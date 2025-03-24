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Алевтина Иванова
Налоги, взносы, пошлины

Кривая Лаффера: налог крепчает

Американский экономист Артур Лаффер вывел зависимость налоговых поступлений от налоговых ставок, так называемую кривую Лаффера.

Американский экономист Артур Лаффер вывел зависимость налоговых поступлений от налоговых  ставок, так называемую кривую Лаффера.

Основная идея кривой Лаффера

• Если налоговая ставка равна 0%, то и налоговые поступления равны нулю, так как никто не платит налоги.

• Если налоговая ставка равна 100%, то и налоговые поступления также равны нулю, так как никто не будет работать и производить товары и услуги, если весь доход от них забирает государство в виде налогов.

• Между этими двумя крайностями существует некая оптимальная налоговая ставка, при которой налоговые поступления в бюджет будут максимальными.

Схематичное изображение кривой Лаффера

Считается, что рост налоговой ставки ведет к снижению налоговых поступлений. Когда налоговая нагрузка на бизнес достигает 40-50%, это может убить желание развиваться и создавать новое. Многие начинают искать способы уклонения от налогов и прятать деньги в "тени". Нельзя точно сказать, какая налоговая ставка становится критической. Однако, согласно идеям Лаффера, если забирать у производителей больше 35-40% прибыли, инвестировать в развитие становится невыгодно, что создает замкнутый круг, или, как его называют, "налоговую ловушку".

Нормативы налоговой нагрузки в клининге

В 2024 году ФНС разработала показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации. Для некоторых категорий налогоплательщиков отрасли они доходят до 41%.

В целом ситуация складывается странная, налоговые отчисления в отрасли (речь идет о контрактном клининге в секторе В2В) неуклонно растут, при этом рентабельность бизнеса неуклонно снижается, для некоторых компаний она не превышает 2-3%. Особые умельцы придумывают хитромудрые схемы, а заказчики с удовольствием пользуются услугами тех, кто предлагает их дешевле. Как говорится, зачем платить больше, если можно купить дешевле! По некоторым данным, нормативы по письму ФНС выполняет 1% компаний с профильным кодом ОКВЭД 81 (деятельность по обслуживанию зданий и помещений), остальные играют в прятки, маскируя персонал под самозанятых, все еще используют схемы дробления, либо работают под другим ОКВЭД.  Все эти хитрости известны, но когда еще дойдут у налоговиков руки!

Заказчики услуг

В письме от 26.04.2024 СД-4-2/4985@ ФНС России рекомендует заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную нормативную совокупную фискальную нагрузку, в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы.

Понятное дело, что покупатель всегда хочет уменьшить стоимость, даже без оглядки на скачущую инфляцию, рост курса валют, сложности с оборудованием. Лишь немногие, например, сети Ашан и Лемана Про уже работают с в основном с клининговыми компаниями, выполняющими нормативы совокупной фискальной нагрузки, заботясь о своей репутации и соблюдая требования законодательства.

Практический эффект кривой Лаффера

Если вернуться к кривой Лаффера, то с практической точки зрения ее идея используется для обоснования снижения налогов, особенно для стимулирования экономического роста. Сторонники снижения налогов утверждают, что это приводит к увеличению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе за счет стимулирования экономического роста. В качестве эксперимента сфера общественного питания получила преимущество в виде нулевого НДС. По данным Минфина, объем выручки участников эксперимента по нулевому НДС с 2022-го по 2023-й вырос в 1,4 раза. Также увеличилась численность их сотрудников на 22%. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова считает, что выпадающие доходы бюджета будут компенсированы увеличением поступлений по налогам, взимаемым с доходов крупных ресторанов, а также — благодаря повышению налога на прибыль с 20 до 25% с 2025 года.

Это стало одной из причин по которой представители деловых объединений обратились в Минфин с письмом распространить эксперимент на отрасль клининга и охранный бизнес.  Мера позволит сдержать дальнейший рост теневого сектора экономики, поскольку фонд оплаты труда служит основным фактором формирования их добавленной стоимости.

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Алевтина Иванова

Алевтина Иванова

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