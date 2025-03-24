Кривая Лаффера: налог крепчает

• Если налоговая ставка равна 0%, то и налоговые поступления равны нулю, так как никто не платит налоги.

• Если налоговая ставка равна 100%, то и налоговые поступления также равны нулю, так как никто не будет работать и производить товары и услуги, если весь доход от них забирает государство в виде налогов.

• Между этими двумя крайностями существует некая оптимальная налоговая ставка, при которой налоговые поступления в бюджет будут максимальными.

Схематичное изображение кривой Лаффера

Считается, что рост налоговой ставки ведет к снижению налоговых поступлений. Когда налоговая нагрузка на бизнес достигает 40-50%, это может убить желание развиваться и создавать новое. Многие начинают искать способы уклонения от налогов и прятать деньги в "тени". Нельзя точно сказать, какая налоговая ставка становится критической. Однако, согласно идеям Лаффера, если забирать у производителей больше 35-40% прибыли, инвестировать в развитие становится невыгодно, что создает замкнутый круг, или, как его называют, "налоговую ловушку".