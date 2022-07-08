Дебиторская и кредиторская задолженность — две стороны одной медали. Дебиторка — должны нашей компании, кредиторка — должны мы. Дебиторская задолженность требует внимания предпринимателей — необходимо искать способы снизить долговую нагрузку, однако забывать про кредиторскую задолженность тоже не стоит.

Какой может быть кредиторская задолженность?

Кредиторская задолженность компании может быть:

перед поставщиками и подрядчиками за товарно-материальные ценности и оказанные услуги или работы;

перед покупателями за оплаченные и неоказанные услуги или недоставленный товар;

перед банками и кредиторами по займам и кредитам;

по невыплаченной зарплате сотрудникам компании;

по налогам и сборам;

по прочим категориям.

Как управлять кредиторской задолженностью?

В мире финансов существует общепринятая рекомендация — сумма дебиторской задолженности должна быть вдвое больше кредиторской. Такой подход позволяет спокойно покрыть все обязательства и не допустить просрочки платежей.

Но если подойти к работе с кредиторкой детально, необходимо отдельно прорабатывать каждую долговую группу. Рассмотрим, как это сделать.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Компании нужно всегда договариваться с покупателями о предоплате, а с поставщиками о рассрочке и отсрочке. Это не всегда получается на практике, но такой принцип позволяет исключить кассовые разрывы даже в непростые для бизнеса времена.

Кредиторская задолженность компании перед поставщиками, разрешенная условиями договора, — это всегда положительный фактор. Компания получает возможность создавать резервы для непредвиденных платежей. Благодаря этому предприниматель может уверен, что денежных средств у компании достаточно.

Однако этот процесс нужно контролировать. Когда договоров с отсрочкой или рассрочкой становится много, возникает риск, что бухгалтерия или финансисты пропустят платежи по графику, и случится просрочка. Поэтому важно использовать платёжный календарь, чтобы детально контролировать процесс.

Если компания просрочила кредиторскую задолженность и стала неплатёжеспособна, нужно применять дополнительные меры.

Вести переговоры с поставщиками, самим выходить на контакт и договариваться о новых условиях. Не прятаться от контрагентов, а искать решение в рамках диалога.

Ввести очередность платежей — от самых главных к менее важным с точки зрения бесперебойности работы компании и возможных рисков.

Платить всем, но по частям. Так, компания покажет намерения выполнить обязательства в полном объеме.

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Кредиторская задолженность перед покупателями

Ещё в прошлом пункте мы говорили, что предприниматель должен стремиться получиться от покупателей предоплату. Если компания получила деньги вперёд, её задача выполнить свои обязательства в срок.

Здесь нет рекомендаций, как уменьшить такую кредиторку. Но есть ряд моментов, на которые нужно обратить внимание.

Аванс — это хорошо, если цены при этом не меняются. Если же предоставление аванса от клиента идёт вместе со скидкой, возможно, стоит отказаться от аванса и получить деньги в срок, например, по факту выполнения. Это не всегда так — иногда без аванса невозможно выполнить условия договора. Но если такого фактора нет, то давать скидку за предоплату не нужно.

Когда предприниматель берёт аванс от клиента, нельзя забывать, что деньги ещё не принадлежат компании, пока не подписана товарно-транспортная накладная или акт о передаче товара. До этого момента считать эти средства выручкой нельзя. Компания должна контролировать суммы авансов и стараться их не тратить, если есть риск невыполнения обязательств.

Необходимо контролировать своевременность выполнения своих обязательств. В противном случае можно испортить свою репутацию и попасть под штрафные санкции.

Кредиторская задолженность по кредитам и займам

По этому виду кредиторки стоит работать следующим образом.

Компании надо снизить стоимость кредитных средств. Нужно контролировать среднюю ставку по процентам на текущий период. Если текущая ставка по кредитам выше среднерыночной, стоит запросить снижение стоимости. Банки это не любят, но всё равно понижают ставку, если запрос выглядит обоснованным.

Крайне опасно брать кредиты с единовременным погашением всей суммы в момент окончания срока договора. На практике многие компании не копят сумму для погашения платежа, из-за чего он становится для бизнеса неподъемным. При этом надежды на новый кредит могут не оправдаться. Компании стоит опираться на кредиты с понятным и равномерным графиком платежей.

Если в компании понимают, что не смогут вовремя погасить долг по кредиту, необходимо заранее уведомить об этом банк и попросить реструктурировать долг. Банки не заинтересованы в просрочке и, вероятно, пойдут бизнесу на встречу — предложат отсрочку или новый график погашения.

Брать кредит стоит тогда, когда у предпринимателя есть понимание, как и за счёт чего можно будет его погасить. Если бизнес-модель убыточна, тогда кредиты лишь усугубят положение компании.

Кредиторская задолженность по зарплате сотрудникам компании

Эту задолженность нужно рассматривать с точки зрения текущего долга, который по сути является «техническим». То есть зарплата по данным бухучёта начислена у компании на последнее число предыдущего месяца, а выплачивать её будут в районе 5−10 числа текущего месяца.

Во всех других случаях проблемы с выплатами зарплаты недопустимы. Думать о снижении или контроле можно только в рамках разговора о банкротстве или ликвидации компании.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Полностью безопасная задолженность перед бюджетом — тоже относится к текущей задолженности. То есть она начислена, но не уплачена до наступления срока платежа.

Управлять этой задолженностью можно с помощью нескольких инструментов.

Законная отсрочка по уплате налога, которую предоставляет государство. Сейчас правительство в качестве мер поддержки предоставляет бизнесу такие отсрочки — нужно целенаправленно отслеживать новости по этой тематике. Если компания сможет воспользоваться этой отсрочкой, новый дедлайн пропускать уже будет нельзя.

«Техническая» отсрочка по уплате налогов. Некоторые платежи по налогам — авансовые. Их нужно оплачивать на основании «предварительно» рассчитанной налоговой базы. В этом случае компания может законно оплатить меньше, чем вышло по предварительному расчёту. Главное, чтобы уплаченная сумма была больше минимального налога — 1% с суммы доходов. В этой ситуации компания осознанно уменьшает сумму кредиторской задолженности по налогу. Однако в конце года при сдаче декларации бизнес всё равно будет вынужден уплатить всю сумму налога, и ему ещё начислят пени.

Эта задолженность требует особого контроля и грамотной работы бухгалтеров и финансовых специалистов.

Прочая кредиторская задолженность

Чтобы контролировать другие договорные обязательства, компания также должна исключить вероятность просрочек.

Каждый элемент имущества компании или ее обязательств нуждается в управлении и грамотном контроле. Кредиторская задолженность может быть как отрицательным фактором, так и положительным — всё зависит от того, как подходить к управлению ее элементами.