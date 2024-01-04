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Скрытые работы в бухгалтерии. Лайфхак, как бухгалтеру не выгорать

Когда бухгалтер начинает рабочий день - он открывает программу 1С, берет мышку в руки и…. начинает общаться.
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Скрытые работы в бухгалтерии. Лайфхак, как бухгалтеру не выгорать
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Переписки в мессенджерах, в почте, в таск-менеджерах, созвоны, видеосозвоны, голосовушки, выбивание информации и документов из контрагентов, начальников соседних отделов, менеджеров, подчиненных, руководителя, ЭДО, КЭДО, совещания, митапы, повторные согласования криво поставленных задач, звонки из налоговой, заколачивание букв в чат с банком, прием жалоб от обделенных зарплатой/вниманием/данными… и еще миллион разнообразных одновременных срочно-обморочных касаний.

И вот уже вечер, а в НДС еще конь не валялся, и бухгалтерия работает ночами.

А потом переносишь задачи в планировщике изо дня в день, изо дня в день. Рабочих задач прибавляется, а выполненных нет.

Потому бухгалтеры и мечтают об удаленке

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

БУХГАЛТЕРЫ МЕЧТАЮТ ОБ УДАЛЕНКЕ, ЧТОБЫ ОТ НИХ НАКОНЕЦ-ТО ОТСТАЛИ И ДАЛИ СПОКОЙНО ПОРАБОТАТЬ!

Ту же самую зарплату людям правильно начислить. Реестры для зарплатного проекта сделать, в банк направить.

Прокрыжить документы, счета фактуры, обороты по банку, свериться с контрагентами, проанализировать оборотку, и, наконец-то, посчитать налоги, заплатить их, найти их в ЕНС, отразить оплату в учете и сдать отчетность!

И это - минималка!!!

И не дай бог плюсом идет два филиала, онлайн кассы, торговля на маркет-плейсах, алиментщики, и ВЭД, в конце концов!

За одну ночь всего не успеть. А завтра с утра опять коммуникация (((

И опять что-то будет в приоритете. Или рабочее общение или рабочая работа)))

А обосновать свою занятость - сложно, и попросить распределить нагрузку тоже, сложно - аргументов нет.

Вроде сама виновата, проболтала целый день, в базу не удосужилась зайти, а при этом - болтала-то по делу! Не с подружкой кости другими подружкам перетирали. И даже беседа за чаем с коллегой - тоже деловая, ведь как-то надо узнавать, что кое-кто подумывает уволиться, судя по слухам, и, метнуться кабанчиком, проверить по этому человеку подотчет и отпуска.

Такова рутина наша ежедневная. Не заскучаешь)))

Так-то хорошо, что работа есть, но еще чуть-чуть и выгорания не миновать.

Что же делать?

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Итак, лайфхак, который я применила к себе и в своей аутсорсинговой компании «Бухгалтерия. Директор Доволен». Возможно, не всем этот способ подойдет, но что-то для себя вы точно возьмете.

В первую очередь, я перестала планировать дела и начала планировать время на эти дела.

Например, если была задача делать НДС, я выделяла в гугл-календаре время для его подготовки, например 90 минут. Плюс 10 минут до и плюс 10 минут после. Получался временной интервал с 10:20 по 12:10.

Перед этим событием - отводила время в календаре на проверку - все ли имеются данные для НДС. Плюс 10 минут до и 10 минут после. Также, 110 минут.

Стала планировать эти важные и стратегические дела на завтрашний день и еще 2 дня вперед.

В четверг у меня была запланирована важными делами пятница и вторник, а понедельник я не планировала, так как в понедельник часто что-то шло не так. Если все было ОК в понедельник - день уж точно не пропадет, найду себе применение.

И пришло жуткое понимание, что более 2-3 серьезных дел за один день я выполнить не могу. А дел гораздо больше!

Далее - я отключила все уведомления - на телефоне, в мессенджерах, в почте - замьютила все звуки, отключила все всплывашки, выставила ночной режим и тд.

Всех своих сотрудников попросила строго ориентироваться на мой календарь, планировать общение со мной заранее.

