Как запустить сарафанное радио для бухгалтерского бизнеса?

Почему клиенты сами рекомендуют Оксану и сколько ей это стоит?
В общем, не откладывайте просмотр на потом, если хотите разобраться в теме сарафанного радио.
Почему клиенты сами рекомендуют Оксану и сколько ей это стоит?
В общем, не откладывайте просмотр на потом, если хотите разобраться в теме сарафанного радио.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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Как Оксана запустила сарафанное радио и заработала за месяц 2 млн рублей на бух.услугах? В чем секрет роста в 4 раза за последний год?
Комментарии3
Фото так себе для рекламы
Какое фото?
А вообще очень интересное интервью! Ксения - огонь!