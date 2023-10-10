Особенности исчисления НДФЛ в 2023 году при дистанционной работе. Практические рекомендации

Практические рекомендации содержат числовые примеры, раскрывающие действия налогового агента с указанием ссылок на нормативные документы.

Сложившаяся в 2022 и 2023 годах практика показывает, что не являются исключением случаи, когда при дистанционной форме организации работы работники фактически выполняют свои обязанности в любом месте, в том числе за границей. При этом возникают вопросы относительно особенностей исчисления НДФЛ с доходов таких работников, поскольку объект налогообложения НДФЛ и размер налоговой ставки зависят от того, является ли физическое лицо (работник) налоговым резидентом РФ или не является таковым.

В рамках проекта «ИПБ России – практикум» подготовлена практическая рекомендация «ПР 4/2023 – налогообложение/налоговое консультирование. Особенности исчисления НДФЛ в 2023 при дистанционной работе».

Практикум содержит два числовых примера, раскрывающих действия налогового агента с указанием ссылок на нормативные документы.

С рекомендацией можно ознакомиться на нашем сайте.

В рамках проекта «ИПБ России - практикум» в личных кабинетах действительных и корпоративных членов ИПБ России размещены также следующие разработки: