Как запустить сарафанное радио для бухгалтерского бизнеса?

Как Оксана запустила сарафанное радио и заработала за месяц 2 млн рублей на бух.услугах? В чем секрет роста в 4 раза за последний год?

Почему клиенты сами рекомендуют Оксану и сколько ей это стоит?

В общем, не откладывайте просмотр на потом, если хотите разобраться в теме сарафанного радио.