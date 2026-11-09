Транспортная накладная при оказании курьерских услуг

Если доставка товара производится курьерской службой на основании договора оказания курьерских услуг при этом в заявке на доставку указано место забора товара и место доставки. Необходимо ли в таком случае оформлять ЭТРН?

Необходимость оформления электронной транспортной накладной будет зависеть от квалификации договора, заключенного с курьерской службой.

В таблице приведены основные отличия между договорами и документы, оформление которых требуется при заключении того или иного договора.

Вид договора Основные признаки и требования Документальное оформление Договор оказания курьерских услуг Предмет договора: совершение действий по приему и доставке малогабаритных отправлений/документов «из рук в руки» в короткие сроки. Существенные условия: перечень действий курьера; сроки доставки; стоимость услуг. Ответственность Исполнителя за утрату груза ограничена условиями договора. В договоре не должно быть указаний на то, что Исполнитель организует доставку (перевозку) или осуществляет перевозку. Не указывается вид транспорта (Исполнитель свободен в выборе транспорта). Понятие малогабаритных отправлений не регламентировано и, как правило, определяется условиями договора. Заявка, курьерская накладная, акт оказанных услуг Договор оказания почтовых услуг Предмет договора: прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) почтовых отправлений. Существенные условия: вид почтового отправления; тарифы; сроки доставки. Требуется наличие у Исполнителя лицензии Имеются ограничения по пересылке, установленные статьей 22 Закона № 178-ФЗ. Ограниченная ответственность исполнителя при утрате груза Квитанция о приеме почтового отправления; опись вложений (на установленных бланках) Договор перевозки Предмет договора: физическое перемещение вверенного груза (пассажира, багажа) из пункта А в пункт Б на транспортном средстве. Существенные условия: точное наименование груза; указание пункта отправления и назначения; вид транспорта; размер провозной платы; сроки доставки. Транспортная накладная в электронной форме; акт оказанных услуг Договор транспортной экспедиции Предмет договора: организация процесса перевозки груза и оказание сопутствующих услуг (подбор перевозчиков, страхование и т.п.). Существенные условия: маршрут и вид транспорта; перечень оказываемых экспедиционных услуг; размер вознаграждения Экспедитор обязан состоять в реестре экспедиторов Экспедиторские документы в электронной форме (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складское свидетельство); акт оказанных услуг

Обращаем Ваше внимание, что квалификация договоров не редко становится предметом споров, поэтому мы не можем полностью исключить вероятности того, что при анализе условий договора, в случае если в нем или в отдельных заявках будут определены: наименование грузоотправителя, грузополучателя, вид груза, маршрут перевозки, вид транспорта, проверяющими органами может быть сделан вывод о заключении между сторонами договора перевозки, на основании которого потребуется оформление электронной транспортной накладной, или договора транспортной экспедиции, на основании которого требуется оформление электронных экспедиторских документов.

Обоснование:

Действующим законодательством не предусмотрен отдельный вид договоров в виде договора оказания курьерских услуг.

В связи с этим к таким договорам могут применяться общие нормы, установленные для договора возмездного оказания услуг.

Так, в силу пунктов 1 и 2 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ.

Соответственно, по договору оказания услуг исполнитель оказывает услуги, совершает определенные действия, определенную деятельность.

При этом порядок документального оформления факта оказания услуги законодательством не регламентирован. На практике принято оформлять факт оказания услуг соответствующим актом.

Кроме того, на практике с курьерскими службами могут быть заключены договоры на оказание услуг почтовой связи.

Так, в соответствии со статьей 2 Закона № 176-ФЗ:[1]

- услуги почтовой связи - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов денежных средств.

- операторы почтовой связи - организации почтовой связи и индивидуальные предприниматели, имеющие право на оказание услуг почтовой связи;

- организации почтовой связи - юридические лица любых организационно-правовых форм, оказывающие услуги почтовой связи в качестве основного вида деятельности.

- почтовые отправления - адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры.

При этом в силу статьи 17 Закона № 176-ФЗ операторы почтовой связи осуществляют деятельность по оказанию услуг почтовой связи на основании лицензий, получаемых в соответствии с Федеральным законом «О связи».

Таким образом, если курьерская служба производит прием, обработку, перевозку и доставку почтовых отправлений, то она должна иметь лицензию на эту деятельность.

