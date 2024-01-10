Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав

Внимание, явно выходящее за рамки рабочего характера, ситуации, когда работника ценят явно не за профессиональные компетенции… Вероятно, многие сталкивались с такими ситуациями в той или иной форме. Кто-то был объектом такого внимания, кто-то наблюдал такое в отношении коллег, а кто-то сам был инициатором подобных действий.
Это явление известно как харассмент (или сексуальное домогательство). Текст будет на эту тему. Это мое личное человеческое мнение, я не имею компетенций для высказывания профессионального мнения.
Харассмент — слово-калька с английского языка, которое может переводиться как «домогательство», «нарушение личных границ», «приставания». На Западе харассмент трактуется максимально широко и включает в себя шутки, намеки, неуместные прикосновения, слухи или любые другие действия, которые вызывают у человека чувство дискомфорта. В России под харассментом чаще всего понимают домогательства со стороны кого-то, кто имеет власть над пострадавшим — обычно это начальник или преподаватель.
Источник сайт Насилию.нет
Я, кстати, до скандала с Харви Вайнштейном не осознавала этого явления.
А потом кааак осознала.
А потом каааак села, каааак начала вспоминать эпизоды с попытками такого толка в отношении меня.
И я была шокирована. Эпизодов было много. Непростительно много.
И я поняла, почему мне не нравилось такое «внимание» со стороны ответственных лиц мужского пола.
И я тупо не понимала, чего они хотят сказать мне этим «вниманием». Прям дура дурой. И это, видимо, меня уберегало от самого события. Все заканчивалось на неуместных «заигрываниях», если можно их так назвать.
А при этом я никогда не соответствовала общепринятым стандартам красоты (это мое мнение)... Но мне всё равно доставалось такое некачественное «внимание».
И я представила, сколько этого «внимания» было у сотрудниц с более «модельной» внешностью, ну, вы понимаете, о чем я. А таких сотрудниц я знаю много.
Это жесть. Этот инсайт перевернул мое сознание.
В заключении хочу сказать, что есть разные мнения по поводу скандала с Вайнштейном. Что не прав он, и что не правы женщины. Думаю, что те, кто считает, что женщины повели себя не спортивно, и слили знаменитого продюсера почем зря — не знают, о чем они говорят.
И я твердо заявляю:
Харви Вайнштейн, ты реально не прав.
А вы когда-либо сталкивались с харассментом на рабочем месте? От кого? От коллег? Или от начальников? Какое у вас отношение к этому явлению?
А может столкнулись, а это был не харассмент, а искренняя любовь, и вы поженились?
P.S.
Этот пост навеян одним маленьким комментарием в посте Натальи Лукиной про Собеседование, после которого надо бежать и не оглядываться и выражает мое личное человеческое непрофессиональное мнение. Я не имею компетенций для высказывания профессионального мнения. Я имею только опыт.
Комментарии25
А кто то еще помнит что они сделали с Харви? Талантливый был продюссер
Харассмент на работе - это очень важная, болезненная и в нашем обществе практически закрытая тема. У нас не принято, как на западе, реагировать на "внимание" заявлениями в полицию или хотя бы в отдел кадров. Мы все терпилы, молчим и чего-то ждем. А вдруг станет лучше? Не станет! Станет только хуже!
Столкнулась с излишним вниманием сотрудника из другого отдела на самой первой работе. Я была совсем молоденькой и не поняла, что он ко мне цепляется постоянно. Потом поняла, когда намеки стали уж слишком откровенными и уволилась оттуда, так как на поддержку коллег или начальства не рассчитывала. У нас в обществе закреплено - пристает - сама спровоцировала, сама виновата. И это ужасно!
Сочувствую (((
🫂
В юбке поди короткой ходила. Провоцировала
Атож! И юбка была короткая и даже декольте присутствовало! Поэтому со стороны отдела кадров (дам в возрасте) даже не стоило искать поддержку. Там на лице было написано - с низкой социальной ответственностью сотрудник))
Не оправдывая и не осуждая никого. Чисто с точки зрения логики. На мой взгляд обе стороны (и мужская и женская) просто немного перетягивают одеяло туда, куда им надо. Вот есть же простой пример. Человеку надо идти домой ночью через темный переулок где часто сидят хулиганы. Обстоятельства так сложились. Ему НАДО. Это ЗАКОННО. И он идет. Получает, разумеется, по голове. Это ОБИДНО и НЕСПРАВЕДЛИВО. Понимал он что скорей всего так и будет? Ну конечно. Именно в этом его ответственность - в момент принятия такого решения. Здесь важно. Его ответственность не в самом эпизоде, в самом эпизоде виноват конечно же на 140% хулиган. А в моменте принятия решения (то что он пошел через темный переулок) - ответственность за принятие этого риска на себя лежит исключительно на человеке. Вероятность была высока и понятна, но тем не менее он пошел. И в харассменте точно так же. Когда говорят про ответственность женщины имеется ввиду не сам эпизод, в котором конечно же вся ответственность лежит на мужчине. А имеется ввиду момент принятия решения - выбор короткой юбки утром. Действительно, ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ЭТО ПРАВО, ХАРАССМЕНТ ЭТО ПЛОХО, ХАРАССМЕНТ ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО, никто не спорит, но он с высокой вероятностью будет. Так устроена природа. Нормы общества через воспитание закладывают иное поведение. Но уровень скромности и уровень воспитания у всех разный. И менее скромные и менее воспитанные мужчины будут реагировать на эту юбку. Это ясно уже в момент надевания юбки. И публичные кампании по поводу того, что харассмент это плохо на мой взгляд это примерно как публичная кампания что бить людей по затылку в темном переулке тоже очень плохо. Все и так это понимают. Но хулиганы все равно будут. У них свой взгляд на мир. Так и с харассментом. Если воспитанием это не заложено, то публичные компании точно ничего не изменят. Это просто попытка установить всеобщую справедливость, которой в человеческом социуме установить невозможно
Я даже не смогла дочитать, то что вы говорите это виктимблейминг!
Кто бы где бы не шел – бить по голове нельзя. Точка.
Такими рассуждениями оправдываются агрессоры.
Кирилл, я вашу мысль поняла, но вы так плавно и мягко повернули в сторону "сама виновата")) Не может внешний вид оправдывать преступление.
про Харви и про остальных. Для меня (ужасно!!!), что все рассказы о приставаниях, случились по прошедствии многих десятилетий. Возникает вопрос: "а был ли мальчик?"
Я думаю был. Пока эта волна не поднялась, я не понимала, что по отношению ко мне тоже был харассмент.
Я думаю, что кто-то из пострадавших женщин осознал это то же, пост фактум, возможно при проработке какой-то проблемы с психологом, как гипотеза.
Ясно–понятно, что есть злоупотребление у кого-то из женщин.
Но, даже если только одна пострадала по-настоящему – всё не зря.