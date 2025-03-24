Кривая Лаффера: налог крепчает

Американский экономист Артур Лаффер вывел зависимость налоговых поступлений от налоговых ставок, так называемую кривую Лаффера.
Основная идея кривой Лаффера
• Если налоговая ставка равна 0%, то и налоговые поступления равны нулю, так как никто не платит налоги.
• Если налоговая ставка равна 100%, то и налоговые поступления также равны нулю, так как никто не будет работать и производить товары и услуги, если весь доход от них забирает государство в виде налогов.
• Между этими двумя крайностями существует некая оптимальная налоговая ставка, при которой налоговые поступления в бюджет будут максимальными.
Считается, что рост налоговой ставки ведет к снижению налоговых поступлений. Когда налоговая нагрузка на бизнес достигает 40-50%, это может убить желание развиваться и создавать новое. Многие начинают искать способы уклонения от налогов и прятать деньги в "тени". Нельзя точно сказать, какая налоговая ставка становится критической. Однако, согласно идеям Лаффера, если забирать у производителей больше 35-40% прибыли, инвестировать в развитие становится невыгодно, что создает замкнутый круг, или, как его называют, "налоговую ловушку".
Нормативы налоговой нагрузки в клининге
В 2024 году ФНС разработала показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации. Для некоторых категорий налогоплательщиков отрасли они доходят до 41%.
В целом ситуация складывается странная, налоговые отчисления в отрасли (речь идет о контрактном клининге в секторе В2В) неуклонно растут, при этом рентабельность бизнеса неуклонно снижается, для некоторых компаний она не превышает 2-3%. Особые умельцы придумывают хитромудрые схемы, а заказчики с удовольствием пользуются услугами тех, кто предлагает их дешевле. Как говорится, зачем платить больше, если можно купить дешевле! По некоторым данным, нормативы по письму ФНС выполняет 1% компаний с профильным кодом ОКВЭД 81 (деятельность по обслуживанию зданий и помещений), остальные играют в прятки, маскируя персонал под самозанятых, все еще используют схемы дробления, либо работают под другим ОКВЭД. Все эти хитрости известны, но когда еще дойдут у налоговиков руки!
Заказчики услуг
В письме от 26.04.2024 СД-4-2/4985@ ФНС России рекомендует заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную нормативную совокупную фискальную нагрузку, в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы.
Понятное дело, что покупатель всегда хочет уменьшить стоимость, даже без оглядки на скачущую инфляцию, рост курса валют, сложности с оборудованием. Лишь немногие, например, сети Ашан и Лемана Про уже работают с в основном с клининговыми компаниями, выполняющими нормативы совокупной фискальной нагрузки, заботясь о своей репутации и соблюдая требования законодательства.
Практический эффект кривой Лаффера
Если вернуться к кривой Лаффера, то с практической точки зрения ее идея используется для обоснования снижения налогов, особенно для стимулирования экономического роста. Сторонники снижения налогов утверждают, что это приводит к увеличению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе за счет стимулирования экономического роста. В качестве эксперимента сфера общественного питания получила преимущество в виде нулевого НДС. По данным Минфина, объем выручки участников эксперимента по нулевому НДС с 2022-го по 2023-й вырос в 1,4 раза. Также увеличилась численность их сотрудников на 22%. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова считает, что выпадающие доходы бюджета будут компенсированы увеличением поступлений по налогам, взимаемым с доходов крупных ресторанов, а также — благодаря повышению налога на прибыль с 20 до 25% с 2025 года.
Это стало одной из причин по которой представители деловых объединений обратились в Минфин с письмом распространить эксперимент на отрасль клининга и охранный бизнес. Мера позволит сдержать дальнейший рост теневого сектора экономики, поскольку фонд оплаты труда служит основным фактором формирования их добавленной стоимости.
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