Кроме того, поскольку в рамках оказания курьерских услуг фактически исполнитель доставляет определенный груз из одной точки в другую, не исключено, что данный договор может быть квалифицирован как договор перевозки или как договор транспортной экспедиции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами (пункт 2 статьи 784 ГК РФ).

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (пункт 1 статьи 785 ГК РФ).

На основании пункта 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

В соответствии с частью 1 статьи 8 Устава автомобильного транспорта[2] заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется грузоотправителем. Транспортная накладная формируется в виде электронной транспортной накладной. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

В Обзоре судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017, было отмечено следующее:

«20….

В соответствии с пунктом 1 статьи 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

По смыслу названной нормы существенными условиями договора перевозки, определяющими договор как договор названного вида, являются обязанности должника обеспечить транспортировку (перемещение в пространстве) и сохранность груза».

Следовательно, по договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и передать груз уполномоченному лицу – грузополучателю. Заключение договора перевозки подтверждается составлением транспортной накладной. С 1 сентября 2026 года заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной в электронной форме.

Отношения сторон по договору транспортной экспедиции регулируются главой 41 «Транспортная экспедиция» ГК РФ, Федеральным законом «О транспортно-экспедиторской деятельности» от 30.06.2003 № 87-ФЗ (далее – Закон № 87-ФЗ), а также иными нормативными актами.

В силу пункта 1 статьи 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.

Существенными условиями договора транспортной экспедиции в силу статьи 801 ГК РФ являются сведения о грузе и об условиях его перевозки (маршрут, грузоотправитель, грузополучатель), а также иная информация, необходимая для исполнения договора транспортной экспедиции (Постановление ФАС СЗО от 20.06.2012 по делу № А05-9429/2011).

Соответственно, по договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется перевезти или организовать перевозку груза за вознаграждение.

При этом в рамках договора транспортной экспедиции могут быть оказаны дополнительные услуги, осуществление которых необходимо для доставки груза.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.2 Закона № 87-ФЗ сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность, размещаются в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности (далее также - реестр).

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 утверждены Правила транспортно-экспедиционной деятельности (далее - Правила), в соответствии с которыми транспортно-экспедиционные услуги - услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза.

Пункт 5 Правил предусматривает оформление следующий экспедиторских документов:

- поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции);

- экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя);

- складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на складское хранение).

Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции (пункт 7 Правил).

Таким образом, гражданским законодательством разграничены договоры оказания услуг, в том числе почтовых услуг, договоры перевозки и договоры транспортной экспедиции, которые представляют собой самостоятельные виды договоров.

Из вопроса следует, что Организацией с курьерской службой заключен договор оказания курьерских услуг. В заявке на доставку указано место забора груза, место его доставки. Иные сведения отсутствуют.

В связи с этим, по нашему мнению, в рассматриваемой ситуации необходимость оформления электронной транспортной накладной будет зависеть от квалификации данного договора.

В таблице приведены основные отличия между договорами и документы, оформление которых требуется при заключении того или иного договора.

Вид договора Основные признаки и требования Документальное оформление Договор оказания курьерских услуг Предмет договора: совершение действий по приему и доставке малогабаритных отправлений/документов «из рук в руки» в короткие сроки. Существенные условия: перечень действий курьера; сроки доставки; стоимость услуг. Ответственность Исполнителя за утрату груза ограничена условиями договора. В договоре не должно быть указаний на то, что Исполнитель организует доставку (перевозку) или осуществляет перевозку. Не указывается вид транспорта (Исполнитель свободен в выборе транспорта). Понятие малогабаритных отправлений не регламентировано и, как правило, определяется условиями договора. Заявка, курьерская накладная, акт оказанных услуг Договор оказания почтовых услуг Предмет договора: прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) почтовых отправлений. Существенные условия: вид почтового отправления; тарифы; сроки доставки. Требуется наличие у Исполнителя лицензии Имеются ограничения по пересылке, установленные статьей 22 Закона № 178-ФЗ. Ограниченная ответственность исполнителя при утрате груза Квитанция о приеме почтового отправления; опись вложений (на установленных бланках) Договор перевозки Предмет договора: физическое перемещение вверенного груза (пассажира, багажа) из пункта А в пункт Б на транспортном средстве. Существенные условия: точное наименование груза; указание пункта отправления и назначения; вид транспорта; размер провозной платы; сроки доставки. Транспортная накладная в электронной форме; акт оказанных услуг Договор транспортной экспедиции Предмет договора: организация процесса перевозки груза и оказание сопутствующих услуг (подбор перевозчиков, страхование и т.п.). Существенные условия: маршрут и вид транспорта; перечень оказываемых экспедиционных услуг; размер вознаграждения Экспедитор обязан состоять в реестре экспедиторов Экспедиторские документы в электронной форме (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складское свидетельство); акт оказанных услуг

Обращаем Ваше внимание, что квалификация договоров не редко становится предметом споров.

