Удержать выгоднее, чем привлечь

В бизнесе часто говорят, что удержать существующего клиента дешевле, чем привлечь нового. Но как это работает на практике и действительно ли приносит ощутимый финансовый результат? Многие компании фокусируются на привлечении новых клиентов через рекламу, и это важная часть роста. Однако не меньший, а зачастую и больший потенциал скрыт в работе с текущей клиентской базой.

На реальном кейсе автосервиса мы хотим разобрать, как смещение фокуса с привлечения на удержание может повлиять на финансовые показатели и стать мощным драйвером для роста прибыли.