Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав

Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров, расскажу свое мнение об этом явлении.

Внимание, явно выходящее за рамки рабочего характера, ситуации, когда работника ценят явно не за профессиональные компетенции… Вероятно, многие сталкивались с такими ситуациями в той или иной форме. Кто-то был объектом такого внимания, кто-то наблюдал такое в отношении коллег, а кто-то сам был инициатором подобных действий.

Это явление известно как харассмент (или сексуальное домогательство). Текст будет на эту тему. Это мое личное человеческое мнение, я не имею компетенций для высказывания профессионального мнения.

Харассмент — слово-калька с английского языка, которое может переводиться как «домогательство», «нарушение личных границ», «приставания». На Западе харассмент трактуется максимально широко и включает в себя шутки, намеки, неуместные прикосновения, слухи или любые другие действия, которые вызывают у человека чувство дискомфорта. В России под харассментом чаще всего понимают домогательства со стороны кого-то, кто имеет власть над пострадавшим — обычно это начальник или преподаватель. Источник сайт Насилию.нет

Я, кстати, до скандала с Харви Вайнштейном не осознавала этого явления.

А потом кааак осознала.

А потом каааак села, каааак начала вспоминать эпизоды с попытками такого толка в отношении меня.

И я была шокирована. Эпизодов было много. Непростительно много.

И я поняла, почему мне не нравилось такое «внимание» со стороны ответственных лиц мужского пола.

И я тупо не понимала, чего они хотят сказать мне этим «вниманием». Прям дура дурой. И это, видимо, меня уберегало от самого события. Все заканчивалось на неуместных «заигрываниях», если можно их так назвать.

А при этом я никогда не соответствовала общепринятым стандартам красоты (это мое мнение)... Но мне всё равно доставалось такое некачественное «внимание».

И я представила, сколько этого «внимания» было у сотрудниц с более «модельной» внешностью, ну, вы понимаете, о чем я. А таких сотрудниц я знаю много.

Это жесть. Этот инсайт перевернул мое сознание.

В заключении хочу сказать, что есть разные мнения по поводу скандала с Вайнштейном. Что не прав он, и что не правы женщины. Думаю, что те, кто считает, что женщины повели себя не спортивно, и слили знаменитого продюсера почем зря — не знают, о чем они говорят.

И я твердо заявляю:

Харви Вайнштейн, ты реально не прав.

А вы когда-либо сталкивались с харассментом на рабочем месте? От кого? От коллег? Или от начальников? Какое у вас отношение к этому явлению?

А может столкнулись, а это был не харассмент, а искренняя любовь, и вы поженились?

P.S.

Этот пост навеян одним маленьким комментарием в посте Натальи Лукиной про Собеседование, после которого надо бежать и не оглядываться и выражает мое личное человеческое непрофессиональное мнение. Я не имею компетенций для высказывания профессионального мнения. Я имею только опыт.