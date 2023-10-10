Логотип ИПБ России
ИПБ России

Особенности исчисления НДФЛ в 2023 году при дистанционной работе. Практические рекомендации

Практические рекомендации содержат числовые примеры, раскрывающие действия налогового агента с указанием ссылок на нормативные документы.
17
Особенности исчисления НДФЛ в 2023 году при дистанционной работе. Практические рекомендации

Сложившаяся в 2022 и 2023 годах практика показывает, что не являются исключением случаи, когда при дистанционной форме организации работы работники фактически выполняют свои обязанности в любом месте, в том числе за границей. При этом возникают вопросы относительно особенностей исчисления НДФЛ с доходов таких работников, поскольку объект налогообложения НДФЛ и размер налоговой ставки зависят от того, является ли физическое лицо (работник) налоговым резидентом РФ или не является таковым.

В рамках проекта «ИПБ России – практикум» подготовлена практическая рекомендация «ПР 4/2023 – налогообложение/налоговое консультирование. Особенности исчисления НДФЛ в 2023 при дистанционной работе».

Практикум содержит два числовых примера, раскрывающих действия налогового агента с указанием ссылок на нормативные документы.

С рекомендацией можно ознакомиться на нашем сайте.

В рамках проекта «ИПБ России - практикум» в личных кабинетах действительных и корпоративных членов ИПБ России размещены также следующие разработки:

  • Основные средства - ликвидационная стоимость. Практические аспекты

  • Дисконтирование в рамках ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

  • Оценка справедливой стоимости.

ИПБ России

ИПБ России

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Марина в Красном уголке бухгалтера

    Подскажите пожалуйста, необходимо в ИП трудоустроить каменщиков.

    20
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые схемы

    Налогоплательщик прятал дивиденды под роялти. Какие налоговые последствия данных схем?

    Бенефициар общества получал скрытые дивиденды в форме роялти. Также общество дважды списало дебиторку по авансу в расходы. Что выяснили налоговики?

    37

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Красный Уголок Бухгалтера
    Красный Уголок Бухгалтера

    Юлия в Красном уголке бухгалтера

    В 2023 году ООО "На осно" получило 1 млн рублей по договору уступки дебиторской задолженности. Нужно ли платить НДС и налог на прибыль?

    17
    Логотип ToT
    ToT
    Ведение бизнеса

    Как 22 года оставаться стартапом и расти несмотря на препятствия? Борис Мальцев, Klerk.ru.

    Если вы хотите узнать, как оставаться стартапом даже спустя 22 года, не теряя при этом чувство юмора, то это интервью для вас!

    38
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Общество

    Ушла, ну и ладно. Отношение россиян к ушедшим западным брендам ухудшилось

    Уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на уровне жизни и качестве потребления потребителей. А 35% россиян заявили об ухудшении отношения к ушедшим маркам.

    4
    63

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Управленческий учет

    ТОП-5 полезные функции Excel, которые помогут вести управленческий учет быстрее

    Эти функции закрывают до 80% всех аналитических задач бизнеса.

    4
    188
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Оптимизация налогообложения

    Топ-10 способов сэкономить на налогах малому бизнесу. Лайфхаки для малого и среднего бизнеса

    В этом видео я расскажу самые сильные механики, которые позволят вам легально сэкономить на налогах, если вы ведете малый или средний бизнес.

    43

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день. Руковдители организации ООО на ОСНО хотят организовать встречу в ресторане с клиентами фирмы. Как правильно оформить такую встречу в документообороте компании и провести в бу и ну? В како

      Оформление представительских расходов

    • Здравствуйте,прошу прислать образец платежного поручения на выплату процентного займа от компании сотруднику-учредителю для понимания оформления по новому закону (коды в пп)

      Образец оплаты процентного займа учредителю
    Логотип mc@ideaestate.ru
    mc@ideaestate.ru
    Право

    Можно ли продать квартиру в ипотеке? Инструкция

    В данной статье мы расскажем, какие есть варианты по продаже квартиры из-под залога. Стоит сразу отметить, что продать ипотечную квартиру можно. Каких-то особых сложностей в данном вопросе нет.

    43
    Логотип ГИД ПО ГОЗ
    ГИД ПО ГОЗ
    Гособоронзаказ

    Раздельный учет в ГОЗ

    Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности - один из важнейших аспектов участия в гособоронзаказе. Почему?

    Раздельный учет в ГОЗ
    100
    Бесплатно с Клерк.Премиум НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    754
    Обзоры для бухгалтера

    ИП не сможет резервировать взносы, пока не заплатит налог на имущество, лайфаки по платежам на ЕНС, будет новая категория бизнеса - МСП+. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1539

    Налоговики уводят имущественные налоги ИП в резерв, при этом не важно, откуда на сальдо ЕНС для этого взялись деньги. Бухгалтеры нервничают — возникает путаница со взносами. Собрали два вас несколько лайфхаков по ЕНС, чтобы не уйти в недоимку. Будет новая категория предприятий МСП+. Те компании, что стали крупным бизнесом, в переходный период сохранят свои льготы.

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    305
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    288
    Бесплатно с Клерк.Премиум Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    40

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика

    Собрали для вас пояснения Минтруда по порядку ведения воинского учета в организациях.

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика
    179
    Логотип EnDocs
    EnDocs
    Ведение документооборота

    Как автоматизировать работу с договорами?

    Ведение договорного документооборота — основной процесс в любой организации. Каждый этап заключения нового договора таит в себе множество сложностей и нюансов: от создания и утверждения до внесения корректировок и контроля соблюдения обязательств сторон.

    Как автоматизировать работу с договорами?
    65
    Логотип stealradar
    stealradar
    Авторское право

    Как фотографу защитить свои авторские права: 7 действенных способов

    В наше время, когда плагиат распространен в Интернете, важно защитить свои авторские права. Существуют разные способы фиксации авторства, которые могут быть доказательствами в суде.

    Как фотографу защитить свои авторские права: 7 действенных способов
    18
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Воинский учет

    Как определить военнообязанных в организации

    Воинский учет — одна из самых волнующих тем октября. Первый шаг в организации воинского учета — узнать количество военнообязанных в компании. В этой статье мы подробно разобрали эту тему. Читайте, какие документы нужно проверить, чтобы определить военнообязанных в вашей организации.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    376
    Логотип re_pet
    re_pet
    Общество

    Домашние любимцы: ваш безусловный рецепт против осенней хандры

    Привет, друзья любители животных! С приходом осени многие из нас начинают ощущать осеннюю хандру. Давайте рассмотрим, каким образом наши пушистые друзья поднимают нам настроение в эти дни и являются надежным лекарством от осенней грусти.

    Домашние любимцы: ваш безусловный рецепт против осенней хандры
    1
    26
    Управленческий учет

    Коэффициент критической ликвидности: формула и ее значение

    Коэффициент критической ликвидности — один из экономических показателей, рассчитываемых по цифрам бухбаланса. Рассмотрим, что он собой представляет.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    383
    Логотип ИПБ России
    ИПБ России

    Особенности исчисления НДФЛ в 2023 году при дистанционной работе. Практические рекомендации

    Практические рекомендации содержат числовые примеры, раскрывающие действия налогового агента с указанием ссылок на нормативные документы.

    Особенности исчисления НДФЛ в 2023 году при дистанционной работе. Практические рекомендации
    17
    Мнения