Так, в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.09.2025 № Ф04-2733/2025 по делу № А45-39081/2024 суд признал договор оказания курьерских услуг договором транспортной экспедиции:

«…суд, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, квалифицировал заключенный между сторонами договор как договор транспортной экспедиции, принял во внимание обязанность экспедитора обеспечить сохранность груза и ответственность перед клиентом в размере его действительной стоимости, утрату груза компанией при отсутствии обстоятельств, освобождающих ее от ответственности; доказанную и не оспоренную ответчиком стоимость утерянного отправления, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в заявленном размере».

В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.03.2015 № Ф04-13976/2014 по делу № А45-17169/2013 рассматривалась следующая ситуация:

«В рамках договора оказания курьерских услуг истец поручил ответчику доставить груз по накладным. При получении груза было обнаружено нарушение целостности упаковки, выявлена недостача товара. Суд пришел к выводу о наличии у исполнителя перед клиентом обязательств, вытекающих из отношений транспортной экспедиции (п. 1 ст. 801 ГК РФ). Поскольку факт недостачи товара и размер убытков доказан, суд на основании ст. ст. 15, 393, абз. 1, 2 ст. 803 ГК РФ, п. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" взыскал с исполнителя причиненный клиенту ущерб. Довод исполнителя о том, что отношения между ним и клиентом регулируются Федеральным законом от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи", суд отклонил, т.к. товар был принят для доставки без описи почтового вложения, без объявленной ценности, то есть без документов, регламентированных Правилами оказания услуг почтовой связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 N 221)».

В Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2022 № 17АП-10703/2022-ГК по делу № А71-6082/2021 суд отказал в переквалификации договора оказания курьерских услуг в договор транспортной экспедиции:

«По мнению заявителя апелляционной жалобы, правоотношения сторон регулируются главой 41 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности", в связи с чем, ответчик на основании статьи 805 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 7 (пункты 1, 2, 6) указанного Федерального закона обязан возместить полную стоимость утраченного отправления.

В качестве оснований своих требований истец ссылается на накладную N 1189447098 от 15.07.2020, при оформлении которой стоимость отправления истцом не оценена, и в связи с этим, не уплачен дополнительный сбор, отправление не застраховано.

Довод истца о том, что по существу заключенный сторонами договор является договором транспортной экспедиции, отклоняется судом апелляционной инстанции как необоснованный, поскольку транспортная накладная или иной документ, предусмотренный транспортным уставом, на перевозку груза не оформлялись. Накладная N 1189447098 от 15.07.2020 транспортной накладной не является, надлежащим образом оформленная транспортная накладная в подтверждение факта заключения договора перевозки груза истцом в материалы дела не представлена. Иного суду не доказано (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах, вопреки доводам апелляционной жалобы, обоснованным признается вывод суда первой инстанции о том, что между сторонами заключен договор возмездного оказания курьерских услуг, порядок оказания услуг по договору установлен в Регламенте оказания услуг, который является неотъемлемой частью договора. Исходя из содержания Регламента возмездного оказания курьерских услуг, договорные отношения между исполнителем и клиентом основываются на принципе, согласно которому ответственность исполнителя является ограниченной (пункт 2 статьи 400 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В связи с чем, отсутствуют основания применять положения об ответственности перевозчика за утрату груза, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2017».

На основании изложенного мы не можем полностью исключить вероятности того, что при анализе условий договора, в случае если в нем или в отдельных заявках будут определены: наименование грузоотправителя, грузополучателя, вид груза, маршрут перевозки, вид транспорта, проверяющими органами может быть сделан вывод о заключении между сторонами договора перевозки, на основании которого потребуется оформление электронной транспортной накладной, или договора транспортной экспедиции, на основании которого требуется оформление электронных экспедиторских документов.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 28 сентября 2026 года

[1] Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»

[2] Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».