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Ксения Петрова
Маркетинг

Как запустить сарафанное радио для бухгалтерского бизнеса?

Как Оксана запустила сарафанное радио и заработала за месяц 2 млн рублей на бух.услугах? В чем секрет роста в 4 раза за последний год?

Почему клиенты сами рекомендуют Оксану и сколько ей это стоит?

В общем, не откладывайте просмотр на потом, если хотите разобраться в теме сарафанного радио.

Комментарии

3
Наталия Лукина
Бухгалтеры

«Копирайтер-маркетолог-таргетолог-инфлюенсер» или бухгалтер лучше знает !?

Наш новый маркетолог собрал отзывы по нашему курсу, но есть сомнения. Напишите настоящие, за лучшие отзывы мы подарим «Клерк.Премиум».

«Копирайтер-маркетолог-таргетолог-инфлюенсер» или бухгалтер лучше знает !?
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений (обзор обновляется).

9
Необлагаемые НДФЛ доходы

🙆 Выходное пособие при увольнении надо будет пересчитать по правилам расчета больничных

Трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера– 6-кратный) при увольнении работника не облагается НДФЛ. Но как именно высчитать этот необлагаемый лимит, сейчас в НК не сказано. Эту норму конкретизируют.

14

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Фиксированные взносы ИП

💥 Фиксированные взносы надо будет по-новому учитывать при УСН

Сейчас ИП на УСН «доходы» учитывают «фиксы» при расчете налога независимо от факта их уплаты, а на УСН «доходы минус расходы» – с учетом факта уплаты. Эту норму исправят.

4
Трудовые отношения

За год количество занятых увеличилось до 74 млн человек

В мае 100 тысяч человек нашли работу, общее число трудоустроенных выросло до 74,1 млн.

Клерк
ФСБУ

Топ-5 самых сложных ФСБУ: как избежать частых ошибок

Рассказываем о трудностях применения пяти обязательных федеральных стандартов: ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капвложения», ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Малый и средний бизнес

За год число малых и средних предприятий увеличилось на 4%

Всего в стране ведут бизнес 6,2 млн представителей малого и среднего бизнеса, из них 4 млн зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

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Валюта

Санкт-Петербургская валютная биржа начала торговать иностранной валютой

За первую неделю работы СПВБ провела сделок на 1,4 млн рублей.

Бесплатно с Отчетность в СФР

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
Банки

20 сентября перестанут работать дебетовые карты Ситибанка

Клиенты Ситибанка не смогут переводить средства и оплачивать покупки через СБП с 25 сентября.

Обучение для бухгалтеров

Пройдите бесплатный тест-драйв популярного курса «Профессия бухгалтер с нуля»

Курс, который изменил жизнь многих людей к лучшему, помог им найти призвание и выйти на стабильный доход, теперь доступен каждому в режиме бесплатного тест-драйва. Воспользуйтесь уникальной возможностью — пройти обучение по специальной программе.

Индексация пенсий

Совет Федерации принял закон об увеличении военных пенсий

Больше 2,8 млн человек с 1 октября 2024 года будут получать повышенные военные пенсии на 5,1%.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

Новый подход к обучению бухгалтеров! Как проходит обучение на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»

Мы составили программу, которая поможет новичкам освоить необходимые навыки в короткие сроки и сразу после обучения выйти на первую работу с зарплатой от 50 тыс. рублей, а опытные бухгалтеры смогут актуализировать и расширить имеющиеся знания — получить повышение и увеличить свой доход.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: массажеры скупили, чтобы «тапать хомяка», работодатели ищут сотрудников на склад, 66% россиян отказались от покупки жилья

Подготовили обзор главных событий дня — 10 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

ПСН

Налог по ПСН надо будет платить пораньше

Если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года, его оплачивают двумя частями. И срок уплаты второй части – не позднее срока окончания действия патента. Эту норму уточнят для патентов, действующих до конца года.

Банки

Райффайзенбанк и Росбанк могут исключить из списка системно значимых

ЦБ собирается изменить список системно значимых кредитных организаций. Росбанк уберут из перечня после интеграции с Т-банком, а Райффайзенбанк по причине сокращения деятельности в стране.

Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
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РесурсРазвития
Самозанятые

Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом

Новые правила при работе с самозанятыми не на шутку перепугали всех, включая онлайн-образование, где процент привлеченных самозанятых существенно выше, чем в других отраслях. Мы решили, что не будем паниковать, а узнаем все подробности у юриста в формате интервью. На вопросы отвечает юрист Евгения Вольнова.

Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом
Размер госпошлины

Госпошлина за развод вырастет до 5 тысяч рублей

Изменится размер госпошлин за смену имени, выдачу аттестата и за ходатайства в антимонопольную службу.

Интересные материалы

Ксения Петрова
Маркетинг

Как запустить сарафанное радио для бухгалтерского бизнеса?

Как Оксана запустила сарафанное радио и заработала за месяц 2 млн рублей на бух.услугах? В чем секрет роста в 4 раза за последний год?

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