Цифровой рубль — не инвестиция. Не попадитесь на обман!

❗️Мошенники активизировались — в соцсетях и мессенджерах предлагают «вложиться в цифровой рубль» для гарантированного дохода. На деле это просто попытка выманить деньги.

Важно помнить:

Цифровой рубль — проект ЦБ для платежей, а не для заработка.

Его не нужно покупать — он не является инвестиционным инструментом.

Любые предложения в соцсетях и чатах — это фейк.

Как это происходит:

Людей зовут пройти короткий опрос, потом в личке начинают убеждать перевести деньги под предлогом высокой доходности. Так же работают фейковые сайты и чат‑боты.

👉 Например, в марте 2025 года в сети появилось множество таких сайтов — Центробанк прямо предупреждает об этих случаях «ЦБ не предлагает вкладываться в цифровой рубль» (РИА Новости).

👉 Сотни людей в регионах уже стали жертвами этих махинаций — читайте в репортаже «Цифровой рубль как инструмент для мошенников» (Известия).

Совет:

Не переходите по сомнительным ссылкам, не передавайте данные и не переводите деньги. При малейших сомнениях — проверяйте информацию в официальных источниках или обращайтесь в банк.