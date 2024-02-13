Бухгалтер-дура? Или директор — слабый менеджер?

В последний рабочий день года, в последнюю пятницу года, 29 декабря 2023 года у нас случился такой кейс.

Аудитор приступила к проверке бухгалтерской отчетности компании за 2022 год в понедельник, 25 декабря 2023 года))) за 5 дней до срока обязательной публикации Заключения в открытых источниках.

И это нормальная такая краснодарская аудиторская фирма, на минуточку.

Ну и ладно, подумала я и 29 декабря 2023 года в 13:30 выдрала таки из аудитора заключение. Чтоб все срослось я и три наших бухгалтера работали нон-стопом для этого клиента, чтобы удовлетворить данными аудитора.

Бухгалтеры поймут уровень треша в этой ситуации.

Последняя неделя декабря в любой бухгалтерии и без того как в моем любимом анекдоте:

Вот представьте себе что вы едете на велосипеде, вы в огне, велосипед в огне и все вокруг в огне и это бухгалтерия, детка!

А тут еще и у аудитора сроки подгорели, не смотря на то, что мы дергали аудитора каждые 2 недели. А в декабре я уже включила истерику. Договор с аудитором, кстати, был заключен в июне 2023 года. Тогда же была перечислена предоплата.

Так вот. В этой ситуации кто накосячил?

Аудитор или Директор этой аудиторской компании? Или, может быть, Директор клиента? Или аутсорсинговая компания (Я)?

Как думаете? И почему думаете именно так? Какие у вас аргументы? Давайте порассуждаем.

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