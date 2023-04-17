Можно ли применять УСН, если своевременно не подал в налоговую соответствующее уведомление

В зависимости от обстоятельств можно применять «упрощенку», даже если вы не уведомили об этом налоговый орган.

В ходе ведения предпринимательской деятельности не редко возникают проблемы с налоговыми органами. Чаще всего это происходит из-за незнания требований налогового законодательства и неумения грамотно отстаивать свою позицию.

Если вы добросовестно исполняли обязанности налогоплательщика (возможно добросовестно в чем-то заблуждались), но по каким-то причинам попали в «налоговую ловушку», стоит обратиться за помощью к юристам специализирующимся на налоговых спорах.

Скорее всего, потребуется консультация не одного юриста, потому, что на практике юристы бывают разные и их выводы при оказании консультационных услуг тоже.

У нас в практике был случай, когда к нам за консультацией обратился клиент, который уже не надеялся услышать, что в его ситуации можно что-то сделать. Наше общение началось с фразы: «мы уже консультировались с юристами и нам сказали, что лучше все заплатить».

Ситуация заключалась в следующем: клиент в 2020 г. зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и в течении двух лет применял УСН.

Платил страховые взносы и упрощенный налог. Только спустя полтора года, у него начались проблемы с налоговой инспекцией.

Ему заблокировали расчетный счет и потребовали сдать декларации по НДС и НДФЛ и соответственно, вместо 6% нужно заплатить 20% НДС и 13% НДФЛ с полученного дохода. Не много не мало всего получилась сумма близкая к 2 млн. рублей.

Причина была банальна, комплект документов при регистрации ИП не содержал уведомления о переходе на УСН, которое он должен был своевременно подать в налоговый орган в соответствии с п.2 ст. 346.13 НК.

Хоть предприниматель и убеждал налоговый орган в том, что такое уведомление подавал, проверка регистрационного дела показала, что в действительности такое уведомление отсутствует.

Налоговикам удалось убедить его, что он не имел права применять УСН и в том, что необходимо самостоятельно подать налоговые декларации.

В таком случае, пообещав не штрафовать его за несвоевременную сдачу налоговой отчетности и несвоевременную оплату налогов.

В итоге, проконсультировавшись с какими-то юристами предприниматель сделал, как «рекомендовали» налоговики.

Однако, получив акты налоговых проверок по всем поданным декларациям, предприниматель увидел, что в них содержатся максимальные суммы штрафных санкций по ст. 119 НК, которые налоговики обещали не применять.

Когда он обратился с вопросам к налоговым инспекторам, они ответили ему: «если хотите. пишите жалобу в вышестоящий налоговый орган». Предоставили нашему будущему клиенту бланк жалобы и фактически продиктовали, что необходимо написать. Жалоба получилась формальная.

Предприниматель решил воспользоваться возможностью и обжаловал эти решения. Ответ налогового управления был однозначным – налоговая права! Тогда он понял, что ему нужна юридическая помощь по налогам.

Чувство, что его просто обманули и поступили не справедливо заставило предпринимателя поискать других юристов, которыми оказались мы.

Опираясь на сложившуюся судебную практику, мы успели обжаловать решение вышестоящего налогового органа и все решения инспекции в центральный аппарат ФНС.

В конце февраля 2023г. ФНС приняла решение отменить все решения территориальной налоговой инспекции.

Данным решением, фактически на самом высоком уровне признали, что наш клиент не должен был платить НДС и НДФЛ, а имел полное право применять УСН даже при отсутствии такого документа, как «уведомление налогового органа о переходе на УСН».

Из решения ФНС:

Таким образом во многих возникающих в области налогообложения ситуациях стоит провести объективный и всесторонний анализ возможных перспектив защиты своих интересов, при этом успех в этом вопросе во много зависит от того, насколько профессионально и добросовестно будут исследованы и оценены все имеющиеся обстоятельства.

Такую возможность предоставляет грамотная и своевременная юридическая помощь по налогам.