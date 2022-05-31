ФНС России ужесточает контроль за налогообложением

Федеральная налоговая служба (ФНС) уже несколько лет подряд демонстрирует положительную динамику в собираемости налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. Одним из ключевых факторов успеха стало внедрение автоматизации процессов и применение отраслевого подхода в работе.

Проект по обелению отрасли клининга и технической эксплуатации сами налоговики считают не самым удачным, не смотря на внушительные цифры. На старте проекта налоговая нагрузка в клининге составляла не более 3%, сегодня этот показатель налоговая служба оценивает в 21%, бюджет получил дополнительно порядка 15 миллиардов поступлений с отрасли, но тем не менее, в ФНС полагают, что до полного обеления отрасли еще далеко