Это было просто, я вышла с таким сообщением:

Коллеги, вот вам доступы в мой календарь, если требуется от меня внимание - давайте, пробивайтесь в свободное в календаре время, я на связи, или в 15:30 каждый день я с вами на 30 минут. И по утрам, в 09:00 тоже, на 30 минут. Но, от души рекомендую писать мне все вопросы в битриксе. Не в общий чат, а мне, или в чат с задачей. И я вам отвечу в ближайшую паузу.

Если звонит клиент и ему надо со мной проговорить - решайте вопрос без меня, если это невозможно - запланируйте мне в календарь с ним созвон, на удобное для него время.

Привыкли все мгновенно. И бухгалтеры и клиенты.

И у меня появилось понимание объема моего времени на поработать, и на поговорить. И этими данными я уже смогла управлять. И повышать эффективность свою и своей команды.

Да, предвижу возражение, что с нашим директором/собственником/менеджерами/бухгалтерами/задачами/бизнесом такое не провернуть.

Понимаю. Но, это не так.

Вам просто не хватает данных для понимания чудовищных объемов профессиональной рабочей коммуникации. Нужна фактура, доказуха. И вам нужна, как аргумент в переговорах, и вашему визави на подумать и прозреть.

Если у вас реальная цель наладить свою работу, а не мучиться вечно с этими профанами неблагодарными (юмор) и кайфовать от этого (мазохизм) - планируйте свое время в календаре! Подробно, с фанатизмом! Даже, если у вас не более 10% от всего того, что я перечислила.

И это не идиотский учет рабочего времени (ненавижу УРВ), где до секунды-минутки надо все отметить.

Это тайм-менеджмент, королева всех компетенций - умение планировать! И придет понимание, что коммуникация - это огромная работа, которую можно планировать.

Ну, хотя бы попробуйте!

Задействованные помощники и диджитал-инструменты:

Google Календарь, Битрикс24, Почта, IP-телефония,
Мессенджеры - WhatsApp, Telegram, аккаунтов по 5 каждого )))

Комментарии

16
    • Виктория Хорцева
      Основатель

      да, работы столько, что работать некогда))) возможно, из-за объемной коммуникации. И тут не поможет вешать амбарный замок на бухгалтерию. Штурмом возьмут ))) Но, организовать эти потоки инфы можно. Многое зависит от менеджмента в компании, от руководства, от других участников коммуникации, но, как говорится - я сделал все что мог, прощайте )))

  • Вита Петрова

    Зачем изобретать велосипед? Никто ведь не станет оптимизировать оркестр - ты на скрипке, а в перерывах дуй в фанфары. Если такая нагрузка, то это не выгорание, а усталость. Выгорание - это когда смысл теряется. Всё тлен, всё раздражает, и в себе, и в своей работе - заполнение никому по большому счету не нужных отчетов, и в таком духе. Психологическая проблема, по крайней мере я так поняла на учебе.

    Лечится с помощью хобби, позитивного мышления, юмора и окончания войн.

    • Виктория Хорцева
      Основатель

      Выгорание во многих случаях лечится отдыхом, хобби, сменой работы, если договорится не получится.

      А то что вы описываете очень похоже на симптомы клинической депрессии, а это уже изменение в биохимии мозга, лечится у врачей, медикаментозно.

      Самостоятельно из этого состояния очень сложно выйти. Особенно, если депрессивный эпизод затяжной(((

      На эту тему не принято рассуждать. Врач психитатр как бабайка. А по факту - мозг такой же орган как печень, правильные таблеточки - и ты здоров. Если только это не необратимые изменения(((

      При этом

      • Вита Петрова

        Все болезни от нервов, это понятно. У выгорания несколько степеней последняя лечится в клинике согласна. Но это не то, о чем вы пишете здесь.

          • Виктория Хорцева
            Основатель

            Так. Я вышла из чата. Вы реально опираетесь на мнение маркетолога в вопросах изучения депрессии?!

            Но, статю я прочла - нет ни одного противоречия моему тезису про выгорание и депрессию.

            Но, пользоваться таким источником - зашквар. Это как учить бухучет по постам Гур из запрещенграма, которые обещают с нуля до ГБ за 2 месяца.

            Я против.

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