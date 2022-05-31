ФНС России ужесточает контроль за налогообложением

Федеральная налоговая служба (ФНС) уже несколько лет подряд демонстрирует положительную динамику в собираемости налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. Одним из ключевых факторов успеха стало внедрение автоматизации процессов и применение отраслевого подхода в работе.
Проект по обелению отрасли клининга и технической эксплуатации сами налоговики считают не самым удачным, не смотря на внушительные цифры. На старте проекта налоговая нагрузка в клининге составляла не более 3%, сегодня этот показатель налоговая служба оценивает в 21%, бюджет получил дополнительно порядка 15 миллиардов поступлений с отрасли, но тем не менее, в ФНС полагают, что до полного обеления отрасли еще далеко
Нормативы налоговой нагрузки, рассчитанные ФНС
ФНС России изменила тактику и, проанализировав данные, полученные в ходе реализации проекта по обелению отрасли клининга и технической эксплуатации, вывела показатели совокупной фискальной нагрузки; отклонение от них более чем на 20% будет расцениваться налоговыми органами как риск уклонения от уплаты налогов (страховых взносов). Компаниям с такой низкой нагрузкой налоговые органы будут уделять приоритетное внимание при проведении контрольно-аналитических мероприятий.
Кроме того, ФНС России рекомендует заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную нормативную совокупную фискальную нагрузку, в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы.
Следование рекомендациям ФНС России профессиональных участников рынка и заказчиков их услуг в комплексе позволит искоренить недобросовестную конкуренцию на рынке, создаст условия для стабильного развития рынка, без рисков назначения налоговых проверок.
С заказчиков тоже спросят
С недавних пор фискальная служба изменила подход к обелению и теперь наряду с компаниями, оказывающими услуги профессиональной уборки в секторе В2В, обращает не менее пристальное внимание на заказчиков услуг. Если заказчики получают выгоду от противоправного поведения подрядчиков, это также становится их проблемой. Обелить рынок невозможно, не пересматривая ценообразование
По мнению налоговиков, заказчики, выставляя на торги лоты на закупку услуг профессионального клининга, не дают справедливых тарифов, включающих все налоги, а добросовестный участник рынка также вынужден демпинговать, чтобы получать хоть какие- то заказы и держаться на плаву. Объясняется этот факт тем, что прежде, чем выбрать бизнес- модель заказчик просчитывает, сколько будет стоить та или иная услуга и принимает решение: нанимает ли он собственный персонал либо переводит данные услуги на аутсорсинг. Соответственно, он прекрасно осознает, что цена на услугу просто не включает налоги. Отсюда делается вывод, что покупатель услуги в сговоре с поставщиком, и в этом случае налоговый орган просто обязан прийти к заказчику, доначислить ему налоги, доказать этот умысел, потому что пока сохраняется спрос на незаконное ценообразование - сохраняется и предложение.
Изменения в 44-ФЗ
Недавно деловые объединения предложили внести изменения в закон о закупках, одним из предложений является введение обязательное использование так называемого затратного метода при формировании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Этот метод предполагает, что цена формируется госзаказчиком после предварительного расчета суммы затрат на исполнение контракта, а также с учетом прибыли, «обычной для конкретной сферы деятельности», указано в письме. Сейчас его применяют либо при невозможности использования других методов, либо в дополнение к ним. Приоритетным для закупок по 44-ФЗ остается сопоставление рыночных цен – когда НМЦК устанавливается на основании информации о ценах идентичных товаров, работ, услуг. Изменение методики позволит повысить прозрачность трудовых отношений и снизить теневую занятость в рисковых отраслях, считают в экспертном совете.
Возникает закономерный вопрос: как гарантировать, что повышенная цена на услуги будет направлена на уплату налогов? Сверять трудовой ресурс, фискальную нагрузку контрагента и использовать налоговую оговорку
Работа ФНС по обелению клинговой отрасли представляет собой важный шаг к созданию прозрачной и законопослушной среды для бизнеса. Совместные усилия налоговой службы и участников рынка могут значительно уменьшить уровень теневой экономики, повысить налоговые поступления и улучшить качество предоставляемых. В этом контексте важно продолжать поддержку инициатив, направленных на легализацию бизнеса и привлечение всех участников в единое правовое поле
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