Цифровой рубль — не инвестиция. Не попадитесь на обман!
Важно помнить:
Цифровой рубль — проект ЦБ для платежей, а не для заработка.
Его не нужно покупать — он не является инвестиционным инструментом.
Любые предложения в соцсетях и чатах — это фейк.
Как это происходит:
Людей зовут пройти короткий опрос, потом в личке начинают убеждать перевести деньги под предлогом высокой доходности. Так же работают фейковые сайты и чат‑боты.
👉 Например, в марте 2025 года в сети появилось множество таких сайтов — Центробанк прямо предупреждает об этих случаях «ЦБ не предлагает вкладываться в цифровой рубль» (РИА Новости).
👉 Сотни людей в регионах уже стали жертвами этих махинаций — читайте в репортаже «Цифровой рубль как инструмент для мошенников» (Известия).
Совет:
Не переходите по сомнительным ссылкам, не передавайте данные и не переводите деньги. При малейших сомнениях — проверяйте информацию в официальных источниках или обращайтесь в банк.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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