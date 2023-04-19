ФНС изучают коммерческие заявки, выставленные на сайтах закупок

Люблю я иногда поразбирать интересные с точки зрения разных схем закупки. Оказывается, налоговая служба тоже «развлекается» подобным образом.

Люблю я иногда поразбирать интересные с точки зрения разных схем закупки (Недетские игры на тендерах (klerk.ru).

А недавно побывала на форуме под названием «Один день из жизни города», в котором участвовала представитель ФНС – заместитель начальника Контрольного управления Варвара Бурлевич.

Оказывается, налоговая служба тоже «развлекается» подобным образом, только отличие между нами в том, что я делаю это из любопытства, чтобы оставаться в теме, а они активно используют этот механизм в работе по доначислению: сверяют, насколько предложенные цены включают необходимы налоги и поборы сборы.

Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России Варвара Бурлевич о проекте обеления

А найти, прямо скажем, они могут много чего интересного.

Особенно это интересно для тех, кто закупает услуги клининга, поскольку эта сфера находится под пристальным вниманием налоговых органов, как рынок, проходящий процесс обеления.

Странные цены

Исторически так сложилось, что эффективность работы служб закупок заказчиков (а ими являются представители всех сфер деятельности, в том числе и в госзаказе) оценивается по принципу уменьшения цены закупаемых услуг.

По сути, берется ТЗ прошлого года, оттуда убирается 10% и выставляется на конкурс, а в ходе торгов эта цена падает еще.

В эти цены зачастую не то, что налоги включить, но само даже минимальное качество услуг по уборке обеспечить практически невозможно. Это то, что происходило (и еще происходит) с индустрией чистоты, которая с точки зрения закона стало абсолютно нечистой.

Итак, на одной электронной торговой площадке нашла запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по уборке бытовых и производственных площадей некоего ООО, которое занимается водоснабжением.

Предприятию требуется следить за чистотой сразу в семи бытовых и производственных помещениях.

В течение года нужно мыть, подметать, выносить мусор, протирать пыль, содержать в чистоте туалеты и душевые кабинки для персонала (а также проводить их санитарную обработку, обеспечивать туалетной бумагой), а еще мыть окна. Также заказчик обозначил, что в общей сложности для уборки на всех объектах требуется 10 сотрудников.

За все про все, он готов платить 4 млн 370 тысяч рублей, включая налоги.

(Примечательно, что сравнение цен заявок производилось по предложенной цене договора вне зависимости от режима налогообложения участника закупки). Но и это еще не самое интересное.

А что так можно было

Берем калькулятор и делаем простейшие расчеты.

МРОТ в Самарской области составляет 16 242 рубля, платить сотрудникам меньше просто нельзя. 10 работникам клининговая компания каждый месяц минимально должна выплачивать 162 420 рублей, за год эта сумма превращается в 1 949 040 рублей.

Если взять более сложный расчёт, основанный на средней заработной плате по региону, то в Самарской области по коду ОКВЭД 81.2 он составляет 24 770 рублей, добавляем страховые взносы и получаем 32 324 рублей на человека в месяц.

Как итог, изначальная сумма в 4 300 632 рубля способна покрыть только расходы на сотрудников и полтора месяца уборки максимум.

Откуда, из какого анализа рынка взялась такая стоимость остается загадкой, но то, что компания – заказчик (впрочем, как и победитель) не в курсе существования проекта ФНС по обелению клининга и связанных с этим проблем, это однозначно.

Чтобы подтвердить свои догадки, попросила коллег из ООО «Сервис-Тольятти», которые профессионально занимаются уборкой производственных помещений в регионе проведения данного тендера, оценить условия задачи.

Вот, что получилось у специалистов:

Примерные расчеты (уровень зарплат и остальные затраты, которые были применины в расчете, с учетом графика и периодичности уборки, указанных помещений): Зарплата (без налогов, т.е. на руки – 7 сотрудников на полный 8-и часовой график и 3 сотрудника на 4-х часовой график, с учетом периодичности уборки) - 1 831 381 руб/год;

Материалы (моющие средства, протирочные материалы и туалетная бумага) - 285 600 руб/год;

Спецодежда на 10 сотрудников - 27 200 руб/год;

Мытье окон - 430 000 руб/год;

СОУТ (медосмотры + санкнижки на некоторых сотрудников) 19 000 руб/год; Итого прямых затрат 2 593 181 руб/год., без накладных и вознаграждения!



В целом на взгляд профессионалов отрасли, начальная максимальная ценазакупки позволяла участвовать в конкурсе только тем, кто работает на УСНО, в связи с изначально заниженной НМЦ.

Счастливый победитель

Всего участвовать в конкурсе изъявили желание 10 компаний, оказывающих услуги клининга.

Как водится, потенциальные подрядчики предлагали цену с дисконтом, но выиграл, конечно, тот, кто предложил наибольший дисконт.

А теперь внимание: снижение цены составило 48%! То есть объект взяли в работу чуть более, чем за два миллиона рублей, если уж быть точными: 2 269 691 рубль.

Основываясь на выше приведенных расчетах, понятно, что в итоговые 2 269 691,80 без НДС невозможно уложиться, поэтому можно предположить, что уровень зарплат у победителя вряд ли дотягивает даже до МРОТ, либо планируется уменьшение количества персонала при исполнении договора, либо по договоренности с Заказчиком будет отклонение от ТЗ в плане периодичности уборки, либо мытья окон и т.д.

Есть еще одна фантастическая версия: победитель – это благотворительная организация, своеобразный клининг- робин гуд, который приходит на объекты, не рассчитывая на прибыль, а просто потому что любит чистоту.

При установлении начальной (максимальной) цены заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен, получив от потенциальных поставщиков 5 коммерческих предложений с НДС, тем самым обосновав НМЦ.

Возникает вопрос как к Заказчику, так и к потенциальным поставщикам: при использовании каких расчетных форм и методов (форма КП) были сформированы стоимостные предложения, тем самым обоснована НМЦ закупки?!

А как надо было

Хочу напомнить, что при участии ФНС Ассоциацией добросовестных налогоплательщиков РАДО и Ассоциацией фасилити операторов разработан ключевой документ в помощь заказчикам при подготовке тендера Калькуляция по единому образцу, которая позволит оценить всех поставщиков услуг в равных условиях и обосновать проявление должной осмотрительности при последующем выборе контрагента.

О необходимости использовать данный документ уже не раз заявляли в налоговых органах.