлению (на дату передачи имущества).

Данный вывод подтверждается разъяснениями контролирующих органов (например, письма Минфина РФ от 18.05.2026 № 03-03-06/1/41224, от 24.03.2026 № 03-07-11/23885).

При этом:

- в отношении ТМЦ: подлежит восстановлению сумма НДС с их стоимости, которая ранее была принята к вычету;

- в отношении ОС: НДС восстанавливается в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости основного средства. В случае, если стоимость ОС полностью самортизирована, при его передаче на благотворительные цели не возникнет обязанности по восстановлению НДС.

Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 5 статьи 149 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения, представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование.

Такой отказ или приостановление возможен только в отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций, предусмотренных одним или несколькими подпунктами пункта 3 настоящей статьи. Не допускается, чтобы подобные операции освобождались или не освобождались от налогообложения в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг).

Не допускается отказ или приостановление от освобождения от налогообложения операций на срок менее одного года.

Так как освобождение от уплаты НДС при передаче имущества благотворительному фонду осуществляется на основании пункта 3 статьи 149 НК РФ, Организация вправе отказаться от применения данного освобождения (в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 149 НК РФ).

В таком случае, при безвозмездной передаче имущества у Организации на дату реализации возникнет обязанность начислить НДС с рыночной стоимости данного имущества, а суммы НДС, ранее принятые к вычету, восстановлению подлежать не будут.

Налог на прибыль

При безвозмездной передаче имущества у Организации не возникают какие-либо доходы.

В соответствии с подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного в качестве пожертвования следующим некоммерческим организациям:

некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение указанного реестра, критерии включения некоммерческих организаций в указанный реестр устанавливаются Правительством Российской Федерации;

централизованным религиозным организациям, религиозным организациям, входящим в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированным некоммерческим организациям, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций;

Расходы, предусмотренные настоящим подпунктом, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса.

В силу пункта 3 Постановления Правительства РФ от 30.07.2021 № 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций» в реестр включаются, в частности, некоммерческие организации, которые являются благотворительными организациями, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и представили в Министерство юстиции Российской Федерации отчет в соответствии со статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за год, предшествующий дате включения в реестр.

Из приведенных норм следует, что при безвозмездной передаче имущества в адрес благотворительной организации, включенной в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – реестр СОНКО)[1], стоимость такого имущества может быть учтена в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль в размере, не превышающем 1% от выручки.

Применительно к рассматриваемой ситуации:

- в отношении основных средств в составе расходов может быть учтена остаточная стоимость;

-в отношении ТМЦ расходы не возникают, так как их стоимость уже была учтена в составе затрат по налогу на прибыль.

В случае если Организация передает имущество благотворительному фонду или благотворительной организации, не включенным в реестр СОНКО, то расходы в виде остаточной стоимости основных средств не могут быть учтены для целей налогообложения прибыли на основании пункта 16 статьи 270 НК РФ, в соответствии с которой при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, если иное не предусмотрено настоящей главой.

В Письме ФНС РФ от 04.02.2021 № СД-4-3/1247@ указано следующее:

«Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ООО от 20.01.2020 по вопросу отражения в расходах по налогу на прибыль расходов в виде денежных средств, направленных в адрес благотворительного фонда (далее - Фонд) на безвозмездной основе для целей финансирования благотворительных мероприятий, которые впоследствии направлены в адрес религиозных организаций, и сообщает следующее.

В соответствии с положениями пунктов 16 и 49 статьи 270 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при определении налоговой базы не учитываются: расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ, а также иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

На основании пункта 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно положениям пункта 1 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 ГК РФ.

Таким образом, осуществление расходов в виде благотворительных пожертвований - это добровольное волеизъявление налогоплательщиков, преследующее общеполезные цели, которое не направлено на извлечение доходов в коммерческих целях.

Согласно подпункту 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся, в частности, расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного централизованным религиозным организациям, религиозным организациям, входящим в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированным некоммерческим организациям, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций.

По мнению ФНС России, из текста указанной нормы следует, что она распространяется на безвозмездную передачу налогоплательщиком имущества (включая денежные средства) непосредственно в адрес некоммерческих организаций, указанных в подпункте 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

На основании вышеизложенного расходы в виде перечисления денежных средств в адрес Фонда на безвозмездной основе для целей финансирования благотворительных мероприятий при последующем направлении денежных средств Фондом в адрес религиозных организаций в рамках оказания благотворительной помощи не подлежат отражению в расходах при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций как не соответствующие критериям пункта 1 статьи 252 НК РФ и подпункта 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ».

Из приведенных разъяснений следует, что в случае, если имущество передается в благотворительный фонд, который в свою очередь далее передает его некоммерческой организации, включенной в реестр СОНКО, то стоимость такого имущества не может быть учтена в расходах по налогу на прибыль.

Кроме того, по мнению Минфина РФ (письмо от 24.03.2026 № 03-07-11/23885) суммы НДС, восстановленные при безвозмездной передаче имущества благотворительному фонду, не могут быть учтены в составе расходов по налогу на прибыль.

Безвозмездная передача

В ответе мы исходим из того, что безвозмездно передаются ТМЦ и объекты ОС, не относящиеся к неотделимым улучшениям арендованного имущества.

НДС

При передаче имущества на безвозмездной основе возникает объект налогообложения НДС (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ).

Исчисление НДС осуществляется исходя из рыночной стоимости имущества (пункт 2 статьи 154 НК РФ).

Налог на прибыль

В силу пункта 16 статьи 270 НК РФ расходы в виде остаточной стоимости основных средств не могут быть учтены для целей налогообложения прибыли.

В отношении ТМЦ расходы не возникают, так как их стоимость уже была учтена в составе затрат по налогу на прибыль.

Продажа физическому лицу (возможно сотрудникам)

НДС

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ реализация товаров (ОС и ТМЦ) на территории РФ признается объектом обложения НДС.

В силу пункта 1 статьи 154 НК РФ налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения суммы налога.

Таким образом, продажа имущества физическому лицу, в том числе сотруднику облагается НДС.

Налоговая база при это определяется как стоимость реализации имущества.

Налог на прибыль

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 248 НК РФ к доходам для целей налогообложения прибыли относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации).

Согласно пункту 1 статьи 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, признаются для целей настоящей главы в соответствии со статьей 271 или статьей 273 настоящего Кодекса (пункт 2 статьи 249 НК РФ).

В силу пункта 1 статьи 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления), если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи.

Пунктом 3 статьи 271 НК РФ установлено, что для доходов от реализации, если иное не предусмотрено настоящей главой, датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 настоящего Кодекса, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.

На основании вышеизложенного, на дату перехода права собственности на имущество к физическому лицу в составе доходов Организации отражается выручка от реализации в размере договорной цены.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации амортизируемого имущества доходы от реализации уменьшаются на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 257 настоящего Кодекса.

При этом в силу пункта 3 статьи 268 НК РФ если остаточная стоимость амортизируемого имущества, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.

Таким образом, при реализации объекта ОС выручка от реализации уменьшается на его остаточную стоимость. При этом в случае, если остаточная стоимость ОС превышает выручку от его реализации, возникнет убыток от реализации ОС, который учитывается по правилам пункта 3 статьи 268 НК РФ – равномерно в течение оставшегося срока полезного использования данного объекта ОС.

При реализации ТМЦ какие-либо расходы не отражаются, так как их стоимость уже была учтена в составе расходов по налогу на прибыль.

В случае, если реализация имущества будет осуществляться в адрес сотрудника Организации необходимо учитывать следующее.

В силу норм статьи 105.1 НК РФ сотрудник и Организация в некоторых случаях могут быть признаны взаимозависимыми лицами.

Несмотря на то, что сделка по продаже имущества от Организации сотруднику с большой долей вероятности, не будет признаваться контролируемой, налоговый орган вправе

провести контроль цены сделки в случае, если сделка приводит к получению необоснованной налоговой выгоды (статья 54.1 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 05.07.2023 № БВ-4-7/8532).

В случае, если будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о получении Организацией необоснованной налоговой выгоды от сделок с сотрудником (например, в связи с занижением цены реализации имущества по сравнению с реализацией в адрес невзаимозависимых покупателей), то налоговый орган может доначислить соответствующие налоги (пункт 2 Письма ФНС РФ от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, Письмо ФНС РФ от 27.11.2017 № ЕД-4-13/23938@).

Согласно пункту 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 212 НК РФ к доходам налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, относится материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг), цифровой валюты, цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику.

В силу пункта 3 статьи 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения товаров (работ, услуг), указанной в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется как превышение цены идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), реализуемых лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, в обычных условиях лицам, не являющимся взаимозависимыми, над ценами реализации идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), налогоплательщику.

В Письме Минфина РФ от 03.10.2017 № 03-04-06/64417 указано следующее:

«…в случае продажи организацией автомобиля своему сотруднику по цене ниже рыночной у сотрудника может возникать экономическая выгода (доход), определяемая как разница между рыночной ценой и стоимостью автомобиля, приобретенного у организации. Указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке».

Из приведенных норм следует, что в случае продажи Организацией имущества своему взаимозависимому сотруднику по цене ниже рыночной у сотрудника возникает доход в виде материальной выгоды, который облагается НДФЛ.

При этом в силу норм пункта 1 и 4 статьи 226 НК РФ у Организации возникает обязанность исполнять функции налогового агента: удержать и перечислить соответствующую сумму НДФЛ в бюджет.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что в случае, если Организация и сотрудник являются взаимозависимыми, а имущество будет реализовано по цене ниже рыночной, то:

- возможны риски доначисления налогов при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о получении Организацией необоснованной налоговой выгоды от сделок с сотрудником;

- у сотрудника возникнет доход в виде материальной выгоды, подлежащий обложению НДФЛ. Организация при выплате такого дохода будет являться налоговым агентом.

Продажа юридическим лицам

В данном случае налоговые последствия аналогичны ситуации с реализацией в адрес физического лица.

В случае, если реализация имущества будет осуществляться в адрес взаимозависимых организаций по цене ниже рыночной, то также могут возникать риски доначисления налогов при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о получении необоснованной налоговой выгоды.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 21 сентября 2026 года

[1] Реестр СОНКО - https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/all